Acompañado de sus mascotas, un vecino había salido a pasear en bicicleta por el barrio Padre Olivieri de Río Gallegos cuando vio algo que llamó su atención.

“Esa zona es muy oscura y no es visible porque no hay nada para ver. Salió con su bici y linternas para guiarse. Mientras hacía su recorrido encontró a la perrita, siguió, pero después volvió porque no creyó lo que estaba viendo“, contó Isis, la pareja del hombre, a La Opinión Austral.

“Tenía la duda porque quedó en shock. Fue muy fuerte cuando la vio“, acotó.

Al constatar que estaba viendo a un perro cubierto de sangre, se comunicó con Isis.

Así encontraron a la perrita en el barrio Padre Olivieri de Río Gallegos.

“Él pensaba que no iba a vivir porque era mucha sangre la que estaba corriendo de su cabeza”, contó.

“Por lo que pudo ver, ella estaba adentro de una bolsa de comida de perro que estaba llena de sangre, se ve que la tiraron ahí y la perra se salió y se fue a los arbustos”, explicó sobre la zona en la que la encontró.

“Una persona en auto nunca la iba a ver y una persona caminando jamás la iba a poder ver”, señaló Isis.

Entre todos

En plena noche de viernes, resultaba difícil encontrar un veterinario, pero Isis publicó en sus redes sociales que estaba buscando uno y así una conocida la conectó con la Fundación Narices Frías y pudo localizar a un veterinario.

“Me desesperé porque quería que reciba una atención rápido. Uno no quiere que se mueran y quiere hacer todo lo posible porque ellos igual merecen tener una segunda oportunidad, más allá de lo que les haya pasado”, manifestó.

“Cuando el veterinario la atendió la tuvo que rapar para ver porqué salía tanta sangre, vio que tenía una fractura abierta de cráneo y otras dos fracturas más (en la parte del cráneo y su hocico), pero la más grande es la que se le veía la parte de adentro del cerebro”, contó.

“Tenía un hoyo en su cráneo. Fue impactante, fue súper impactante”, lamentó sobre la perrita que tiene alrededor de un año.

En cuanto a las causas del estado de la perrita, el veterinario descartó el ataque por parte de otros canes. “Me dijo que por mordedura de perros es imposible porque solamente tiene heridas en el cráneo, no tiene en el cuello lesiones de ningún otro estilo. Por una pelea de perros, imposible”, contó y agregó que “él dice que tiene que haber sido un golpe muy fuerte realizado por una persona“.

Tras ser revisada por el veterinario, recibió medicación. “Había que dejarlo en manos de Dios también y la medicina que dio fue antibióticos y calmantes porque estaba super mal, en estado crítico”, señaló sobre lo que fueron las primeras horas.

“Ella movía sus ojos, no tenía ninguna otra movilidad”, agregó.

“Hoy se puso de pie y dio unos pasos, y vimos que iba a estar mucho mejor”.

La perrita tuvo una nueva revisación este domingo y en la tarde de este lunes. “La vio mucho mejor, es muy lenta su recuperación”.

Isis afirmó que “hay que darle tiempo porque la lesión del cerebro es muy grande, quedó como atontada, se levanta de a ratos, a veces le doy agua, a veces toma ella sola, a veces come sola. Hoy se puso de pie y dio unos pasos y vimos que iba a estar mucho mejor, su recuperación va a seguir siendo buena”.

Pasaron casi 48 horas del rescate de la Border Collie hallada en el barrio Padre Olivieri. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Hay que esperar la evolución. Está mucho mejor que la primera vez, va a ir mejorando de a poco. Sabemos que su recuperación va a ser lenta por la zona de la herida”, reconoció.

Isis tiene más mascotas que recibieron de buena manera a la Border Collie. “Estaban sorprendidos, pero los animales saben, son mucho más inteligentes y a veces te sorprende también como son. A veces uno piensa que al tener mascotas no puede estar una extraña porque la pueden atacar y sin embargo, la olfatean, están ahí, la miran”, valoró.

Por lo pronto, no hay información de quien fue el responsable de tal hecho de crueldad. El sector donde fue hallada la perrita es descampado y no hay visibilidad.

“Más adelante, cuando esté en condiciones y su salud esté mucho mejor, está la posibilidad de buscarle un buen hogar”, deseó la vecina.

Por último, Isis comentó “me han llamado o me han escrito, pero prefiero que esa plata o cualquier cosa que quieran comprar vaya directamente a la fundación”.

Las donaciones son recibidas por la fundación al alias F.NARICES.FRIAS en Mercado Pago o narices.frias.nacion en Banco Nación.