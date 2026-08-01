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La investigación por el accidente que dejó sin energía eléctrica a una amplia zona de Río Gallegos durante la madrugada de este sábado permitió identificar a la propietaria registral de la camioneta Jeep Compass que embistió un poste de media tensión sobre la costanera.

El siniestro ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada en la esquina de Almirante Brown y Masci, frente a un conocido local gastronómico y el Club naútico CEMA. El fuerte impacto derribó la estructura de hormigón que sostenía la línea eléctrica, lo que provocó un extenso corte de suministro que afectó a vecinos, comercios y empresas de servicios.

Andrea Cantín en septiembre de 2020 como gerenta en el Hospital de Río Gallegos.

La Opinión Austral pudo confirmar que la camioneta está registrada a nombre de Andrea Daniela Cantín, contadora pública, hija del exintendente de Río Gallegos Raúl Cantín y ex gerente contable del Hospital Regional Río Gallegos.

Andrea Cantín fue designada como gerente Administrativo Contable y de Recursos Humanos a principios de 2020, con rango de Dirección Provincial dentro del Ministerio de Salud y Ambiente, durante la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner. Anteriormente se desempeñó en distintas funciones dentro de la administración pública provincial y mantenía un cargo de planta en el Estado provincial.

Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente quién conducía el vehículo al momento del accidente, por lo que esa circunstancia forma parte de la investigación que se encuentra en curso.

El accidente

De acuerdo con la información recabada por La Opinión Austral, el Jeep Compass despistó y terminó impactando violentamente contra un poste de media tensión ubicado sobre la costanera de la capital santacruceña.

Las fotografías exclusivas obtenidas por este medio muestran la camioneta con importantes daños en su parte delantera y los airbags activados, evidencia de la magnitud del impacto.

El poste quedó completamente derribado, obligando a interrumpir el suministro eléctrico en una amplia zona de la ciudad.

Vecinos del sector señalaron que permanecieron varias horas sin servicio. “Desde las cuatro de la mañana que estamos sin luz”, expresó uno de los residentes afectados a La Opinión Austral.

La responsable del vehículo deberá afrontar los daños

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que la persona responsable del vehículo deberá hacerse cargo de los costos derivados del accidente.

La evaluación económica incluirá el valor del poste de media tensión destruido, los materiales utilizados para reconstruir la red, las horas de trabajo del personal, la utilización de maquinaria especializada y la energía que dejó de suministrarse durante la interrupción del servicio.

Así quedó la camioneta tras el impacto. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Además, el siniestro generó inconvenientes para empresas proveedoras de internet y para comercios que permanecieron varias horas sin electricidad.

SPSE confirmó que el choque provocó el corte de energía

Horas después del accidente, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) emitió un comunicado oficial confirmando que la interrupción del suministro fue consecuencia directa del siniestro vial.

La empresa informó que, alrededor de las 04:30 horas, un vehículo derribó un poste de media tensión en la intersección de Almirante Brown y Masci.

Asimismo, detalló el área afectada por el corte: “La interrupción del servicio afecta el sector comprendido por Chiclana y Brown hasta Ramírez, y por Ramírez desde Brown hasta Peñaloza”.

Desde entonces, cuadrillas especializadas comenzaron a trabajar para reconstruir la infraestructura dañada.

Un importante operativo para reemplazar el poste

La reposición de una estructura de media tensión demanda un trabajo complejo que incluye el retiro del poste destruido, la instalación de una nueva columna y la reconstrucción del tendido eléctrico.

Desde SPSE indicaron: “Personal de la Guardia y Redes de Energía trabaja en el lugar para reemplazar el poste y normalizar el suministro a la mayor brevedad posible”.

El operativo se extendió durante gran parte de la mañana debido a la magnitud de los daños ocasionados por el impacto.

El antecedente de un choque que costó más de 74 millones de pesos

Este tipo de episodios tiene un antecedente reciente en Río Gallegos.

El 14 de septiembre de 2025, una camioneta conducida por un adolescente impactó contra una columna de hormigón de 15 metros ubicada en el barrio San Benito y dejó sin energía eléctrica a toda la ciudad durante gran parte de la jornada.

La reparación implicó la movilización de unos 40 trabajadores de SPSE, la contratación de una grúa especial y la utilización de la reserva fría para abastecer parcialmente el sistema eléctrico.

Posteriormente, el padre del menor se presentó voluntariamente ante la empresa estatal para asumir los costos ocasionados.

En ese momento, el presidente de SPSE, Matías Cortijo, explicó:

“Nosotros preparamos un informe e íbamos a iniciar una causa penal, pero la persona responsable del vehículo se presentó voluntariamente, pagará la totalidad de los gastos que tuvo la empresa, y se acogió a un plan de pagos”.

El monto total de aquella reparación ascendió a 74.597.974,87 pesos, incluyendo infraestructura, materiales, horas de trabajo, contratación de equipos especiales, abastecimiento de gas para la reserva fría y la energía no facturada.

La investigación continúa

Mientras continúan las actuaciones para determinar la mecánica del accidente, no trascendieron oficialmente las causas que provocaron el despiste ni si la conductora sufrió lesiones de consideración.

En paralelo, SPSE avanza con la cuantificación definitiva de los daños ocasionados por el choque y con las tareas para normalizar completamente el suministro eléctrico en la zona afectada de Río Gallegos.