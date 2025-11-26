Comenzó el juicio contra Ivar Martens por el homicidio de Soledad Maidana tras el choque fatal en el barrio Fátima de Río Gallegos

Este miércoles por la mañana comenzó en Río Gallegos el juicio oral contra Ivar Martens, acusado por el homicidio de Soledad Maidana, quien falleció como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en la madrugada del 22 de febrero de 2024. La audiencia se inició pasadas las 9:00 en la Cámara Tribunal Oral de la Provincia de Santa Cruz, organismo a cargo del debate.

Soledad Maidana, agente del Servicio Penitenciario Provincial, regresaba a su domicilio tras finalizar tareas de seguridad bajo la modalidad de “trabajos de adicional”, un servicio complementario remunerado que desempeñaba al término de su turno regular. El siniestro se registró en una intersección ubicada en el corazón del barrio Fátima, en una zona urbana con circulación vehicular y peatonal. Según consta en el expediente, el vehículo conducido por Martens impactó a la víctima, quien se encontraba en la vía pública cuando ocurrió el hecho.

El estado en el que quedó el auto en el que iba Soledad Maidana. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Soledad Maidana, la víctima, era subayudante en el Servicio Penitenciario Provincial.

Martens llegó a la instancia de juicio con prisión domiciliaria, una medida cautelar dispuesta durante la etapa de instrucción, que se mantuvo vigente hasta el inicio del debate oral. La realización del juicio no modifica, por sí misma, su actual situación procesal, y su continuidad dependerá de las decisiones que adopte el Tribunal en función del desarrollo de las audiencias.

Ivar Martens en silla de ruedas, arribando a la Cámara Tribunal Oral de la Provincia de Santa Cruz para afrontar el debate judicial iniciado este miércoles. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Testimonios, pericias y pruebas

En la etapa inicial del debate, el Tribunal comenzó a organizar el cronograma de declaraciones testimoniales, la incorporación de evidencia pericial y los planteos iniciales de las partes. La fiscalía y la querella buscan acreditar la mecánica del choque, condiciones de conducción, contexto horario, relevamientos accidentológicos y otros elementos que permitan determinar la responsabilidad penal del acusado. La defensa, en tanto, presentará su teoría del caso en las próximas jornadas.

Ivar Martens, imputado por homicidio agravado por conducción imprudente, durante el inicio del juicio oral en Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El siniestro vial tuvo una amplia repercusión pública en Río Gallegos desde 2024, dada la condición de la víctima como integrante del Servicio Penitenciario Provincial. La causa es seguida con atención mediática local y regional, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido en un área urbana céntrica de la capital provincial.

Otro domingo pidiendo justicia por Soledad Maidana a casi 2 años de su trágica muerte. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El juicio continuará durante las siguientes jornadas con la presentación de la prueba testimonial y pericial previstas en el expediente. Se espera la declaración de familiares, personal de la fuerza, vecinos y profesionales intervinientes en las pericias viales a lo largo del debate judicial.

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del viernes 23 de febrero de 2024, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

