Río Gallegos se encuentra consternada. Un joven conocido en el ambiente del deporte local está luchando por su vida tras haber sufrido lesiones graves a raíz de un incidente vial que se registró en las últimas horas en la capital de Santa Cruz.

Una vez más, el alcohol al volante habría sido el desencadenante de un choque que terminó con un vecino internado en el Hospital Regional tras haber caído al pavimento, cuando circulaba con su moto por la avenida Lisandro de la Torre y protagonizo un choque contra un auto.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes policiales y judiciales consultadas, se pudo saber que todo se registró cerca de la una y media de la madrugada del domingo, en la esquina de la avenida Lisandro de la Torre y Rodríguez, a pocos metros de la imprenta de este diario y fue protagonizado por un Chevrolet Celta y una moto marca Keller.

Según pudo saber este diario, quien guiaba el rodado de mayor porte era un vecino de apellido Barria de 29 años de edad e iba con un amigo como acompañante. La moto era conducida por “Pichu” Subiabre, un joven de apenas unos pocos años menos.

Barria estaba alcoholizado. El test de alcoholemia arrojó resultados positivos llegando casi a 1,0 g/l. Además, no contaba con el carnet de conducir. No terminó con lesiones. Diferente fue Subiabre. Este diario pudo saber que terminó con lesiones gravísimas y su estado es delicado.

Fuentes consultadas indicaron que terminó con fractura de cadera y politraumatismos en su cráneo por lo que debió ser sedado. Lo curioso es que, en la escena del crimen, la Policía halló el casco del motociclista. Una alta fuente abocada al caso hipotetizó a La Opinión Austral: “tener el casco no sirve de nada si lo tenés en el codo o sin asegurarlo, nosotros no sabemos si lo tenía puesto”, adelantó.

Lo cierto es que, actualmente, los seres queridos de Subiabre iniciaron una cadena de oración pidiendo por su pronta recuperación. Por otro lado, Barria fue trasladado a la Comisaría Segunda y, cumplidos los plazos legales, el Juzgado de Instrucción de turno este mes dispuso que fije domicilio bajo caución juratoria. Esto no quiere decir que ya no pertenece a la investigación sino que se aguarda por nuevas pruebas que podrían complicar o no su situación procesal