Este miércoles, la Cámara Oral de Río Gallegos dictó sentencia contra Jorge Vera, exinspector de Tránsito Municipal, quien fue condenado a 5 años de prisión “de cumplimiento efectivo” por la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo, en un siniestro vial ocurrido en marzo del año pasado. El tribunal, bajo un fuerte operativo de seguridad, resolvió por mayoría que Vera fue responsable del “homicidio imprudente cometido por vehículo con motor, agravado por categoría y violar las señales de semáforos”.

Además, Vera fue condenado a 10 años de “inhabilitación especial”.

“Es totalmente injusto 5 años. Nosotros a Rodrigo no lo vemos nunca más en la vida. No puede ser 5 años. ¿Dónde está la Justicia? Hay un hombre que le dieron 10 años por robar cinco ovejas y él mató a una persona. Él está preso, respira, come y tiene a su familia. Nosotros tenemos que ir a ver a Rodrigo a una tumba. No puede ser. Nos robaron lo más lindo que teníamos en nuestra vida”, expresó con profunda bronca y dolor la cuñada de “Cokito” Oyarzo.

“Esta gente no puede andar en la calle como si nada, en cinco años sale. Es totalmente injusto esto”, agregó entre lágrimas.

“Lo volvieron a matar a Rodrigo. Espero que no le pase a nadie esto. Es una burla. Tenía esperanza de que iba a ser diferente. El dolor es muy grande, por la familia”, afirmó María Sanz, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

La madrugada del 5 de marzo de 2023 se convirtió en un triste episodio que conmocionó a toda la comunidad, visibilizando las peligrosas persecuciones realizadas por el personal de Tránsito Municipal.

Durante el juicio, Vera intentó justificar su accionar argumentando que hizo todo lo posible para evitar la colisión, pero sus palabras no fueron suficientes para convencer a los jueces ni para apaciguar el dolor de la familia Oyarzo. “No fue un accidente. Que te perdone Dios“, expresó uno de los familiares de la víctima en la sala, dejando en claro que no aceptan las disculpas del condenado.

El tribunal estuvo conformado por Jorge Yance como presidente, María Alejandra Vila como vocal titular y Marcelo Bersanelli como vocal subrogante, ante la ausencia con aviso por licencia de Joaquín Cabral. Durante cuatro jornadas, los jueces escucharon al acusado, testigos, familiares y peritos que trabajaron en el caso.

El proceso incluyó a la fiscal de Cámara, Verónica Zuvic, quien estuvo acompañada por Andrea Pérez y Florencia Ampuero como adjuntas, Matías Solano y Karen Cader como querellantes y Jesús María Moroso como defensor. Él contó con el asesoramiento de Sergio Macagno y Héctor Rippa.

Rodrigo Oyarzo tenía 30 años y trabajaba como mecánico. Su muerte dejó una marca imborrable en su familia, que finalmente logró obtener algo de justicia tras un proceso que duró meses.