La noticia del fallecimiento de Alma, ocurrido este domingo 15 de noviembre, provocó una profunda tristeza en Comandante Luis Piedra Buena, su localidad de origen. Durante la noche, los restos de la niña arribaron al pueblo, donde familiares, amigos y vecinos se preparan para darle el último adiós.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, se informó sobre su llegada: “Informamos que en estos momentos (20:00 hs) están arribando a nuestra localidad los restos de quien en vida fuera Alma Collado. Q.E.P.D. hermosa Alma Collado. ¡Fuerza a toda la familia!”.

Posteriormente, se informó que los restos eran velados en la sala velatoria ubicada sobre calle Mitre. El sepelio se realizaría este lunes a las 16:00, en el cementerio local.

La Escuela Primaria N° 6 permanecerá cerrada

El fallecimiento de Alma también generó repercusiones en el ámbito educativo de Piedra Buena. El equipo de gestión de la Escuela Primaria Provincial N° 6, institución vinculada a la comunidad de la niña, comunicó que este lunes el establecimiento permanecerá cerrado.

La decisión fue tomada para que la comunidad educativa pueda acompañar a los familiares durante la despedida.

“El Equipo de Gestión de la E.P.P. N° 6 informa que mañana la escuela permanecerá cerrada para que la comunidad pueda acompañar a la familia de Alma Avril Collado, quien falleció el 15/11/26”, expresaron en el comunicado.

Además, confirmaron que sus restos serán inhumados este lunes a las 16 en el cementerio local y cerraron el mensaje con una despedida: “Que descanses en paz, Alma”.

Una lucha que movilizó a Santa Cruz

Alma tenía 10 años y atravesó distintos períodos de internación y derivaciones médicas desde mediados de 2026. En julio permaneció ocho días internada en Piedra Buena, pero ante el empeoramiento de su estado de salud fue trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital de Caleta Olivia.

Desde allí se organizó su derivación al Hospital Garrahan de Buenos Aires, donde debía realizarse estudios de mayor complejidad, entre ellos una biopsia de médula ósea, para avanzar en el diagnóstico.

Su mamá, Tamara Collado, había contado a La Opinión Austral las dificultades que atravesaban durante aquellos días y agradecido especialmente la atención recibida en el Hospital de Caleta Olivia, así como las muestras de solidaridad de la comunidad.

La familia también había solicitado colaboración económica para afrontar los gastos de traslado y estadía en Buenos Aires. Mientras tanto, vecinos de distintas localidades de Santa Cruz se sumaron a cadenas de oración para acompañar a Alma durante su tratamiento.

El mensaje de su mamá y las despedidas

En los últimos meses, Tamara compartió en redes sociales parte del camino que atravesaron juntas. En una de sus publicaciones más recientes, del 9 de noviembre, expresó el dolor y la incertidumbre que implicaba cada jornada, pero también el orgullo por la fortaleza de su hija.

“Duele el día a día, es una angustia e incertidumbre, pero qué inmensa sos, amor mío. ¡Tu lucha, mi orgullo! Vos sos mis fuerzas”, había escrito.

También le dedicó unas palabras que reflejaban el amor que las unía: “Hija mía, qué privilegio ser tu mamá, amarte, cuidarte y sostenerte. Mi vida toda entera a tus pies. Mi amor infinito, te amo, mis ojitos de cielo”.

Tras conocerse su fallecimiento, las muestras de afecto se multiplicaron. El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz expresó sus condolencias y acompañamiento a familiares, amigos y seres queridos de la niña.

También se sumaron instituciones deportivas de Caleta Olivia. La familia de Tercer Tiempo Futsal Femenino envió un mensaje especial a Luis Collado, vicepresidente y director técnico de Quimssa Futsal, director técnico de Dale Tilín FC y árbitro de la Liga de Futsal Local, y a David Collado, jugador de Quimssa.

Desde Dale Tilín Futsal compartieron un sentido homenaje en el que recordaron los momentos vividos junto a Alma y le dedicaron una frase que conmovió a quienes acompañaron la publicación: “Cuida desde el cielo a tu mami y hermanos”.

“Gracias por luchar cada día para vivir. Ya no sufrirás más, mi ‘kukina’. Nos dejás el corazón destrozado”, agregaron.

Por su parte, la Parroquia San Juan Bosco de Caleta Olivia también expresó su pesar: “Hoy nos toca el corazón una triste noticia: Alma Abril Collado ha partido al encuentro con el Señor. (Q.E.P.D.)”.

Además, dedicó un mensaje a las mujeres de su familia: “A su mamá y a su abuela, les hacemos llegar nuestro abrazo más sincero y cercano. Que la Virgen María, madre de Dios, las cubra con su manto y las sostenga en este difícil momento”.

La Liga Centro realizó un minuto de silencio en su memoria

El ámbito deportivo de Santa Cruz también se sumó a las expresiones de dolor. Durante la disputa de la 8ª fecha del Torneo Clausura 2026 “Héctor Oces”, la Liga de Fútbol Centro dispuso un minuto de silencio en todos los estadios en memoria de Alma.

La medida fue acompañada por los clubes, cuerpos técnicos, árbitros y el público presente, como muestra de respeto y acompañamiento a la familia Collado.

Desde la organización enviaron sus condolencias y un abrazo a los seres queridos de la pequeña, en un gesto que reflejó el impacto de su partida en las distintas instituciones de la provincia.

Este lunes, Piedra Buena despedirá a Alma. Su historia, la fortaleza que mostró durante los meses de tratamiento y la solidaridad que despertó en toda Santa Cruz quedarán en el recuerdo de una provincia que acompañó su lucha y hoy abraza a su familia en el dolor.