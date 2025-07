Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde del miércoles transcurría con normalidad en la localidad neuquina de Centenario hasta que, cerca de las 18 horas, una situación inusual alteró la rutina en la vía pública. Un hombre, sin demasiado disimulo, intentaba llevarse una bicicleta que no le pertenecía cuando fue sorprendido por un efectivo de la Comisaría 52° que caminaba por la zona rumbo a su puesto de servicio.

Según confirmaron fuentes policiales, el uniformado advirtió una actitud sospechosa y decidió actuar de inmediato. Con la pericia que otorga la experiencia y sin dudar un instante, el agente intervino para evitar la sustracción del rodado. Al mismo tiempo, solicitó apoyo por radio, y en pocos minutos llegaron refuerzos que permitieron reducir al sospechoso sin que se registraran mayores incidentes.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la Patagonia, se pudo saber que el detenido fue identificado como un hombre de 31 años con domicilio en la provincia de Santa Cruz. La confirmación de su lugar de origen no pasó desapercibida para las autoridades locales, ya que no se trata de una persona conocida en la zona, lo cual suma un elemento más a la investigación en curso. Por el momento, no trascendió si posee antecedentes penales en su provincia o en otras jurisdicciones.

Tras ser demorado en el lugar, el individuo fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. La bicicleta fue devuelta a su legítimo propietario, quien acudió inmediatamente al lugar luego de ser contactado por la Policía y confirmó que el rodado le pertenecía. También un vecino de la cuadra, que presenció la maniobra, brindó testimonio y corroboró lo sucedido.