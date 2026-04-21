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El proceso judicial por la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo ingresó en una etapa decisiva. Este miércoles se inició la audiencia de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, en el marco del expediente “V.J.A S/ Homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”.

La audiencia se desarrolló conforme a lo establecido en los artículos 448 y 451 del Código Procesal Penal y estuvo presidida por la Dra. Reneé Fernández, junto a las vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, el Dr. Fernando Basanta y la Dra. Romina Saúl, como subrogante del juez Daniel Mariani. Actuó como secretario penal el Dr. Fernando Costabel.

En la audiencia estuvieron presentes familiares de Rodrigo “Cokito” Oyarzo.

Tras la exposición de las partes, el máximo tribunal provincial resolvió pasar a deliberar y fijó fecha para la sentencia: será el próximo 20 de mayo a las 12:00 horas.

Los alegatos de las partes

Durante la audiencia, el fiscal Dr. Lisandro de la Torre, la querella representada por Matías Solano y Karen Cader, y la defensa encabezada por Jesús María Moroso presentaron sus argumentos ante los jueces.

La querella insistió en que el hecho debe encuadrarse como homicidio simple con dolo eventual, en línea con el planteo sostenido desde el inicio del proceso, y cuestionó la sentencia dictada por la Cámara Oral de Río Gallegos.

Por su parte, la defensa sostuvo la postura de que se trató de un hecho imprudente, sin intención de provocar la muerte, y defendió la legalidad del fallo que condenó a Jorge Vera.

La condena que ahora revisa el TSJ

En octubre de 2024, la Cámara Oral de Río Gallegos condenó a Jorge Vera, exinspector de Tránsito Municipal, a 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación especial.

El tribunal lo consideró responsable de “homicidio imprudente cometido por vehículo automotor, agravado por temeridad y violación de señales de tránsito, en concurso ideal con lesiones graves”.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Jorge Yance y Marcelo Bersanelli, mientras que la jueza María Alejandra Vila votó en disidencia al entender que correspondía una calificación más grave vinculada al dolo eventual.

El reclamo de la familia de “Cokito”

La sentencia generó un fuerte rechazo en la familia de Rodrigo Oyarzo, que calificó el fallo como “injusto” y sostuvo que “roza la impunidad”.

Los allegados a la víctima impulsaron el recurso de casación con el objetivo de que el Tribunal Superior revise la calificación legal y la pena impuesta, y siente un precedente frente a conductas temerarias al volante.

El abogado querellante Matías Solano remarcó en reiteradas oportunidades que el fallo presenta errores tanto en la interpretación de los hechos como en su encuadre jurídico.

El hecho que originó la causa

El caso se remonta a la madrugada del 5 de marzo de 2023 en Río Gallegos. Jorge Vera conducía un móvil oficial de Tránsito a alta velocidad por la avenida San Martín y cruzó semáforos en rojo.

En ese contexto, impactó contra el vehículo en el que circulaba Rodrigo “Cokito” Oyarzo junto a su pareja. El joven mecánico, de 30 años, murió a causa del choque, mientras que su acompañante sufrió lesiones graves.

El episodio provocó conmoción en la comunidad y abrió un debate sobre los procedimientos de control y persecución vehicular.

Qué definirá la sentencia del 20 de mayo

La resolución del Tribunal Superior de Justicia será clave para el futuro del caso. Los jueces deberán determinar si confirman la condena por homicidio imprudente o si modifican la calificación hacia una figura más grave, como el dolo eventual.

También podrán revisar la extensión de la pena impuesta a Vera, en función de los agravantes y atenuantes analizados durante el proceso.

Mientras tanto, el exinspector de Tránsito continúa detenido, a la espera de una decisión que podría cambiar el rumbo judicial de una causa que mantiene en vilo a la sociedad santacruceña.

La sentencia del 20 de mayo marcará un punto de inflexión en el caso “Cokito” Oyarzo y definirá el criterio judicial frente a hechos viales con consecuencias fatales en la provincia.