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El femicidio de Sabrina Aylén Vega, ocurrido el 8 de diciembre de 2025 en Puerto Deseado, fue elevado a juicio el mes pasado. La joven de 24 años fue hallada sin vida tras un incendio provocado de manera intencional en su departamento, por lo que su pareja, Maximiliano Oviedo, fue detenido e imputado como el principal sospechoso.

Tapa del martes 9 de diciembre de 2025.

“Fue elevado a juicio en fecha 13 de octubre de 2026“, confirmaron fuentes judiciales a La Opinión Austral y agregaron que Oviedo sigue privado de su libertad por orden de la jueza Jesica Hernández, subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, tras la jubilación del magistrado Oldemar Villa.

El caso causó conmoción en la provincia de Santa Cruz y llegó a ser noticia en medios de Argentina. La joven era madre de una nena que en ese momento tenía 5 años y en la actualidad está al cuidado de su familia. Sus allegados sostienen su pedido de justicia, aunque no se han realizado manifestaciones en la localidad portuaria.

Sabrina y su novio, actualmente detenido por otra causa.

La muerte de Sabrina Vega en el incendio

El caso que conmocionó a la comunidad de Puerto Deseado se descubrió a las 10:10 de la mañana del 8 de diciembre de 2025. A esa hora, vecinos llamaron a la Comisaría local y alertaron que salía humo de un departamento de un complejo ubicado sobre la calle Estrada al 1600.

La advertencia movilizó de urgencia a los efectivos de la Policía de Santa Cruz y a una dotación de bomberos. Al llegar, los profesionales detectaron la presencia de una densa columna de humo que comenzaba a filtrarse desde una de las viviendas, había conocido este medio.

El incendio ocurrió en una residencia de la calle Estrada.

Al forzar el ingreso para sofocar el foco ígneo, los rescatistas se encontraron con un escenario que encendió las alarmas. La puerta de acceso había sido bloqueada desde el exterior y en las aberturas se habían colocado paños y tela, una maniobra diseñada para contener el humo en el interior y evitar que los vecinos advirtieran el incendio.

Una vez disipado el humo y controladas las llamas, el personal policial halló en el interior el cuerpo sin vida de Sabrina. En una primera inspección ocular, los peritos notaron restos de sangre en el rostro de la joven, lo que inicialmente hizo presumir un ataque a golpes.

Personal trabajando en el lugar del incendio.

Sin embargo, el posterior examen forense descartó traumatismos previos y reveló un dato escalofriante: el sangrado correspondía a una mordedura en la lengua producida durante la agonía, lo que confirmó que Sabrina estaba con vida cuando comenzó el fuego.

Además, la ausencia de signos de defensa o intentos de escape por parte de la víctima llevó a la Justicia a sospechar que la joven había sido sedada o drogada para dejarla en estado de indefensión. Esta hipótesis de un crimen premeditado se terminó de consolidar con el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona, supo La Opinión Austral.

Sabrina, la joven que perdió la vida en la localidad de Puerto Deseado.

Las filmaciones captaron el momento en que Sabrina ingresó al departamento acompañada por su pareja, Oviedo, de 26 años, y registraron minutos más tarde cómo el hombre abandonaba el complejo justo cuando se iniciaba el siniestro.

Con estas pruebas, se desplegó un operativo cerrojo que culminó horas después con la captura de Oviedo mientras intentaba ocultarse en una zona costera y de campo en las afueras de la localidad. El sospechoso quedó con prisión preventiva bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio).

El novio está detenido e imputado

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Sabrina, la Policía de Santa Cruz desplegó un intenso operativo cerrojo en Puerto Deseado que culminó horas más tarde con la detención de su pareja, Maximiliano Oviedo, de 26 años, señalado como el principal sospechoso del crimen.

Maximiliano Oviedo en una selfie con un arma de fuego.

La pista clave para orientar la búsqueda surgió del rápido análisis de las cámaras de seguridad. Con la identidad del sospechoso confirmada –un joven oriundo de Caleta Olivia que ya registraba antecedentes previos por violencia de género-, las fuerzas de seguridad emitieron una alerta.

La captura se concretó hacia la tarde-noche de ese mismo lunes 8 de diciembre, gracias a un aviso anónimo que alertó sobre movimientos sospechosos en las afueras de la ciudad. Efectivos policiales rastrillaron una zona descampada y costera cercana al cañadón del Mirador, donde finalmente divisaron a Oviedo ocultándose detrás de unas piedras.

La detención de Oviedo. Tenía pedido de captura por otra causa.

Al advertir la presencia de los uniformados, el sujeto intentó mantener una actitud evasiva, pero fue rodeado, reducido y trasladado a una dependencia policial. Actualmente continúa privado de su libertad a la espera del juicio en su contra por el femicidio de su novia, informaron a este medio.

Días después de su aprehensión, y tras incorporarse al expediente los resultados de la autopsia y las pericias de bomberos que probaron la intencionalidad del incendio, la jueza de Instrucción Jesica Hernández dictó el procesamiento de Oviedo con prisión preventiva.

El dolor de la familia de la joven fallecida

Una tía de la víctima había dialogado con Canal 2 días después del incendio y había revelado que su sobrina “falleció a las 5:00 de la mañana y la policía de Puerto Deseado fue notificada del incendio a las 10:10”, de acuerdo con el acta de defunción firmada por el forense Leonardo Aybar. “O sea que Oviedo tuvo cinco horas para pensar qué hacer con el cuerpo de mi sobrina y lo que decide es incendiar el lugar donde estaban“, manifestó.

La joven era madre de una nena menor de edad.

Además, había confirmado que el acta preliminar indicaba que la causa de muerte fue un “paro cardiorrespiratorio producto de un traumatismo“, lo que sugiere que el deceso no fue causado directamente por el humo o monóxido de carbono, como lo mencionaron fuentes consultadas por La Opinión Austral.

El detenido era pareja de Sabrina desde hace aproximadamente cinco años. La tía describió la relación como “muy inestable y conflictiva”, y señaló que “toda la familia siempre habló con Sabri y le decíamos que este muchacho no era para ella“. La relación entre la víctima y el acusado era complicada.

La jueza Jesica Hernández de Puerto Deseado junto a Marsicano.

Un dato que refuerza la hipótesis de un crimen premeditado es el informe de Bomberos, del cual la familia tenía certeza al momento de romper el silencio: “Tenemos certeza por bomberos de que fue provocado el incendio, que fue intencional“. “Yo voy a poner mi voto de fe y mi voto de confianza en que la jueza va a estar a la altura de las circunstancias y va a hacer lo que realmente se tiene que hacer en estos casos”, agregó. Finalmente, la mujer había comentado que “lo que vamos a solicitar es la pena máxima que sería perpetua. Y esto sería sin goce del beneficio de la libertad. Esto implicaría buscar que se aplique la figura de femicidio en los agravantes, lo que conlleva una pena mayor a 30 años”. MIRA TAMBIÉN Un turista español cayó de su moto en la Ruta 40 tras agarrar un bache y se fracturó tres costillas Condenaron a Mauro Pavei a cinco años de prisión por matar de tres disparos a Jorge Nieves en Comodoro