Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisaría Segunda de Río Gallegos solicita la colaboración urgente de la comunidad para dar con el paradero de Lucas Cárdenas, un joven de 26 años que se encuentra desaparecido desde el pasado viernes. Lucas fue visto por última vez alrededor de las 15:30 horas, cuando salió de su domicilio en la calle López Carlos N° 837 y no ha regresado desde entonces.

La familia de Lucas ha estado incansablemente buscándolo desde su desaparición. Gilda Cárdenas, hermana del joven, expresó su angustia y desesperación ante la situación. “Andamos medio mal, desde el viernes, desde el mediodía, lo estuve buscando por toda la ciudad. Mi hermano tiene problemas de adicción, no se había ido nunca tantos días”, comentó Gilda cuando fue entrevistada por LU12 AM680 para que comente detalles del caso de su familiar buscado.

Lucas fue visto por última vez con los perros de la familia. “Los que lo conocen me dijeron que no lo vieron. Él salió con los perros que nosotros tenemos. Dos volvieron, uno de los perros anda con él”, agregó su hermana. Según testigos, Lucas podría haber sido visto en el barrio San Benito, pero hasta el momento no hay información concreta sobre su paradero.

Gilda Cárdenas compartió su preocupación sobre el estado de Lucas y la falta de información. “Me dijeron que lo vieron por el San Benito, la denuncia ya está radicada pero no sabemos nada de él. A mi hermano no lo voy a dejar nunca. No puedo trabajar, las calles están escarchadas, la verdad hay mucho frío, es muy raro que no haya vuelto, que la policía no lo haya encontrado, es muy raro. Puede caer detenido o en el hospital, cuando pasa eso nos llaman, él siempre volvía. En este caso no volvió. La vez pasada me lo habían secuestrado y lo tenían trabajando en una casa”, denunció en declaraciones a la Decana de la Patagonia sobre otro de los episodios que ha vivido con su hermano.

Gilda también destacó el apodo con el que es conocido su hermano. “A Lucas le dicen ‘Luquitas‘, siempre anda en el barrio del Carmen, en el barrio San Benito. La denuncia ya está radicada, esperamos que la policía ponga su corazón, su apoyo. Llamamos y nos trataron mal. Hablé con uno por uno de los chicos de la calle pero me dijeron que no lo vieron”.

La situación se complica aún más debido a que el celular de Lucas está apagado, lo que impide cualquier comunicación con él. “Él andaba con un celular pero nos da apagado“, dijo Gilda.

La comunidad de Río Gallegos está llamada a colaborar en la búsqueda de Lucas. Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero es crucial. La familia y la policía instan a quienes tengan datos sobre su ubicación a comunicarse de inmediato al número de emergencias 911.

La desaparición de Lucas Cárdenas no solo preocupa a su familia, sino también a toda la comunidad que espera su pronta aparición. Las fuerzas de seguridad continúan trabajando para encontrarlo y cualquier ayuda de los ciudadanos será invaluable en esta misión.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que, al momento de su desaparición vestía una campera negra, zapatillas del mismo color, el pantalón también y gorro de lana color rojo.

“Con mi mamá fuimos puerta por puerta, hicimos imágenes para pegar en kioscos” aseveró Gilda sobre las medidas que tomaron entre la preocupación y desesperación para encontrar a su hermano. En el mismo sentido, indicó que “las calles están feas, hay mucha escarcha y nosotras (por ella y su madre) nos manejamos con colectivos, no tenemos movilidad propia” expresó sobre los obstáculos que les toca atravesar entre la incertidumbre.

“A nosotros nos tiran un dato, vamos de una punta a otra de la ciudad y a veces sentimos que llegamos tarde y que él ya se fue. Una vecina me dijo que lo vio ayer y eso me dejó un poco tranquila, saber que estaba vivo” expresó Gilda y agregó que “él vive con mi papá, sale a arreglar heladeras y esas cosas, pensamos que iba a volver”

En la tarde del martes, Gilda habló con La Opinión Austral y expresó que estaban yendo a ver si lo podían encontrar en un barrio periférico y denunció que “la Policía no nos está dando una mano para encontrarlo”