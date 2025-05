Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Martínez, de 39 años nacido en la ciudad de Buenos Aires, pero radicado en Río Gallegos, de oficio panadero había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia de Santa Cruz el 12 de diciembre de 2024, como autor penalmente responsable del delito de Transporte de estupefacientes en concurso real con tenencia con fines de comercialización a la pena de cuatro años y dos meses de prisión en cumplimiento efectivo.

Tal como lo informó La Opinión Austral, Martínez fue hallado culpable de haber tenido participación en la coordinación, junto con otras personas, del envío de un poco más de 13 kilos gramos de marihuana desde El Dorado, Misiones, hacia Río Gallegos, a través de una encomienda despachada por Correo Argentino en enero de 2021. Este envío fue detectado mediante control y posterior entrega vigilada. Asimismo, se le imputó que el 5 de octubre de 2021 tenía en su poder, en el domicilio de un coimputado y en un vehículo, un total de 18 kilos de marihuana destinados a la comercialización. El material estupefaciente incautado sumaba casi treinta kilogramos.

Una vez que la sentencia quedó firme, se siguió el protocolo pidiendo un lugar para alojar a Martínez en la Unidad 15.

Una vez que la sentencia adquirió firmeza, el 5 de marzo de 2025, se dispuso la formación del legajo de ejecución de pena y se reiteró el pedido de un cupo para alojar a Martínez en la Unidad N° 15 del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Mientras se gestionaba el cupo, Martínez residía en el domicilio sito en Barrio 366, de la capital de Santa Cruz.

González, secuaz de Martínez, cuando fue demorado intentado retirar una encomienda con droga. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

El 15 de abril de de este año, la Unidad N° 15 del SPF comunicó al tribunal el ok para el ingreso de Martínez y se solicitó completar formularios de admisión y acta de manifiesto previos al ingreso. En respuesta, el Tribunal requirió la colaboración de la Policía Federal Argentina (PFA) para notificar personalmente a Martínez en su domicilio pero, cuando la policía fue a buscar al condenado, este ya no estaba. “Hace mucho que no vive acá” dijo un vecino de la zona.

La orden de detención contra Martínez ya fue actualizada en la lista del SIFCOP y puede ser demorado en cualquier control.

Adicionalmente, la Oficina de Judiciales informó al Tribunal que Martínez, desde enero de 2025, no cumplía con una orden de presentación semanal (todos los miércoles) ante la PFA.

Ante el resultado negativo de las diligencias y la incomparecencia del condenado, la fiscal Patricia Kloster solicitó la declaración de rebeldía de Martínez y su inmediata detención. El Tribunal le dio ok resolvió declarar la rebeldía de José Martínez y dispuso su inmediata detención en carácter de comunicado, debiendo ser presentado ante el Tribunal. La orden de detención también quedó asentada en el sistema SIFCOP.