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Con el inicio de las vacaciones de invierno y el incremento del movimiento turístico en todo el país, el Gobierno de Santa Cruz reiteró la importancia de respetar las medidas sanitarias establecidas para ingresar a la Patagonia. A través del Consejo Agrario Provincial (CAP), la provincia acompañó el trabajo que lleva adelante el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para resguardar el patrimonio sanitario regional.

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de estas disposiciones resulta fundamental para mantener las condiciones sanitarias que distinguen a la Patagonia y que permiten fortalecer la competitividad de las producciones regionales en los mercados nacionales e internacionales.

La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas de manera conjunta por el SENASA, los gobiernos patagónicos y la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (FUNBAPA), organismos que trabajan para evitar el ingreso de plagas y enfermedades que puedan afectar la sanidad vegetal y animal de la región.

Estatus sanitario

La Patagonia cuenta con una condición zoofitosanitaria diferenciada que es reconocida tanto dentro como fuera del país. Entre sus principales características se destaca ser un área libre de Mosca de los Frutos y una zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

Estas condiciones son el resultado de años de trabajo sostenido en materia de prevención, monitoreo y control sanitario. Mantener ese estatus requiere la colaboración permanente de organismos públicos, productores y también de quienes ingresan a la región.

Desde el Consejo Agrario Provincial señalaron que preservar este patrimonio sanitario representa una herramienta estratégica para el desarrollo productivo, ya que garantiza estándares de calidad que favorecen la comercialización de los productos patagónicos.

Cómo funcionan los controles sanitarios

Para sostener estos estándares, el SENASA realiza controles cuarentenarios en los principales puntos de acceso a la Patagonia.

Las inspecciones se desarrollan en rutas, aeropuertos y puertos, donde se revisan vehículos, equipajes y cargas con el objetivo de detectar productos que puedan representar un riesgo para la producción agrícola y ganadera regional.

Estos controles permiten prevenir el ingreso de plagas y enfermedades que podrían comprometer la condición sanitaria alcanzada por la región y generar consecuencias económicas para distintas actividades productivas.

Qué productos tienen restringido el ingreso

Entre los productos cuyo ingreso no está permitido se encuentran las frutas y hortalizas hospedantes de la Mosca de los Frutos.

Dentro de este grupo se incluyen:

Cítricos.

Frutas de carozo.

Frutas de pepita.

Granada.

Higo.

Pimiento.

Palta, con excepción de la variedad Hass.

Las autoridades remarcaron que estas restricciones son parte de las medidas preventivas destinadas a evitar la introducción de plagas que podrían afectar las producciones frutihortícolas de la Patagonia.

En cuanto a los productos de origen animal, su ingreso únicamente está permitido cuando cumplen con las condiciones y requisitos sanitarios establecidos por el SENASA.

Los controles en rutas, aeropuertos y puertos buscan proteger a la Patagonia de plagas y enfermedades que podrían impactar en la producción agropecuaria.

Qué alimentos sí pueden ingresar a la Patagonia

La normativa vigente contempla la posibilidad de ingresar determinados productos destinados al consumo personal o familiar.

Entre ellos se encuentran los alimentos secos que no requieren refrigeración, los productos lácteos envasados y correctamente rotulados, los alimentos cocidos listos para consumir y las frutas y hortalizas que no sean hospedantes de la Mosca de los Frutos.

También pueden ingresar aquellos productos de origen animal que se encuentren autorizados por el SENASA y cumplan con las exigencias sanitarias correspondientes.

Llamado a la responsabilidad

Desde el Consejo Agrario Provincial destacaron que la colaboración de quienes viajan a la Patagonia durante las vacaciones de invierno resulta clave para sostener el estatus sanitario de la región.

En ese sentido, solicitaron respetar las restricciones vigentes, declarar los productos transportados cuando corresponda y facilitar las inspecciones que se realizan en los puestos de control.

“El cuidado de la Patagonia es una responsabilidad compartida”, remarcaron desde el organismo provincial al recordar que estas medidas contribuyen a proteger la producción agropecuaria, preservar el ambiente y mantener una condición sanitaria que constituye uno de los principales activos estratégicos para el desarrollo económico de la región.

Por ello, recomendaron a quienes planeen viajar durante el receso invernal informarse previamente sobre los productos permitidos y las restricciones vigentes para evitar inconvenientes en los controles y colaborar con la protección del patrimonio sanitario patagónico.