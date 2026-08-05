Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 5 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina BAE Negocios 29° aniversario. La cabeza en la innovación y los pies en las bases de la profesión * Vidal y Scioli inauguraron la Copa Mundial de Natación de invierno * Daniel Scioli: "El evento muestra la grandeza de nuestro país" *Claudio Vidal: "santa cruz tiene un potencial enorme" *Sorteo de viviendas en santa cruz: cómo será el nuevo sistema del Iduv *Mañana jueves cobran el sueldo los estatales de Santa Cruz * Ley de Tierras: oficialismo y oposición cuentan palmo a palmo los votos *El tope a la extranjerización de tierras pasará al 25%: "se gana por un voto" * Carlos Linares: "Vamos a rechazarla de plano porque pone en riesgo la soberanía" * Justicia. Hoy los alegatos. Crimen del expolicía Mansilla: los acusados no declararon * Se refuerza el operativo por la búsqueda de César Aguilar

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BAE Negocios celebra su 29° aniversario. La cabeza en la innovación y los pies en las bases de la profesión

Vidal y Scioli inauguraron la Copa Mundial de Natación de Invierno en el glaciar Perito Moreno. Más de 300 deportistas de 15 países participan del evento en El Calafate, que busca volver a ser sede en 2028.

Daniel Scioli destacó el impacto internacional del torneo y aseguró que “el evento muestra la grandeza de nuestro país”, mientras que Claudio Vidal remarcó el potencial turístico y deportivo de Santa Cruz.

El IDUV presentó el nuevo sistema para el sorteo de viviendas que se implementará en Santa Cruz.

Este jueves cobran sus haberes los trabajadores estatales de la administración pública provincial.

Sesión clave en el Senado por la Ley de Tierras. Oficialismo y oposición cuentan voto por voto para definir la reforma.

Patricia Bullrich sostuvo que el límite a la extranjerización de tierras pasará al 25%, mientras que Carlos Linares anticipó el rechazo de la iniciativa por considerar que pone en riesgo la soberanía.

Crimen del expolicía Mansilla: los acusados no declararon y este miércoles se realizarán los alegatos del juicio.

Continúa la búsqueda de César Aguilar. A nueve días de su desaparición, las autoridades reforzaron el operativo para intentar localizarlo.