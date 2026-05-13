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Desde este lunes, el Grupo La Opinión Austral se encuentra realizando una cobertura especial en Perito Moreno tras la explosión en un complejo de departamentos en el que tres personas perdieron la vida.

La tragedia causó conmoción en la pequeña localidad y el pesar se extendió a toda la provincia. La tristeza por lo ocurrido también la sintió Norma Gauto, la mamá del futbolista de Platense, Juan Gauto.

El corresponsal de La Opinión Austral, Jorge Bilbao, se topó de casualidad con la mamá del joven deportista, quien gentilmente accedió a una entrevista en su casa.

La onda expansiva de la explosión rompió vidrios de viviendas ubicadas a 300 metros, entre ellas la de la casa de Norma Gauto. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral

Cuando Juan cumplió 18 años le obsequió un terreno a su mamá, donde se construyó la casa en la que reside ya desde hace un año. En la vivienda, de cinco habitaciones, vive junto a sus dos hijos varones y la pequeña Morena. La familia la completan los canes Zeus, Luna, Estrella y Lola.

“Es hermosa, primeramente le doy gracias a Dios porque todo lo hace Dios y después agradecida por mi hijo Juan, también estoy agradecida por la casa que me regaló. Estoy feliz por mi casa, estoy tranquila, no me falta nada”, manifestó a La Opinión Austral.

Norma junto a su hija Morena y su hijo Mauricio. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral

Norma repasó que tras cinco años en Huracán, Juan estuvo en el Basel de Suiza durante dos años y en Deportivo La Coruña en España, uno. Actualmente, y hasta diciembre, está jugando en Platense.

“Ahora viene el cumpleaños de él, el 2 de julio. Si Dios quiere me voy a verlo. Me acuerdo cuando tenía 4 años, él jugaba con la pelota y me decía: ‘Mamá, el día que yo sea futbolista, yo te regalo la casa, te lo prometo’”, recordó.

La tragedia

Sobre la explosión que ocurrió el domingo a 300 metros de su casa, relató: “Estaba cocinando con mi hijo, mi hermano y ella estaba en la pieza. Cuando sentimos que se reventó algo, yo pensé que era mi termotanque. Salimos corriendo, pero no era. Lo único que dije es que puede ser un auto, que chocaron, pero no puede ser tan fuerte. Después me dijo mi hijo Mauricio que vio el humo y que una casa se estaba incendiando”.

“Era impresionante, no tengo palabras”, expresó.

Poniéndose en el lugar de las familias afectadas, manifestó compungida: “Si me llegase a pasar a mí o a mi hija, no sé qué haría porque es una desesperación, el fuego, los niños gritaban. Hasta ahora estoy shockeada”.

A través de las redes sociales, el futbolista difundió que se encuentran recibiendo donaciones de ropa, frazadas, calzado, abrigo y víveres. “Cualquier tipo de ayuda es bienvenida”, señala el flyer de la Escuela Formativa de FUTSAL Juan Gauto.

Además, desde la institución remarcaron que “nos ponemos a disposición para brindar ayuda o apoyo también a quienes sufrieron daños en sus hogares”. El contacto para colaborar es 297-6241601.

“Estoy muy orgullosa de mi hijo, me saco el sombrero, tiene 21 años y sabe lo que hace. Es responsable en lo que hace. Estoy muy orgullosa de él. Que Dios siempre lo bendiga, siempre vienen cosas buenas para él y van a venir, lo sé”, manifestó.

Cerrando, Norma expresó sus condolencias. “A la familia de esos dos muchachos de Salta, a la mamá, el papá, los hermanos, las hermanas, a la enfermera que perdió su bebé. Esos niños se fueron que fueron a Buenos Aires, sé que van a salir adelante en el nombre de Jesús, vas a salir porque Dios es un médico, Dios es sanador. Creo mucho en Dios, hizo muchas cosas en mi vida. Me pone mal esto. Desde la familia Gauto, les damos las condolencias a las familias”.