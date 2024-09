Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 31 de diciembre de 2023, un incidente vial en Río Gallegos dejó a Jorge Matulich y Mabel Maidana sumidos en una profunda tristeza tras la pérdida de su hija. Este trágico suceso desnudó no solo el dolor inconmensurable que enfrentan, sino también los retos económicos y legales que deben sortear para obtener justicia. En medio de la adversidad, la familia se ha movilizado para organizar una rifa con el objetivo de recaudar fondos para cubrir los costos legales asociados al caso.

“Los gastos son siempre grandes económicamente y nosotros no podemos afrontarlos,” expresó Jorge Matulich, visiblemente afectado por la situación en la mañana del lunes, cuando visitó junto a Mabel, el estudio de LU12 AM680. En un intento por aliviar esta carga financiera, la familia ha ideado una rifa con mil números, con la esperanza de que la solidaridad de la comunidad les permita alcanzar el objetivo. La rifa ha captado la atención de muchos, y los premios prometen ser un gran incentivo. Jorge detalló que se han juntado camisetas de los clubes River Plate y Boca Juniors, y añaden que tienen en mente ofrecer más de 20, y posiblemente hasta 30 premios. Entre los donantes se encuentran figuras reconocidas en el ámbito deportivo como Ponzio, Scocco y Maidana, así como otros nombres prominentes como Zenón, Equi Fernández, Rojo y Figal.

Las camisetas que se sortearán en la rifa.

El plan es realizar la rifa tanto en formato virtual como a través de loterías tradicionales, con el objetivo de vender mil números. Sin embargo, Jorge admitió que “nos cuesta mucho” coordinar estos esfuerzos, y agradeció profundamente el apoyo recibido hasta el momento. “La gente es muy solidaria, hay gente que sin necesidad de que uno les pida, nos han hecho donaciones y nos han entregado algunos vouchers,” señaló. Este apoyo ha sido crucial, ya que la familia ha dependido en parte de rifas anteriores y de donaciones para cubrir gastos fúnebres y honorarios legales. “Se hizo una rifa en su momento, y donaciones que se hicieron, eso sirvió para los gastos fúnebres y de los abogados. Sin esa ayuda hubiese sido muy difícil” agregó Jorge.

En cuanto al proceso legal, la familia ha contratado a algunos de los mejores abogados disponibles, quienes han logrado avanzar significativamente en el caso. “Nuestros abogados son de los mejores, están en muchos casos, ellos lograron el cambio de la carátula” explicó Jorge. A pesar de estos avances, la espera por una fecha para el debate sigue siendo un desafío. “Estamos esperando la fecha de juicio, puede ser a fin de año, sino en marzo o abril, después de la feria,” mencionó. La familia Matulich-Maidana mantiene la esperanza de una sentencia ejemplar, que, aunque no devolverá a su hija, les proporcionaría un sentido de justicia. Jorge reflexiona: “El dolor que tiene uno no lo tiene la justicia. Nunca pensamos estar transitando la vereda del dolor, a mi hija la perdí en un segundo, no es la lógica de la vida.”

Foto: José Silva/La Opinión Austral

Mabel Maidana, por su parte, se enfoca en el deseo de justicia que impulsa su lucha. “Yo pido justicia y que sea una buena justicia. A mi hija no la van a devolver,” declaró. Mabel subrayó que los responsables del accidente son tres y que todos ellos deben pagar por el daño causado. “Son tres los responsables de lo que pasó esa noche, ellos tienen que pagar el daño que hicieron, ahí vamos a tener un poco de paz, ella podrá descansar en paz,” afirmó Mabel.

Como parte de su compromiso con la justicia, la familia también se ha unido a otras víctimas en su búsqueda de equidad. El 14 de septiembre a las 14 horas, estarán en la Plaza San Martín, acompañando a otra familia que enfrenta un caso similar. “Vamos a estar acompañando los seres queridos de Cokito Oyarzo que también esperan justicia por un caso similar,” confirma Mabel. Esta acción no solo refleja su fortaleza y unidad, sino también su deseo de que se haga justicia para todas las personas que enfrentan dolorosas circunstancias similares