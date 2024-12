Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A fines de agostó culminó el juicio por el homicidio de Leonel Leito Irigoyen (22), sucedido el año pasado en Pico Truncado. El matrimonio de Dahiana Gutiérrez y Jorge Cabero fue condenado por los jueces Mario Albarrán, Juan Pablo Olivera y la jueza Griselda Bard. Ella a 12 años de prisión en cumplimiento efectivo por ser considerada partícipe secundaria en el homicidio agravado por uso de arma de fuego y él a 26 años de prisión en cumplimiento efectivo, como autor penalmente responsable del delito mencionado.

Leonel junto a su madre Matilde.

Cuando finalizó el juicio, Gutiérrez estuvo alojada en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia y ahora se encuentra en una Alcaidía de la capital de Santa Cruz, Río Gallegos; mientras que Cabero fue trasladado a una dependencia policial de la ciudad truncadense.

La familia Irigoyen había iniciado una convocatoria días atrás para pedir el traslado de Cabero a otra institución policial. La concentración se iba a realizar el próximo sábado 14 de diciembre a partir de las 17:30 horas en la plaza “San Martín”. Sin embargo, una de las hermanas de la víctima del asesinato con arma de fuego comunicó que la marcha había sido suspendida debido a que lograron que se realice el traslado.

El papá y la mamá del joven. FOTO: TAMARA CHAILE/LA OPINIÓN ZONA NORTE.

De este modo y con el fin de conocer más detalles, este medio dialogó con Matilde Irigoyen, la madre del joven. La mujer comentó que a principios del mes de octubre mantuvieron una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia Pedro Pródomos, donde le manifestaron lo que estaba ocurriendo y él se comprometió a trasladarlo.

“Hace poco celebraron su cumpleaños (de Cabero) en la comisaría, lo subieron a las redes sociales y me parece una falta de respeto a mí y a mi familia. Es muy doloroso ver que ellos están festejando cuando se llevaron a mi hijo… si seguía iba a seguir teniendo privilegios para Navidad y Año Nuevo, mientras que yo paso una fiesta de m*** porque no voy a ver a mi hijo nunca más”, dijo Matilde a La Opinión Zona Norte.

Jorge Cabero fue trasladado a Río Gallegos.

Asimismo, la mamá resaltó que no iba a parar hasta lograr que Cabero sea trasladado. “Iba a ir hasta el gobernador y pensaba hacerle una carta al presidente porque no me iba a quedar tranquila, gracias a Dios Esta movida tuvo la repercusión que quería y lo pudieron trasladar a este chico antes de las fiestas”, comentó, dando a conocer que Cabero fue llevado a Río Gallegos el lunes pasado para ser alojado en un penal.

Por otro lado se refirió a los dichos de la madre de Dahiana que fue entrevistada por este medio días atrás. “Ella dice que la dejemos en paz, y ¿qué paz quieren? ¿la que yo no tengo desde el 19 de febrero del 2023?”, cuestionó Matilde y agregó: “Cabero estaba con privilegios y mi hijo y yo nunca tuvimos privilegios, hablan de los derechos humanos y qué pasa con los derechos míos y de mi hijo”. Asimismo, comentó que a pesar de que cuando mataron a Leonel “me volví loca y parecía que no iba a seguir viviendo” nunca amenazaron.

Leonel Irigoyen.

Finalmente, Matilde lamentó que se vienen las fiestas de fin de año y está sin su único hijo varón. “Es difícil para mí levantarme y decir ‘un día más hoy puedo’ y mirar la foto de mi hijo y decirle ‘hijo ayúdame a seguir’, y que ellos puedan tener privilegios no es justo y aguantar que te digan un montón de cosas… yo no pretendo nada más que lo que corresponde, que él esté en un penal como corresponde y no con privilegios en la comisaría”.