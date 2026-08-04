A MÁS DE UNA SEMANA DE SU DESAPARICIÓN

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La búsqueda de César Agustín Aguilar Pérez, el vecino de Río Gallegos que permanece desaparecido desde el domingo 26 de julio, continúa con un amplio despliegue policial y nuevas estrategias de rastrillaje. En diálogo con LU12 AM680, el superintendente de Seguridad de la Policía de Santa Cruz, comisario general Fernando Gutiérrez, brindó detalles del operativo y explicó cómo se reorganizaron los recursos para intentar dar con su paradero.

La última foto de César Aguilar en su trabajo. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El lunes por la noche, en la Jefatura de Policía, las autoridades llevaron adelante una reunión con jefes de distintas unidades operativas para coordinar y optimizar los patrullajes. Estuvo encabezada por el Superintendente de Seguridad, comisario general Fernando Gutiérrez; el Superintendente de Policía Judicial e Investigación, comisario general Daniel Carrillo; y el titular de la Superintendencia de Bomberos, comisario mayor Alberto Domingo Gonzalo.

La reunión de superintendentes de la Policía de Santa Cruz, entre otras autoridades, en la Jefatura.

El operativo involucra a las siete comisarías de Río Gallegos y divisiones especiales como Bomberos, Canes, Operaciones Rurales, Infantería y Operaciones Motorizadas, entre otras.

De la reunión también participaron los jefes de la Regional Sur, Cristian Garay y Adrián Figueroa, y el jefe a cargo de la Comisaría Sexta -que lleva la causa de la desaparición-, Raúl Flores. De igual manera fue partícipe el director de Investigaciones Regional Zona Sur, Luis Poblete, y el jefe de la División de Investigaciones (DDI) Río Gallegos, Juan Álvarez.

Gutiérrez explicó que el encuentro tuvo como objetivo establecer una planificación conjunta. “Lo que se realizó fue una reunión para coordinar y planificar lo que son las tareas de búsqueda con diferentes superintendencias, en este caso Bomberos, Investigación y Seguridad para planificar cómo se va a llevar adelante durante esta semana lo que es la búsqueda del ciudadano César Aguilar”, señaló.

La búsqueda se retomó este martes en Punta Loyola. El operativo fue coordinado por el departamento Operaciones Rurales y el grupo Operaciones Motorizadas.

La investigación continúa bajo intervención de la Comisaría Sexta y el Juzgado de Instrucción Penal N°3, mientras la Policía intenta reconstruir los movimientos de Aguilar durante la madrugada en la que fue visto por última vez.

La Policía intensifica los rastrillajes para dar con el vecino desaparecido.

Rastrillajes en la ría, Punta Loyola y la costanera

Uno de los principales ejes del nuevo operativo estará puesto en la zona de la ría y sectores costeros de Río Gallegos.

Canes también formó parte del operativo de este martes.

Gutiérrez explicó que el grupo especial de operaciones y rescate de Bomberos realizará rastrillajes durante la semana teniendo en cuenta “Bajamar y Pleamar, con gomones y con personal”, recorriendo toda la zona de la ría, incluso el sector donde se produce el cruce con el río Chico.

En paralelo, las divisiones operativas concentrarán esfuerzos en otros sectores. “Lo que son las direcciones de Operaciones con los grupos especiales, ya sea Infantería, el DOR, Departamento de Operaciones Rurales y demás unidades, van a rastrillar lo que es Punta Loyola y nuevamente a pie la zona de la costanera”, detalló.

A este despliegue se suma también la colaboración de Protección Civil, que ya participó de recorridas en distintos puntos de la ciudad.

La magnitud del operativo se traduce también en el número de efectivos afectados. Según precisó el superintendente, “estamos trabajando aproximadamente con 50 efectivos en diferentes puntos y haciendo turnos igual”.

Rastrillajes cerca del domicilio del desaparecido, a cargo del Departamento Orden Urbano Zona Sur, coordinados por la comisario mayor Milena Galeano.

La Policía decidió aprovechar especialmente las horas de luz para desarrollar los rastrillajes, por las características de los sectores que deben ser recorridos.

El pedido clave a los vecinos: revisar las cámaras

Uno de los principales pedidos de la Policía está dirigido a los vecinos que cuentan con cámaras de seguridad en las inmediaciones de la costanera.

Gutiérrez explicó que necesitan especialmente registros que puedan aportar información sobre los movimientos de Aguilar durante la madrugada del lunes 27 de julio, principalmente entre la 1:30 y las 9 de la mañana.

“Lo que necesitamos es la colaboración de algún vecino que tenga cámaras en cercanía de la costanera, que fue precisamente el frente del frigorífico Monte Carlos”, solicitó.

La Dirección General de Investigaciones ya se encuentra realizando consultas entre vecinos de la zona y relevando posibles registros. Sin embargo, el aporte de cámaras particulares puede resultar determinante para completar la reconstrucción del recorrido.

Por eso, el funcionario insistió: “En caso que tengan cámaras de seguridad, que se puedan fijar, si visualizar y informar al 911. Así nosotros vamos y nos entrevistamos con ellos”.

La solicitud apunta a que los vecinos revisen específicamente las grabaciones correspondientes a ese período y comuniquen cualquier imagen o movimiento que pueda resultar de interés, incluso si inicialmente parece un dato menor.

La última referencia y el recorrido que se intenta reconstruir

De acuerdo con la información aportada por la Policía y la reconstrucción realizada a partir de cámaras de seguridad, Aguilar salió de su domicilio durante la madrugada y fue registrado caminando hacia la zona costera. La última referencia confirmada lo ubica desplazándose hacia el sector de las canteras y las instalaciones de la Fuerza Aérea.

Al ser consultado sobre este punto, Gutiérrez explicó que “esta persona, que vive en jurisdicción de la Seccional Sexta, estuvo caminando, no salió de su vivienda y caminó teóricamente por Francisco Ramírez”, según el movimiento registrado por las cámaras relevadas por la Dirección General de Investigaciones.

Fernando Gutiérrez, superintendente de Seguridad.

“Por el movimiento de cámaras que la Dirección General de Investigaciones estuvo haciendo relevamiento y donde llegó a la ría, a la zona de la ría local, la zona costanera. Esa es la información que tenemos”, agregó.

El operativo se extendió hacia otros sectores

La Policía también amplió el área de búsqueda más allá del ejido urbano. Gutiérrez confirmó que el despliegue alcanzó sectores vinculados a la zona de la Fuerza Aérea y otros puntos de la costa.

“Se amplió el operativo hasta Huarai, que sí, todo por la zona de la costa”, explicó el superintendente, quien además confirmó que se realizaron rastrillajes con autorización de la Fuerza Aérea y del Juzgado.

La Jefatura de Policía involucró a cientos de efectivos a la búsqueda.

En ese sentido, aclaró que el trabajo alcanzó “todo lo que son las instalaciones, no el campo de la Fuerza Aérea”, mientras que Punta Loyola continúa siendo otro de los puntos incluidos en el despliegue.

La investigación continúa bajo reserva

Mientras se profundizan los rastrillajes, la investigación judicial continúa buscando nuevos elementos que permitan orientar el operativo.

Consultado sobre posibles avances o nuevas pruebas incorporadas a la causa, Gutiérrez señaló que existe información que no puede hacerse pública por tratarse de una investigación en curso.

“Otra información está trabajando la Dirección, como le digo, la Superintendencia de Investigación en forma conjunta con la Comisaría Sexta y el Juzgado. Más información por ahí no podemos brindar porque es materia de sumario”, explicó.

Un policía con binoculares buscando a César Aguilar. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

En paralelo, la Policía mantiene abiertas distintas líneas de trabajo y continúa procesando la información obtenida a través de cámaras y testimonios.

Una búsqueda que no se detiene

César Aguilar tiene 58 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña, tiene cabello semilargo y ligeramente canoso y llevaba el rostro mayormente afeitado. Al momento de ausentarse vestía un jean azul medio gastado y una campera negra con capucha.

Su desaparición mantiene en vilo a familiares, compañeros de trabajo y vecinos de Río Gallegos. Aguilar trabajaba en una cooperativa de limpieza que presta servicios en el Hospital Regional y es descripto por su entorno como una persona tranquila, reservada y de rutina estable.

Frente a una búsqueda que ya lleva más de una semana, el pedido de la Policía es concreto: cualquier persona que pueda aportar información debe comunicarse al 911.

Gutiérrez volvió a remarcar la importancia de esa colaboración: “Muchas gracias a la comunidad. Y si pueden colaborar en la solicitud que estamos pidiendo, sería lo mejor para dar con el paradero del ciudadano Aguilar”.

Mientras tanto, aseguró que el despliegue continuará. “Personal policial va a continuar con la búsqueda con las diferentes superintendencias y con supervisión de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad”, sostuvo.

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