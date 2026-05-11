Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del lunes 11 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Tragedia en Perito Moreno: un bebé de dos meses y dos adultos murieron al explotar e incendiarse una casa. Macabro hallazgo en Río Gallegos: Aníbal Cepeda fue asesinado y su cuerpo descuartizado. Boxing Club, campeón del Campeonato Argentino de Clubes "A" de hockey pista en Pico Truncado.

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Hallazgo macabro en Río Gallegos: confirmaron el asesinato de Aníbal Cepeda

Los restos del jubilado desaparecido hace dos semanas fueron encontrados en dos sitios diferentes de la capital santacruceña. Por el hecho fue detenido Félix Marcelo Curtti, un conocido de la víctima con antecedentes por robo y estafa.

El Congreso Nacional analiza replicar el modelo de alivio financiero de Santa Cruz

Los legisladores debaten un paquete de medidas económicas que guardan similitud con las políticas de asistencia ya vigentes en el territorio provincial. El objetivo es brindar soluciones a la crisis financiera mediante herramientas de contención probadas en el sur del país.

Incendio fatal en Perito Moreno dejó un saldo de tres víctimas fatales

Una vivienda explosionó y fue consumida por las llamas provocando el fallecimiento de un bebé y dos personas adultas. Equipos de asistencia del Gobierno de Santa Cruz trabajan en el lugar para acompañar a los familiares y determinar las causas del siniestro.

Talleres se consagró campeón de la sexta división en la Liga Sur

El conjunto local se quedó con el título tras imponerse ante Boxing en una final electrizante. Los festejos se trasladaron a las calles luego de una destacada campaña de los juveniles en el fútbol regional.

Boxing Club obtuvo un título histórico en el Argentino A de hockey femenino

Las deportistas de Río Gallegos alcanzaron la cima del podio nacional luego de derrotar por 3 a 2 a Pehuenes de Bariloche. Este resultado posiciona al club santacruceño en la élite de la disciplina a nivel federal.

Martín Cortés continuará al frente de la Asociación Independiente de Fútbol de los Barrios

El presidente fue reelecto por los delegados tras una gestión que destacó por el crecimiento de la infraestructura deportiva local. Cortés agradeció el respaldo institucional y confirmó que seguirá trabajando en conjunto con el gobierno para fortalecer el fútbol barrial.