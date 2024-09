Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde hace décadas, Mirtha Ibáñez, nacida en la localidad de Tres Lagos y actualmente residente en Comandante Luis Piedra Buena, busca a una de sus hermanas a la que vio por última vez hace 48 años.

“Perdimos contacto con ella cuando en 1976 falleció mi mamá. Éramos siete hermanos. Mi hermano mayor vivía con mis tíos, y mi hermana y yo fuimos a parar al Instituto María Auxiliadora de Puerto de Santa Cruz, donde nos crió una familia que se hizo cargo de nosotras. Mis dos hermanos varones más una hermana chiquita, que en ese tiempo tendría entre cuatro o cinco años más o menos, fueron a Río Gallegos a una mini institución”, contó en radio LU12 AM680 de Río Gallegos.

En tanto que la menor de la familia, de apenas 15 días de vida, quedó a cargo de un familiar.

De la institución no tiene mayores detalles. “Eran esos orfanatos que había antes en Gallegos”, señaló.

“Nos vimos por última vez con mis hermanos en el cementerio en Piedra Buena y de ahí nunca supimos más nada”, acotó. En aquél entonces Mirtha tenía 11 años.

A través de su hermano que estuvo en la mini institución supo que su hermana menor “siempre lloraba, lloraba porque extrañaba, no se hallaba ahí. Se la dieron, no sé si en adopción, a una familia militar y se la llevaron“.

La madre de Mirtha falleció el 26 febrero de 1976, por lo que estipula que su hermanita fue adoptada en 1977.

“Aparentemente a la familia que la había adoptado le habían dado al pase. Nunca pude averiguar cuál era el apellido de la de la familia, me dijeron que no esos datos no se pueden dar”, mencionó.

“A mis hermanos varones los volví a encontrar cuando tenía 16 años”, comentó. Actualmente, las tres mujeres viven en Comandante Luis Piedra Buena y el único varón (NdR. Dos fallecieron) en Río Gallegos.

Documentación

Por estos días, Mirtha está intentando conseguir la partida de nacimiento de su hermana Norma Mabel Ibañez nacida en Tres Lagos, quien en la actualidad tendría 53 o 54 años.

“Lo único que recuerdo es que ella nació un 6 de enero, me acuerdo clarito que mi mamá nos decía que a la nena se la habían traído los Reyes Magos y nosotros estábamos contentos porque los Reyes Magos nos habían traído una hermanita“, recordó

Considera que por la edad que tenía su hermana al momento de la adopción “tiene que tener algún algún recuerdo de nosotros en el lugar donde nació o de las mini institución donde estuvo”.

“Quiero saber de su familia como también quisiera que ella conozca la mía”, expresó Mirtha y sumó “quiero que sepa que no nos olvidamos de ella, hace años que la estamos buscando“.

Quienes puedan aportar algún dato se puede comunicar con la producción de radio LU12 AM680 al teléfono 2966-15341776.

