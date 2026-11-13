Un hombre de Puerto San Julián fue allanado en esa localidad santacruceña en el marco de una investigación por maltrato y crueldad animal. La causa se inició tras la muerte de un gato que estaba bajo su cuidado mientras atendía a un niño de 10 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi, y autorizada por la jueza Susana Parada, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 31. El operativo estuvo a cargo del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la coordinación del comisario Diego Francisco Novoa.

Durante el registro domiciliario, los efectivos secuestraron celulares, computadoras y discos externos. El material será peritado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño para identificar posibles fotografías, filmaciones y conversaciones relacionadas con el episodio.

Según informó el organismo judicial, la denuncia fue presentada por una mujer que había contratado al sospechoso, a quien conocía y consideraba de confianza, para cuidar a su hijo mientras asistía a un evento.

De acuerdo con su relato, durante su ausencia el hombre golpeó al gato y lo asfixió dentro de una bolsa. Al regresar, encontró al menor angustiado y al felino en estado crítico. Aunque lo trasladó a una veterinaria, el animal murió poco después.

La investigación incorporó testimonios, fotografías del domicilio y documentación veterinaria. Con esos elementos, la Fiscalía avanzó con el pedido de allanamiento para reunir evidencia que permita reconstruir lo sucedido. El fiscal Michienzi imputó al sospechoso por presuntos actos de maltrato y crueldad animal, en los términos de la Ley Nacional 14.346. La causa continúa en etapa investigativa.

Las denuncias que trascendieron en mayo

El 15 de mayo de 2026, La Opinión Austral publicó que Adriel Santiago Caminos Ortega, de 27 años y oriundo de Puerto San Julián, había sido denunciado por su presunta responsabilidad en la tortura y muerte de al menos 16 gatos en Buenos Aires. En aquel entonces, el abogado Alexis Marrocco explicó que el acusado contactaba a rescatistas y organizaciones proteccionistas mediante redes sociales y WhatsApp. Allí se presentaba como amante de los animales y ofrecía recibir felinos para su cuidado o adopción.

Entre los episodios denunciados figuraba uno ocurrido el 16 de enero, cuando Caminos Ortega quedó al cuidado de un niño de 10 años en el domicilio familiar. Según la acusación, golpeó al gato de la vivienda, lo introdujo en bolsas y lo aplastó con la puerta del balcón hasta provocarle la muerte. Cuando el menor intentó auxiliar al animal, el hombre lo pellizcó y amenazó con volver a hacerlo si intervenía nuevamente.

Adriel Santiago Caminos Ortega y operaba fundamentalmente a través de redes sociales y WhatsApp. A izquierda y derecha, dos de sus víctimas.

Otro caso mencionado fue el de Rubio, un gato que la rescatista Elisabeth entregó en adopción el 24 de enero. Esa misma noche, la mujer solicitó una fotografía para realizar el seguimiento habitual. “Me mostró una foto que no me convenció mucho. Me quedé inquieta esa noche”, relató. A las 10.36 del día siguiente, Caminos Ortega le comunicó que el felino había muerto en una veterinaria.

La denuncia por los 16 casos fue presentada el 4 de marzo y consta de 44 páginas con elementos probatorios. A raíz de estos hechos, Marrocco y agrupaciones proteccionistas convocaron a una movilización frente al Obelisco para reclamar justicia y pedir al Congreso de la Nación una reforma de la Ley 14.346, que establece penas de 15 días a un año de prisión por actos de maltrato y crueldad animal.

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