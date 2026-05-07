Hallaron pistas en un descampado durante la búsqueda de Aníbal Cepeda y van a realizar más allanamientos La DDI realizó un rastrillaje en la Reserva Natural Urbana Mata Verde de Río Gallegos y secuestró elementos de interés para la investigación por la desaparición de Aníbal Cepeda. Tras el operativo, los investigadores avanzarán con nuevas tareas en un predio cercano perteneciente a una empresa de agua envasada.

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La búsqueda de Aníbal Eduardo Cepeda, el vecino de 72 años desaparecido en Río Gallegos, tuvo este jueves un nuevo operativo considerado positivo por los investigadores, luego de que personal de la División de Investigaciones (DDI) encontrara evidencia durante un rastrillaje realizado en la Reserva Natural Urbana Mata Verde (ex Startel), ubicada detrás del cementerio local.

Según pudo saber La Opinión Austral, se trata de restos de un celular. El hallazgo se produjo durante un procedimiento llevado adelante en el predio del antiguo correo, donde actualmente funciona el espacio natural protegido. Los elementos encontrados serán incorporados a la causa judicial para su análisis.

Rastrillaje en la Reserva Urbana Mata Verde donde la Policía encontró restos de un celular. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El operativo en la Reserva Mata Verde

El rastrillaje se desarrolló en la Reserva Natural Urbana Mata Verde, un predio delimitado por las calles Constituyentes, Correa Falcón, Matías Mckinlay, Miguel Segovia y General Mosconi.

En ese lugar trabajó personal de la DDI junto con otras áreas operativas que participan de la búsqueda del hombre desaparecido desde hace más de dos semanas. El móvil de La Opinión Austral está presente en el lugar.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el procedimiento arrojó resultados positivos con el hallazgo de evidencia, aunque por el momento no se informó oficialmente qué tipo de elementos fueron secuestrados.

Los investigadores mantienen reserva sobre la información obtenida mientras continúan las pericias y el análisis de los elementos encontrados.

Nuevos procedimientos cerca del lugar

Tras el rastrillaje en la reserva, la investigación avanzó con nuevas medidas en cercanías del predio. De acuerdo a la información obtenida por La Opinión Austral, los efectivos secuestraron una caja de zapatillas en el patio de una empresa dedicada a la venta de agua envasada ubicada en las inmediaciones de la reserva.

El procedimiento forma parte de la continuidad de las tareas investigativas y operativas desplegadas desde el inicio de la búsqueda.

Qué es la Reserva Natural Urbana Mata Verde

La Reserva Natural Urbana Mata Verde, conocida anteriormente como predio de Startel, es un espacio protegido de Río Gallegos que preserva un relicto de flora patagónica y funciona además como refugio de aves locales.

A diferencia de otros sectores naturales de la ciudad vinculados principalmente a lagunas, este predio protege ejemplares de mata verde, un arbusto endémico de la Patagonia Austral.

Reserva Urbana Mata Verde. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Según información municipal, en el área se registraron cerca de 18 especies de flora y alrededor de 40 especies de aves, entre ellas el espartillero austral y la loica.

Actualmente, el Municipio de Río Gallegos desarrolla en el lugar un proyecto para la construcción de un Centro de Interpretación de Flora y Fauna, que incluirá estructuras geodésicas elevadas destinadas al avistamiento, estudio ambiental y actividades educativas.

Cómo continúa la búsqueda de Aníbal Cepeda

La desaparición de Aníbal Cepeda fue denunciada el lunes en la Comisaría Primera, aunque la familia no tendría contacto con él desde el pasado 20 de abril.

La Policía secuestró una caja de zapatillas en el patio de un comercio ubicado en la esquina de Avenida San Martín y Tierra del Fuego. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La investigación es encabezada por la Comisaría Primera y la DDI, mientras que distintas áreas de la Policía de Santa Cruz, Protección Civil y Bomberos realizan rastrillajes en diversos puntos de Río Gallegos.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 7 de mayo de 2026.

Durante los últimos días hubo operativos en la laguna María La Gorda, la zona costera, el Barrio Servicios Públicos, Barrio del Carmen y avenida Asturias, además de allanamientos en domicilios de calles Cantarutti al 1300 y Cañadón León al 400.

En esos procedimientos dos personas fueron demoradas, aunque posteriormente recuperaron la libertad.

La investigación y las pruebas secuestradas

El jefe de la Regional Sur, Cristián Garay, había confirmado previamente que durante los allanamientos y rastrillajes se secuestraron distintos elementos vinculados a la causa.

“Hay elementos en el expediente que por el momento no podemos mencionar, a los efectos de no entorpecer la causa”, señaló el funcionario policial.

Además, explicó que la búsqueda se organiza en dos frentes: la investigación judicial y los operativos territoriales definidos a partir de los resultados que surgen de las tareas de inteligencia y análisis de información.

Pedido de colaboración a la comunidad

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de Río Gallegos para aportar cualquier dato que permita establecer el paradero de Aníbal Cepeda.

El hombre tiene 72 años, es de contextura delgada, tez blanca, mide aproximadamente 1,60 metros y posee cabello corto y canoso.

La Policía indicó que cualquier información puede ser relevante para orientar nuevos procedimientos y avanzar en la investigación.