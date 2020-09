Buscaba a un hombre en la casa de su ex y terminó demorado por plantas de marihuana

Esta madrugada un hombre de 34 años protagonizó un episodio insólito. Fue -según la denuncia- alcoholizado y con un arma de fuego a la casa de su ex pareja (37) y forzó su ingreso rompiendo un vidrio para ver su la mujer estaba con otro hombre.

El hecho se registró pasadas las 05:00 horas en una casa ubicada en calle Alcorta. El violento ingresó por la fuerza y recorrió todos los ambientes del inmueble buscando pero no encontró a nadie. Vio que estaban sus hijos durmiendo y se retiró sin exclamar una palabra, mientras su ex esposa lo insultaba por la vehemencia con la que actuó.

La mujer llamó a la Policía tras lo sucedido y se inició una causa de oficio en la Comisaría de la Mujer y Familia.

Por la exposición realizada, en la que manifestó que el hombre actuó con un arma de fuego, la Policía actuó rápidamente y requirió una orden de allanamiento al Juzgado Penal N° 2 -a cargo de la Dra. Valeria López Lestón- para el domicilio del violento.

El procedimiento fue ejecutado pasadas las 20:30 horas en un inmueble ubicado en calle Don Bosco y estuvo encabezado por las Fuerzas Especiales. Cuando el denunciado fue reducido, personal de la Comisaría de la Mujer y de Criminalística ingresaron.

La presunta arma de fuego que denunció la mujer no pudo ser encontrada. Sí se hallaron plantas de marihuana y otros elementos vinculables con un invernadero casero.

Se localizó "una caja de madera con compartimientos que tenía plantas secas de marihuana, en el sector cocina comedor sobre una mesa, asimismo arriba en los dormitorios, se encuentran con el hallazgo de plantines de marihuana, balanza, papel de aluminio, rociador, luces led, entre otros elementos para mantener las plantas en un ambiente calido para su crecimiento", se informó oficialmente.

En virtud de ello, fue convocada la División Narcocriminalidad.

Todo fue secuestrado y quedó a resguardo de la sede interventora, es decir, la Comisaría de la Mujer.

El sumario judicial estará a cargo de esta división, quienes serán los encargados de entregar los elementos incautados para su derivación al Juzgado Federal, por la causa de estupefacientes.

El hombre fijó domicilio y quedó a disposición de ambos juzgados.

No obstante, se le notificó de las medidas de restricción que fueron interpuestas. No podrá acercarse a su ex pareja.