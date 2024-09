Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En marzo del año pasado, la comunidad de Río Gallegos se vio conmocionada por la muerte de un joven mecánico. Se trató de un homicidio, por el que está señalado un ex inspector de Tránsito Municipal, quien conocerá este lunes la posible pena que podría recibir.

La causa se centra en la muerte de Rodrigo “Cokito” Oyarzo, un joven de 30 años que ha motivado innumerables movilizaciones en nuestra ciudad. Una gran parte de la comunidad espera justicia y una condena ejemplar contra Jorge Vera, el único acusado.

Durante la semana pasada, y tras cuatro largas jornadas de valoración de pruebas, las partes involucradas ofrecieron testimonios y pericias realizadas en la instrucción. La Opinión Austral estuvo presente y te adelanta lo que podría ocurrir este lunes, cuando tanto la fiscalía como los querellantes y la defensa presenten sus alegatos.

Todo ocurrió en la madrugada del 5 de marzo del año pasado. Rodrigo había estado toda la tarde anterior en su taller de la calle Misiones y, cerca de las cuatro de la madrugada, se subió a su Volkswagen Gacel junto a su novia Belén. Tomó la calle Belgrano y, en la esquina de la avenida San Martín, fue embestido por una camioneta del área de Tránsito Municipal que viajaba, al menos, a 86 km/h en dirección a la costanera.

Detrás del volante de la camioneta Ford Ranger estaba Jorge Vera, quien se dirigía a dejar un alcoholímetro a unos colegas que tenían un auto retenido en la esquina de las avenidas San Martín y Kirchner.

Tal como indicó el forense Francisco Echandi, quien realizó la autopsia en el cuerpo de “Cokito”, el mecánico sufrió un fuerte “latigazo” en varias direcciones, lo que provocó una falla en una parte fundamental de su sistema nervioso central, a raíz del impacto que generó una fuerza de 92G.

La muerte de “Cokito” era evitable, como determinó la perito del Poder Judicial, Celia Saucedo, quien realizó la pericia mecánica del incidente, explicando que si Vera hubiera doblado a la derecha, podría haber esquivado el rodado del mecánico.

Durante el juicio, también hubo un debate sobre la condición de los móviles oficiales de Tránsito Municipal, ya que, para la comunidad y el inconsciente colectivo, podría pensarse que son vehículos de emergencia, con potestad para incurrir en algunas infracciones si la situación lo requiere.

Esto fue parte del debate en el que profesionales como María Sanz, titular de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), y la propia Saucedo fueron consultadas. Ambas coincidieron en que los vehículos de Tránsito tienen balizas amarillas, que corresponden a vehículos preventivos, no de emergencia, como las ambulancias con colores verdes o los patrulleros de Policía, que son azules, por ejemplo.

(FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

La defensa de Jorge Vera, representada por Jesús María Moroso, quien estuvo en algunas de las jornadas junto a Sergio Macagno y Héctor Rippa como asesores, adelantó que impugnará una prueba fundamental para la causa: el video de la rotisería que estaba emplazada en la esquina donde ocurrió el incidente.

Moroso mencionó que, en su momento, la Policía no mantuvo la cadena de custodia para salvaguardar el registro del video, que luego fue analizado por los peritos y resulta fundamental para la causa. Posiblemente, la defensa de Vera argumente que se trataría de un caso de “fruto del árbol envenenado“, una doctrina que no se refiere únicamente a las pruebas obtenidas de manera ilícita, sino que extiende sus efectos a cualquier prueba que, directa o indirectamente y por cualquier nexo, esté viciada; es decir, arrastra sus efectos a todas las pruebas relacionadas y derivadas. Diciéndolo coloquialmente, si esa prueba no fue obtenida de forma lícita, podría hacer caer toda la causa.

Otra de las cuestiones “interesantes” del debate fueron las declaraciones de los agentes de Tránsito Municipal que trabajaron en la fatídica madrugada en que murió “Cokito”. Como adelantó este diario, muchos incurrieron en contradicciones sobre sus labores antes del incidente, relacionadas con una persecución en la zona de la costanera. “Posiblemente podría haber una denuncia por falso testimonio, es algo que se va a evaluar”, indicó una de las partes del debate a La Opinión Austral en la previa de los alegatos.

Una situación similar puede darse con la intervención de un perito que fue insultado en el recinto y respecto del cual se ha solicitado que el Comité de Ética se expida por ser “mendaz”, tal como lo calificó la fiscal en otra causa.

Se trata de Juan Ignacio Soulignac, psicólogo presentado por la defensa de Vera, quien aseguró no haber estado presente durante una de las pericias a los padres de “Cokito”, pero esto fue desmentido por el perito oficial y la perito presentada por la querella.

(FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Cabe recordar el testimonio de Jorge Vera. En la primera jornada de juicio, habló por primera vez desde su detención, ya que en la instrucción se había negado a declarar. En el debate, indicó: “Jamás quise quitarle la vida a nadie. Soy un padre de familia, tengo a mis hijas, a mis nietas, a mi familia. Nunca quise que pasara algo así. Lamentablemente, fue un accidente que nadie quería que ocurriera. Quiero pedir perdón; sé que en este momento no va a haber nada que llene este vacío para ellos”. En el mismo sentido, otro inspector de Tránsito, primo de Vera, expresó que acompañaba a la familia de “Cokito” y que entendía que su familiar no quiso quitarle la vida.

La causa es por “homicidio simple con dolo eventual en concurso ideal con lesiones graves”, y tanto Moroso como el querellante Matías Solano y la fiscal Verónica Zuvic defenderán sus posturas ante el tribunal conformado por Jorge Yance, María Alejandra Vila y Marcelo Bersanelli.

En la previa, Moroso había adelantado a este diario que, a su entender, se trata de un caso de homicidio culposo, e incluso que existe jurisprudencia que critica la figura del dolo eventual. Por otro lado, Solano, también en declaraciones a La Opinión Austral, indicó que los elementos para mantener la carátula están dados y que, si bien posiblemente no pidan la pena máxima para este tipo de delitos, podrían solicitar una cercana a los 25 años que permite este encuadre legal.

El estado en el que quedaron los vehículos tras el incidente fatal. (FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

Este lunes se conocerán finalmente los pedidos de pena contra Vera, y el próximo lunes se conocerá la sentencia contra el acusado, cuando el tribunal termine de deliberar. Lo cierto es que un mecánico, conocido en el mundo “tuerca” de Río Gallegos, ya no está en este plano a raíz de un incidente vial que pudo evitarse.

En esta tragedia, el eco del lamento resuena en cada rincón de la ciudad, recordando que una vida perdida no es solo un número en un expediente, sino un vacío irremplazable en los corazones de quienes lo conocieron y lo quisieron, tal como expresaron sus familiares cuando hablaron ante el tribunal