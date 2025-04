MercadosInvest analiza qué es el volumen en trading El volumen es uno de los indicadores más subestimados por los traders novatos.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según explican desde MercadosInvest, puede ser decisivo a la hora de validar una señal técnica. En términos simples, el volumen representa la cantidad de operaciones que se realizaron en un período de tiempo determinado. No muestra el precio, sino la intensidad con la que el mercado está participando. Y eso, en un entorno donde la confianza y el consenso impulsan los movimientos, lo cambia todo. Vayamos a profundizar en el tema

MercadosInvest describe cómo se interpreta el volumen en la práctica

Imaginemos que un activo rompe una resistencia importante. Esto significa que el precio logra superar un nivel en el que anteriormente se había detenido o había retrocedido varias veces. Es un punto donde, históricamente, muchos vendedores aparecieron y frenaron el avance. Romper esa barrera sugiere que ahora hay más presión compradora que vendedora, y que el mercado podría estar dispuesto a seguir subiendo. Pero para que esa ruptura sea confiable, se necesita confirmar que fue respaldada por una participación sólida del mercado. Ahí es donde entra en juego el volumen.

Es decir, a simple vista, podría parecer una señal de compra. Pero si esa ruptura se da con poco volumen, es probable que no tenga fuerza suficiente y termine siendo falsa, volviendo el precio hacia atrás. En cambio, si la misma ruptura ocurre con aumento claro de volumen, hay más probabilidades de que el movimiento se sostenga, porque muchos participantes del mercado están validando esa dirección.

Desde MercadosInvest insisten en que el volumen no debe mirarse aislado, sino en relación con el precio. Un aumento de volumen en una zona de soporte puede anticipar un rebote. Un volumen decreciente durante una tendencia puede ser una advertencia de agotamiento. Y un pico de volumen al final de un movimiento puede señalar un posible giro.

Volumen como confirmación, no como predicción

El volumen no predice lo que va a pasar, pero confirma si lo que está pasando tiene sustento. Por eso, muchos traders lo usan para validar señales generadas por otros indicadores como RSI, MACD o patrones de velas. Si el RSI indica sobreventa y el volumen empieza a aumentar, es una pista de que el mercado podría estar reaccionando. Si un patrón de triángulo se rompe al alza pero con bajo volumen, conviene esperar.

Por ejemplo, imaginemos que el precio de Ethereum viene cayendo durante varios días y el RSI baja hasta 28, lo que indica que el activo está en zona de sobreventa. Esto significa que hubo mucha presión vendedora y que el precio podría estar agotado. Sin embargo, eso por sí solo no garantiza que vaya a subir. Ahora bien, si en ese mismo momento el volumen comienza a aumentar —es decir, más personas empiezan a comprar y vender activamente—, eso puede ser una señal de que los compradores están entrando con fuerza. Según explican desde MercadosInvest, esta combinación (RSI bajo + volumen creciente) puede marcar el inicio de un cambio de tendencia o al menos de un rebote técnico.

Imaginemos que una acción como Apple ha estado cayendo suavemente durante toda la semana, sin grandes movimientos. El RSI va bajando de a poco y llega a 30, pero el volumen sigue siendo bajo: poca gente está operando. De repente, durante un evento de presentación de nuevos productos, empieza a entrar mucho volumen y el precio rebota con fuerza. En ese momento, el RSI aún está bajo, pero el volumen subiendo indica que el mercado “despertó” y que muchos compradores están reaccionando. Según MercadosInvest, esa combinación podría ser una señal de que el precio está listo para cambiar de dirección, no solo porque estuvo sobrevendido, sino porque ahora hay interés real en participar.

Cabe destacar En la mayoría de las plataformas, el volumen se muestra como barras debajo del gráfico de velas. Las barras altas indican mucha actividad, y muchas veces se colorean según si predominó la presión compradora (verde) o vendedora (roja).

Finalmente, el volumen no es el indicador más vistoso, pero es uno de los más confiables para entender la participación real del mercado. Desde MercadosInvest destacan que aprender a leerlo puede marcar la diferencia entre entrar en un movimiento débil o subirse a una tendencia con fuerza detrás. Como todo en el trading, no se trata de adivinar, sino de operar con mayor probabilidad a favor. Y el volumen, bien interpretado, ayuda exactamente a eso.

Acerca de MercadoInvest

MercadoInvest es una plataforma global de trading diseñada para ofrecer acceso sencillo y seguro a los mercados financieros. Fundada en 2018, la compañía combina tecnología avanzada con una interfaz intuitiva, permitiendo a traders de todos los niveles operar en activos como divisas, criptomonedas, materias primas y acciones.

Reconocida internacionalmente, MercadoInvest fue galardonada como “El Mejor Proveedor de App de Inversión/Trading” en los London Summit Awards 2023. Este premio refleja su compromiso con la transparencia, la seguridad y la excelencia en el servicio, ayudando a sus usuarios a alcanzar sus metas financieras en un entorno confiable y profesional.

MIRA TAMBIÉN

Descargo de responsabilidad

Este artículo es de naturaleza promocional y está destinado a proporcionar información general sobre los servicios de un bróker online.

Invertir en línea puede conllevar riesgos significativos, especialmente si no se tiene experiencia previa en este tipo de operaciones. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, se recomienda encarecidamente que se busque asesoramiento profesional y se realice una investigación exhaustiva.

Recuerde que su capital está en riesgo y puede perder más de lo que originalmente invirtió. No invierta dinero que no puede permitirse perder. Las inversiones en línea no son adecuadas para todos los inversores. Por favor, comprenda completamente los riesgos antes de invertir.