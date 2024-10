Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Sos un asesino, hijo de p… ¡Ahí se va tranquilo, el hijo de p…!” fue el grito angustioso de una mujer antes de quebrar en llanto, cuando se conoció la sentencia contra un homicida por un hecho vial ocurrido el año pasado en Río Gallegos.

El grito retumbó en la sala de juicio de la Cámara Oral de Río Gallegos este miércoles. Estupor, resignación y un sabor agridulce dejaron a todos los presentes en la lectura de la sentencia contra Jorge Vera, el exinspector de Tránsito Municipal, quien fue condenado a cinco años de prisión por haber provocado el choque fatal que terminó con la vida de Rodrigo “Cokito” Oyarzo.

El suceso se registró en la madrugada del 5 de marzo de 2023. Vera manejaba un móvil oficial del área en el que prestaba funciones a alta velocidad por la avenida San Martín, cuando impactó contra el lateral izquierdo del Volkswagen Gacel en el que viajaba Oyarzo junto a su novia, por la calle Belgrano, en dirección a Mariano Moreno.

Desde entonces, Vera se encuentra tras las rejas. A mediados de septiembre se realizó el juicio de valoración y ofrecimiento de penas, y este miércoles, el tribunal, conformado por Jorge Yance, María Alejandra Vila y Marcelo Bersanelli, dio a conocer el fallo.

Familiares de la víctima y el victimario compartieron espacio en la sala de juicio. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El equipo de La Opinión Austral estuvo en el recinto y te cuenta detalles de una jornada que fue calificada por una de las partes como “corta pero intensa” y que dejó un sabor semi amargo a todos los presentes, tanto a los familiares de la víctima como a los del victimario. Estos últimos debieron salir rápidamente del recinto tras un momento tenso cuando se conoció la sentencia, debido a comentarios cruzados con los allegados del mecánico, quienes afirmaron haber sido amenazados.

En la previa, todo fue expectativa. Los familiares de “Cokito” llegaron a la explanada del edificio emplazado en la calle Malaspina, desplegaron banderas y combatieron las bajas temperaturas con un poco de mate. Un bombo llevado por ellos sirvió de banda sonora. Todo fue murmullos e intercambio de miradas entre los asistentes una vez que ingresaron a la sala.

Alrededor de las doce del mediodía llegó uno de los momentos más álgidos de la jornada. Pese a que se presumía que Vera no asistiría a la lectura de la sentencia y que sus abogados serían quienes lo representaran, finalmente fue traído por un costado, a través de la misma puerta por la que, segundos después, ingresarían los jueces.

El juez Jorge Yance durante su alocución. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Vera apareció esposado, con el mismo saco de pana que había utilizado en las jornadas de debate y un chaleco negro por debajo. Siempre mantuvo la mirada al frente, evitando hacer contacto visual con los familiares de “Cokito”.

Los jueces entraron y los murmullos cesaron. Con un ligero retraso, Yance dio a conocer la sentencia contra el ahora ex inspector de Tránsito Municipal. En paralelo, los familiares de “Cokito” se tomaron de las manos, buscando fuerza a la espera de escuchar algo que, en la previa, habían pedido que fuera ejemplar.

Tal como se vio en la transmisión en vivo que se encuentra disponible en laopinionaustral.com.ar y las redes sociales de este diario, el presidente del tribunal dio a conocer la parte resolutoria del fallo. Vera fue sentenciado a cinco años de prisión con cumplimiento efectivo por el delito de homicidio imprudente cometido con vehículo automotor, agravado por violar las señales de tránsito, en concurso ideal con lesiones graves e imprudentes. Además, respecto de la causa civil, el imputado y la Municipalidad donde prestaba servicios deberán abonar la suma de 27 millones de pesos. También se investiga el falso testimonio de un hombre que fue testigo visual del hecho.

Jorge Vera durante la audiencia de la condena en su contra. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Cuando se conoció el cambio de calificación legal, los presentes quedaron atónitos. Algunos, asombrados y en estado de estupor, buscaban respuestas y, posiblemente, la cuantía de la pena. Se vio a la fiscal Verónica Zuvic de brazos cruzados, con un gesto de resignación. Luego, en declaraciones a este diario, indicó que “el cambio de calificación estaba dentro de las posibilidades; seguiremos las vías recursivas para ver si el Tribunal Superior tiene otro criterio”, adelantó ante la posibilidad de pedir que se reevalúe la sentencia.

La lectura del fallo terminó, los jueces se levantaron de sus sillas y se retiraron. Hubo un nuevo silencio, pero ya no era de expectativa, sino de asombro, que fue interrumpido por el grito desgarrador que abrió esta nota. El insulto fue pronunciado por Paola Stout, cuñada de “Cokito”, quien luego fue contenida por Alejandro Oyarzo, su marido y hermano mayor de la víctima.

Los defensores, Jesús María Moroso y Sergio Macagno, se retiraron sin hacer declaraciones. Luego, Moroso diría a este diario que el fallo los dejó “parcialmente conformes”. Por su parte, los querellantes Matías Solano y Karen Cader indicaron que no harían declaraciones hasta tanto se reúnan con los familiares de “Cokito” para determinar los pasos a seguir.

Karen Cader, abogda y amiga de “Cokito” consolando a una allegada del mecánico. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Paola Stout rompió en llanto al hablar con los medios. “Es totalmente injusto que sean solo cinco años. Nosotros a Rodrigo no lo veremos nunca más. No puede ser cinco años. ¿Dónde está la Justicia? Hay un hombre que le dieron diez años por robar cinco ovejas, y él mató a una persona. Él está preso, respira, come y tiene a su familia. Nosotros tenemos que ir a ver a Rodrigo a una tumba. No puede ser. Nos robaron lo más lindo que teníamos en nuestra vida”.

Por otro lado, María Sanz, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial dijo: “Lo volvieron a matar a Rodrigo. Espero que no le pase a nadie esto. Es una burla. Tenía esperanza de que iba a ser diferente. El dolor es muy grande, por la familia”

Paola Stout, junto a Alejandro Oyarzo, su esposo y hermano mayor de “Cokito” tras la lectura de la sentencia. (FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Qué dice el fallo

Este diario tuvo acceso a una copia del fallo que documenta lo resuelto por el tribunal. Se trata de una resolución de 148 fojas que tuvo dos votos por el cambio de calificación legal, contra uno que mantenía la original de “homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves con dolo eventual”.

Cabe remarcar que el tribunal declaró la nulidad parcial del alegato que había presentado el abogado querellante en su momento, respecto del pedido de pena, por falta de fundamentación. Tanto Yance como Bersanelli votaron por el cambio a la que finalmente quedó como “homicidio imprudente“, mientras que Vila sostuvo que debía mantenerse la calificación que había llegado a juicio.

Como se mencionó, la sentencia no dejó a nadie conforme y se presume que, posiblemente, todas las partes avancen en las vías recursivas en los próximos días. Los familiares de “Cokito” buscaron consuelo en abrazos afuera de la cámara, llevándose un sinsabor antes de abandonar el lugar.