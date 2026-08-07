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La búsqueda de César Agustín Aguilar Pérez, el vecino de Río Gallegos que permanece desaparecido desde el domingo 26 de julio, continúa con un amplio despliegue policial y nuevas estrategias de rastrillaje.

Este viernes, la División Grupo Especial Zona Sur llevó adelante tareas de rastrillaje terrestre en el sector de la costanera local, con especial concentración en el área de canteras para intentar dar con su paradero. Las labores se desarrollaron entre las 10:30 y las 14:30, con la utilización de una unidad de rescate M-1048 y un cuatriciclo Honda 300 cc.

La dotación realizó patrullajes terrestres de cobertura y relevamientos en zonas de difícil acceso dentro del sector de canteras. El operativo formó parte de las acciones coordinadas por la Policía de Santa Cruz para localizar al vecino desaparecido.

Un cuatriciclo Honda 300 cc permitió recorrer sectores de difícil acceso. Foto: Policía de Santa Cruz.

El pasado lunes, en la Jefatura de Policía, las autoridades llevaron adelante una reunión con jefes de distintas unidades operativas para coordinar y optimizar los patrullajes. El encuentro estuvo encabezado por el superintendente de Seguridad, comisario general Fernando Gutiérrez; el superintendente de Policía Judicial e Investigación, comisario general Daniel Carrillo; y el titular de la Superintendencia de Bomberos, comisario mayor Alberto Domingo Gonzalo.

El operativo involucra a las siete comisarías de Río Gallegos y a divisiones especiales como Bomberos, Canes, Operaciones Rurales, Infantería y Operaciones Motorizadas, entre otras.

En ese marco, Gutiérrez dialogó con LU12 AM680 y detalló que el encuentro tuvo como objetivo establecer una planificación conjunta. “Lo que se realizó fue una reunión para coordinar y planificar lo que son las tareas de búsqueda con diferentes superintendencias, en este caso Bomberos, Investigación y Seguridad para planificar cómo se va a llevar adelante durante esta semana lo que es la búsqueda del ciudadano César Aguilar”, señaló.

La última foto de César Aguilar en su trabajo. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los principales pedidos de la Policía está dirigido a los vecinos que cuentan con cámaras de seguridad en las inmediaciones de la costanera. El superintendente de Seguridad indicó que necesitan especialmente registros que puedan aportar información sobre los movimientos de Aguilar durante la madrugada del lunes 27 de julio, principalmente entre la 1:30 y las 9 de la mañana.

“Lo que necesitamos es la colaboración de algún vecino que tenga cámaras en cercanía de la costanera, que fue precisamente el frente del frigorífico Monte Carlos”, pidió e insistió: “En caso de que tengan cámaras de seguridad, que se puedan fijar e informar al 911. Así nosotros vamos y nos entrevistamos con ellos”.

Cómo es César Aguilar

César Agustín Aguilar Pérez mide aproximadamente 1,70 metros de estatura, es de contextura física mediana, tez morena, cabello castaño semilargo y ligeramente canoso. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul gastado y una campera negra con capucha.

Ante cualquier información certera sobre el paradero del ciudadano, se solicita comunicarse de inmediato con la central de emergencias 911 o con la dependencia policial más cercana.

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