Río Gallegos se encuentra en alerta por la desaparición de un joven de 19 años. La denuncia fue radicada en la Comisaría Quinta, quien inició una investigación para dar con el paradero de Elias Jonathan Martínez. El joven se encuentra desaparecido desde el la madrugada del lunes.

Según el informe policial al que tuvo acceso La Opinión Austral, la tía del joven denunció su desaparición al constatar que su sobrino se había retirado del domicilio familiar ubicado en el barrio Madre a la Lucha sin dejar rastro de sus pertenencias.

Según informó la familia, el joven tiene una discapacidad que lo hace vulnerable y no sabe cómo regresar a su hogar.

“Se sigue buscando a Elias, todavía no aparece! Por favor gente pido que compartan si alguien lo ve por favor reténgalo y comuníquese a cualquiera de estos números 2966327374 – 2966524316 – 2966580908. Ya son 4 días que no aparece, el no sabe como volver a casa porque tiene una discapacidad. Tiene 19 años pero es como un niño de 12 años, el salió con una camperita celeste/verde y zapatillitas celestes. Por favor compartan, te estamos esperando y buscando todos los días”, escribió en redes sociales su prima, Sole Martínez.

Características del joven desaparecido:

Nombre: Elias Jonathan MartínezEdad: 19 años

DNI: 48.230.222

Descripción física: 1,60 metros de altura, tez morena, contextura física delgada, cabello corto de color negro, no posee tatuajes ni aritos.

Vestimenta al momento de desaparecer: Campera rompevientos color celeste y zapatillas deportivas del mismo color.

Lugares que frecuenta:

Se estima que el joven podría encontrarse en los siguientes lugares:

Plaza San Martín

Costanera local

Zona céntrica

Cancha Enrique Pino (ubicada en calle Batalla Puerto Argentino y Don Bosco)

La familia autorizó la difusión de fotografías del joven desaparecido con el objetivo de recibir cualquier tipo de información que pueda ayudar a dar con su paradero.

¿Qué hacer si lo viste?

Si tienes alguna información sobre el paradero de Elias Jonathan Martínez, se solicita comunicarse de manera urgente con la Comisaría Quinta de Río Gallegos o con cualquier otra dependencia policial.

También pueden comunicarse con la familia en los siguientes números:

2966 327374

2966 524316

2966 580908

La Policía solicita la colaboración de toda la comunidad para dar con el paradero de este joven desaparecido. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser de gran utilidad para la investigación.