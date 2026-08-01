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El conductor del vehículo que durante la madrugada de este sábado chocó contra un poste de media tensión en la costanera de Río Gallegos deberá hacerse cargo de los daños ocasionados por el siniestro que dejó sin energía eléctrica a una importante zona de la ciudad.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada en la intersección de Almirante Brown y Masci, frente a un conocido local gastronómico y el Club naútico CEMA. El fuerte impacto derribó la estructura de hormigón que sostenía la línea de media tensión y provocó la interrupción del suministro eléctrico en un amplio sector de la capital santacruceña.

De acuerdo con el régimen de responsabilidad civil vigente en Argentina, el conductor del vehículo es quien responde por los daños ocasionados por su maniobra. En caso de que quien manejaba no sea el titular registral del rodado, la investigación determinará las responsabilidades que correspondan, sin perjuicio de la eventual intervención de la compañía aseguradora y de las obligaciones que puedan alcanzar también a la propietaria del vehículo conforme a la legislación civil.

La Opinión Austral pudo confirmar que la camioneta está registrada a nombre de Andrea Daniela Cantín, contadora pública, hija del exintendente de Río Gallegos Raúl Cantín y ex gerente contable del Hospital Regional Río Gallegos.

Andrea Cantín fue designada como gerente Administrativo Contable y de Recursos Humanos a principios de 2020, con rango de Dirección Provincial dentro del Ministerio de Salud y Ambiente, durante la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner. Anteriormente se desempeñó en distintas funciones dentro de la administración pública provincial y mantenía un cargo de planta en el Estado provincial.

Andrea Cantín en septiembre de 2020 como gerenta en el Hospital de Río Gallegos.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente quién conducía el vehículo al momento del accidente, por lo que esa circunstancia forma parte de la investigación que se encuentra en curso. Será la investigación la que determine quién conducía la camioneta al momento del choque y, en consecuencia, las responsabilidades civiles correspondientes por los daños ocasionados a la infraestructura pública.

El choque dejó sin electricidad a vecinos y comercios

Horas después del accidente, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) confirmó que la interrupción del suministro fue consecuencia directa del impacto contra el poste.

En un comunicado oficial, la empresa informó que alrededor de las 04:30 horas, un vehículo derribó un poste de media tensión en la intersección de Almirante Brown y Masci.

Así quedó la camioneta tras el impacto. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Asimismo, precisó que el corte afectó: “El sector comprendido por Chiclana y Brown hasta Ramírez, y por Ramírez desde Brown hasta Peñaloza”.

La falta de energía se extendió durante varias horas y alcanzó tanto a viviendas como a comercios y empresas proveedoras de internet.

Vecinos del sector manifestaron su malestar por la situación. “Desde las cuatro de la mañana que estamos sin luz”, relató uno de ellos a La Opinión Austral.

Qué gastos deberá afrontar el responsable del accidente

La Opinión Austral pudo saber que el reclamo económico no se limitará al valor del poste destruido.

Personal de Servicios Públicos realizando las tareas de reconexión. Foto: José Silva/La Opinión Austral

SPSE realiza una evaluación técnica y económica para determinar el monto total de los daños ocasionados por el siniestro. Ese cálculo contempla distintos conceptos vinculados con la reconstrucción de la infraestructura y la restitución del servicio.

Entre ellos se encuentran:

El reemplazo del poste de media tensión.

La reposición del tendido eléctrico y de los materiales dañados.

Las horas de trabajo del personal de Guardia y Redes de Energía.

La utilización de camiones, vehículos y maquinaria especializada.

Las maniobras operativas necesarias para restablecer el suministro.

La energía no suministrada durante la interrupción del servicio.

Los perjuicios ocasionados sobre otros servicios que dependen de la red eléctrica.

En este tipo de casos, la empresa estatal cuantifica los daños y posteriormente inicia el correspondiente reclamo para recuperar los costos ocasionados por el accidente.

Un importante operativo para reparar la red

La reposición de un poste de media tensión requiere un trabajo especializado y el cumplimiento de estrictas medidas de seguridad.

Desde SPSE señalaron: “Personal de la Guardia y Redes de Energía trabaja en el lugar para reemplazar el poste y normalizar el suministro a la mayor brevedad posible”.

Las tareas incluyen el retiro de la estructura dañada, la instalación de un nuevo poste, la reconstrucción de la línea eléctrica y las pruebas técnicas necesarias antes de restablecer completamente el servicio.

El antecedente de un choque que costó más de 74 millones de pesos

No es la primera vez que un accidente de estas características genera un millonario perjuicio para el sistema eléctrico de Río Gallegos.

El 14 de septiembre de 2025, una camioneta conducida por un menor de edad impactó contra una columna de hormigón de 15 metros en el barrio San Benito. El choque provocó un apagón que dejó sin electricidad a toda la ciudad durante gran parte de la jornada.

La reparación demandó la movilización de unos 40 trabajadores, la contratación de una grúa especial, la utilización de la reserva fría de la Central Río Chico y una extensa intervención técnica para reconstruir la infraestructura.

Posteriormente, el padre del menor, responsable del vehículo, se presentó voluntariamente ante SPSE para afrontar los costos ocasionados.

En aquella oportunidad, el presidente de la empresa estatal, Matías Cortijo, explicó que prepararon un informe e iban a iniciar una causa penal, “pero la persona responsable del vehículo se presentó voluntariamente, pagará la totalidad de los gastos que tuvo la empresa, y se acogió a un plan de pagos”.

El monto final ascendió a 74.597.974,87 pesos, incluyendo materiales, mano de obra, contratación de maquinaria especial, abastecimiento de gas para la reserva fría y la energía no facturada durante el tiempo que permaneció interrumpido el suministro.

La investigación busca establecer las circunstancias del accidente

Mientras continúan las actuaciones para determinar cómo se produjo el despiste, las autoridades aún no informaron oficialmente la identidad de la persona que conducía la camioneta al momento del choque ni si sufrió lesiones de consideración.

En paralelo, SPSE avanza con la evaluación definitiva de los daños ocasionados sobre la infraestructura eléctrica, un paso previo al reclamo por los costos derivados del siniestro.