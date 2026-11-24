El abogado Mauricio Gómez Bull habló con La Mañana de LU12, por Radio LU12 AM680 y el canal de YouTube de La Opinión Austral, sobre la situación procesal de Valentina y Fausto Devetac, investigados en el expediente federal que analiza presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con bienes del empresario Lázaro Báez.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la situación de Valentina, a quien la investigación le atribuye haber recibido 44 transferencias de Ibáñez en un período de 11 meses, por un total de $9.670.000. Gómez Bull redondeó esa cifra en unos $9 millones y explicó que, según la defensa, el dinero se utilizaba para afrontar gastos familiares debido a que hace 6 meses tuvieron un hijo.

“Estamos hablando de 880 mil pesos mensuales”, redondeó el abogado defensor, y añadió que en el medio de todo el proceso de investigación “fueron padres de una criaturita que tiene 6 meses” lo que demanda gastos comunes. “Ella no tiene trabajo y se encargaba de hacer ese tipo de compras y su pareja le enviaba el dinero”, sostuvo Gómez Bull.

Por esa cuestión, el abogado consideró exagerada la interpretación de los movimientos de dinero hacia Valentina Devetac y planteó que respondían a necesidades cotidianas del grupo familiar. Valentina permanece en libertad, vive en Río Gallegos y debe realizar presentaciones periódicas ante la autoridad correspondiente.

Tal como informó en exclusiva La Opinión Austral, en la causa judicial por lavado de activos donde se lo investiga a Lázaro Báez, el fiscal Julio Zárate le atribuyó a Valentina Micaela Devetac haber facilitado seis cuentas bancarias y billeteras virtuales para recibir ese dinero. Lo mismo se le atribuye en la investigación por narcotráfico en donde el principal investigado es su pareja, Cristian “Budín” Ibañez. Todas actuaciones de carácter secundario.

El abogado Mauricio Gómez Bull en diálogo con el periodista Pablo Manuel. FOTO: MATÍAS FENELLI / LA OPINIÓN AUSTRAL

Zárate, sin embargo, asegura que Valentina Devetac conocía el origen ilícito del dinero por “la convivencia con Ibañez, el nivel de vida que ambos mantenían y la ausencia de respaldo económico formal que justificara los movimientos financieros registrados”.

Durante la entrevista, el letrado aclaró que actualmente no representa a Cristian Sebastián Ibáñez. Explicó que su estudio intervino inicialmente en la defensa de tres personas durante la audiencia de formalización, pero luego resolvió continuar con la representación de los hermanos Devetac. Ibáñez, indicó, designó a otro abogado, de Buenos Aires.

Uno de los detenidos por lavado de dinero en Río Gallegos vinculados a Lázaro Báez, ingresando a la audiencia de formalización de la investigación contra él. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

En esa audiencia de formalización, el estudio de Mauricio Gómez Bull se opuso a la prisión preventiva por no haber riesgos de fuga ni entorpecimiento de la investigación y señaló que no se afectarían los operativos y allanamientos pendientes de la investigación, puesto que ya existían elementos de prueba secuestrados.

Fausto Devetac, el cuñado detenido en la U15

Gómez Bull también se refirió a la situación de Fausto Ignacio Devetac, hermano de Valentina, de 20 años, quien permanece detenido en la Unidad Penitenciaria 15 de Río Gallegos y que sólo está implicado en la causa de lavado de activos.

El defensor insistió en que las situaciones de los distintos investigados deben analizarse de manera individual y que no corresponde atribuirles las mismas responsabilidades por el solo hecho de aparecer mencionados en una misma investigación. En ese marco, remarcó que Fausto Devetac no está imputado en la causa por tráfico de estupefacientes que tramita en un expediente separado. La investigación patrimonial y la causa narco tienen personas en común, entre ellas Ibáñez, pero no todos los investigados en una aparecen imputados en la otra.

Mauricio Gómez Bull en los estudios de La Opinión Austral durante el programa La Mañana de LU12 destacó la cobertura y tratamiento de la información sobre el caso de La Opinión Austral. FOTO: Matías Fenelli / La Opinión Austral.

Según la hipótesis fiscal, a Fausto se le atribuye un supuesto rol logístico dentro de la asociación ilícita investigada en el expediente patrimonial. La resolución judicial menciona su intervención en el acceso y la custodia de bienes, entre ellos las llaves de la estancia Alquinta y de un departamento, además de su participación en el traslado de maquinaria alcanzada por medidas judiciales y la apertura y cierre del establecimiento ubicado en Avenida Gobernador Gregores Nº 650 de Río Gallegos.

El abogado cuestionó el alcance de la imputación y sostuvo que su defendido tenía una participación laboral acotada. “A él le habían hecho sacar el monotributo, no alcanzó a hacer una factura y estaba desempeñándose ahí en el predio de Kank y Costilla”, afirmó durante la entrevista.

También señaló que el empleo en ese establecimiento era su segunda experiencia laboral, además de una labor de temporada en un frigorífico. “El rol que se le atribuye me parece que es exagerado, pero eso lo demostraremos en el expediente”.

Allanamiento en el terreno de la calle Nasif por la causa contra Lázaro Báez y Cristian “Budin” Ibañez. FOTO: Leandro Franco / La Opinión Austral.

Gómez Bull adelantó que uno de los objetivos de la defensa es conseguir su libertad. “Es un chico con mucho aplomo y está tranquilo y sabe que el tiempo le va a dar su verdad”, manifestó. Y agregó que buscarán “la libertad inmediata para un pibe de 20 años”.

En ese sentido adelantó que la defensa presentó una impugnación contra las medidas de coerción dispuestas para sus representados y que esperaba una respuesta de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. “Ahora vamos a tener una audiencia de impugnación en cuanto a las medidas de coerción que le fueron impuestas y esperamos tener una buena respuesta por parte de la Cámara de Comodoro”, señaló.

La crítica a la condena social y los juicios paralelos

Durante la entrevista, el abogado cuestionó lo que definió como la existencia de dos procesos paralelos: uno en la Justicia Federal y otro en los medios de comunicación. Advirtió sobre la difusión de información que, a su entender, puede derivar en una condena social anticipada. “Hay uno en la Justicia Federal y otro que se da insólitamente a través de los medios”, sostuvo. Luego agregó: “La condena social me parece que es algo preocupante”.

En ese punto destacó el tratamiento de la noticia que tiene el Grupo La Opinión Austral: “Vengo a dar una nota acá, porque me parece que son uno de los medios que en ningún momento pierde la objetividad“.

Inmuebles y la administración judicial

A pesar de haber acotado su representación a los hermanos Devetac, Mauricio Gómez Bull habló durante la entrevista con radio LU12 AM680 acerca de los contratos de alquiler y a la administración de propiedades que forman parte de la investigación a Lázaro Báez.

Sostuvo que existen “grises” en la actuación de las distintas instancias judiciales que, a su entender, deberían ser explicados porque algunas operaciones se habrían realizado con intervención de escribanías y veedores judiciales, y planteó que debe analizarse qué información tenían quienes participaron de esos trámites. “Me parece que acá también nuestra Justicia provincial tiene que salir a hacer una defensa férrea de su institución”, manifestó. Y agregó: “Yo no creo que hayan actuado mal esos jueces ni sus secretarios en función de la responsabilidad que se le atribuyen”.

El abogado afirmó que había solicitado información sobre determinadas propiedades en Comodoro Py en 2018 y cuestionó que ahora se planteen interrogantes sobre la administración de esos bienes. Además, mencionó la desintervención de juzgados provinciales y el posterior traspaso de Austral Agro a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), situaciones que consideró relevantes para analizar el desarrollo del expediente.

Gómez Bull también hizo referencia a gestiones que, según relató, realizó personalmente en Comodoro Py en el marco de su actividad profesional. Dijo que había concurrido con un oficio de un juez de Santa Cruz para solicitar información sobre determinadas propiedades. “Me tocó también ir a Comodoro Py con un oficio ordenado por un juez de la provincia de Santa Cruz a pedir un determinado informe sobre esta causa, sobre determinadas propiedades, y Comodoro Py sabía eso desde el año 2018”, afirmó.

A partir de esa experiencia, cuestionó que ahora se presenten como novedosas situaciones vinculadas con la administración de esos inmuebles. “Entonces no me lo cuenta nadie a mí. Y ahora se sorprenden después de ocho años de que se estaban administrando estas propiedades, inmuebles que estaban supuestamente inmovilizados”, expresó.

“Queremos saber por qué se generaron esas desintervenciones”, dijo. Y agregó: “Serán parte seguramente de esta investigación o son medidas que se tomaron directamente desde Comodoro porque no se conoce mucho ni quién la solicitó, ni ante cuál de los tribunales, ni qué fiscal”.