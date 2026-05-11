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Horas después de la explosión e incendio ocurrido en una vivienda de Perito Moreno, que dejó varios heridos y tres víctimas fatales —entre ellas Gael Morales, un bebé de apenas dos meses—, La Opinión Austral dialogó con Olga, una vecina del barrio San Antonio que sufrió daños en su casa y mantiene una amistad con la madre del pequeño fallecido.

En medio del dolor, la mujer de 40 años y madre de tres hijos relató cómo vivió los instantes previos al desastre. “A las 21:30 más o menos fue eso. Estábamos acostados mirando la tele y de repente se escuchó una explosión muy fuerte. Ahí nos tuvimos que levantar a mirar”.

Olga, oriunda de Paraguay y radicada desde hace 13 años en la localidad santacruceña, contó el temor que sintió durante el estallido. “Justo no estaba mi hijo más chiquito, estaba con el papá. Yo estaba sola con mi pareja y mi otro hijo, el del medio. La verdad que nos asustamos mucho porque pensé que en un momento se me caía la casa. Empezaron a saltar todos los vidrios para todos lados”.

Sobre la muerte del bebé, expresó con angustia: “Fue impactante porque se escuchó un golpe muy fuerte. Nos asustamos todos y empezaron a caer los vidrios, los durlocks, el cielo raso, todo. Salimos afuera y ya se prendía fuego. Había mucha gente, mucho llanto y gritos porque había un bebé atrapado. Era terrible, muy feo”.

En ese contexto, recordó la desesperación que sintió por su amiga y su familia. “Me asusté mucho porque pensé que mi amiga estaba atrapada adentro con los hijos. Fui a verla y ella estaba afuera, pero quedó el otro chiquito. Hablé con ella y me dijo que estaban bien ella y sus otros hijos. Esta mañana sacaron al bebé y a otro hombre que estaba tapado desde anoche ahí adentro”.

Asimismo, remarcó que durante la noche del domingo debieron evacuar el sector por una pérdida de gas. “Nos tuvieron que sacar a todos de las casas y cada uno se fue para otro lado. Gracias a Dios tuvimos bastante ayuda de vecinos y de gente que nos ofreció lugares para quedarnos”, comentó.

Respecto a los daños materiales, detalló: “Se cayeron los dos ventanales, los del baño, la cocina y la pieza de mi hijo. La familia de al lado y la de atrás perdieron sus casas completas”.

Cabe mencionar que, tras la tragedia, vecinos y organizaciones de Perito Moreno y localidades cercanas impulsaron campañas solidarias para asistir a las familias afectadas por la explosión y el incendio en el complejo habitacional. Además del edificio donde se produjo el estallido, varias viviendas ubicadas a metros del lugar sufrieron importantes destrozos.

En Perito Moreno, las donaciones se reciben en el Mercado Concentrador de Productores, ubicado sobre avenida San Martín al 1200. Allí solicitan colchones, ropa de abrigo, alimentos y distintos elementos de utilidad para los damnificados.

La solidaridad llegó igualmente a Los Antiguos, donde se organizó otra colecta destinada a colaborar con quienes atraviesan este duro momento. En ese punto reciben frazadas, calzado, ropa, alimentos y artículos de primera necesidad. Las donaciones pueden acercarse desde las 15 horas a la oficina del diputado Fernando Pérez, ubicada en calle Tehuelches 482.

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