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Este miércoles 9 de septiembre será el día clave para el caso por el homicidio de Nelson Ariel Romero, el empresario de Río Gallegos asesinado en agosto de 2024. Al mediodía, el Tribunal Oral dará a conocer la sentencia contra el único imputado, José Daniel Cabrera Gallardo, en una jornada que concentra la expectativa de familiares, allegados y de toda la comunidad.

La lectura de la sentencia será transmitida en vivo por las redes sociales del Grupo La Opinión Austral.

Néstor Romero, hermano de Nelson Ariel y querellante en la causa. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El juicio llegó a su etapa final luego de una extensa jornada de alegatos en la que Fiscalía y querella solicitaron la pena de reclusión perpetua para el acusado, mientras que la defensa pidió la absolución y, subsidiariamente, una condena de diez años por homicidio en ocasión de robo. Tal como informara La Opinión Austral, la acusación sostiene que se trató de un homicidio criminis causae agravado por el uso de arma de fuego.

Nelson Romero tenía 56 años de edad al momento de su muerte. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

El tribunal está integrado por María Alejandra Vila, Jorge Yance y Enrique Arenillas. Tras finalizar los alegatos, comenzó el período de deliberación y quedó establecido que el fallo será comunicado este miércoles en las mismas instalaciones donde se desarrolló el debate.

El crimen de Nelson Romero

Romero tenía 56 años y era apoderado de Romero Sistemas, una empresa familiar dedicada a la seguridad privada. El crimen ocurrió durante la noche del 19 de agosto de 2024 y su desaparición generó un amplio operativo de búsqueda.

José Daniel Cabrera Gallardo siendo retirado esposado por las autoridades en un cuarto intermedio. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación comenzó luego de que su hermano intentara comunicarse con él sin obtener respuesta. La camioneta del empresario fue encontrada con manchas de sangre y días después su cuerpo apareció semienterrado en las afueras de Río Gallegos.

Cabrera Gallardo, integrante del Ejército Argentino y residente en la ciudad desde 2020, fue detenido como único acusado. Durante el juicio decidió no declarar ante el tribunal.

La acusación apunta a un crimen planificado

Para la fiscal Verónica Zuvic, Romero no murió durante una pelea ni en un contexto de defensa propia. “No fue una discusión, no fue una excusa. Fue lo que Cabrera ya tenía pensado hacer”, sostuvo durante su alegato.

La fiscal de Cámara, Véronica Zuvic. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La Fiscalía presentó registros de cámaras, pericias y distintos rastros de sangre atribuidos a Romero. Según expuso, fueron identificados ocho lugares con sangre de la víctima y otros nueve puntos con rastros compatibles.

“Cabrera no actuó en defensa, no había un estado de indefensión donde fuera atacado por Romero. No estuvo indefenso, sino todo lo contrario, él ya sabía lo que iba a hacer”, afirmó Zuvic, al sostener que el asesinato tuvo como objetivo ocultar un robo.

La querella, representada por Cristian Arel y Gabriel Bertorello, acompañó la hipótesis fiscal y también reclamó prisión perpetua. Entre los elementos mencionados estuvieron pertenencias de Romero encontradas en poder del acusado y operaciones realizadas con dinero y tarjetas de la víctima.

La defensa cuestionó las pruebas

Los abogados defensores Matías Solano y Rodrigo Marín cuestionaron la legalidad y el peso de distintas pruebas incorporadas al expediente. Plantearon nulidades y pusieron en duda las circunstancias en las que fueron obtenidos algunos elementos utilizados durante la investigación.

José Daniel Cabrera Gallardo, Rodrigo Marín y Matías Solano siguiendo atentamente. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“No hay certezas, sino indicios. No hay huellas de Cabrera en la camioneta, el arma nunca se peritó, no hay elementos suficientes para un criminis causae”, manifestó Solano.

La defensa sostuvo que no fue quebrado el estado de inocencia de su representado y pidió su absolución. Como alternativa, solicitó una pena de diez años por homicidio en ocasión de robo, una calificación diferente a la sostenida por Fiscalía y querella.

Un fallo esperado por la familia

Los familiares de Nelson Romero siguieron de cerca todo el debate. Su hermano Néstor Romero, querellante en la causa, había expresado durante el juicio el impacto personal que tuvo el crimen.

“Siempre se hace difícil, fueron muchos años. Además de hermanos éramos amigos, comíamos juntos y nos hablábamos a diario. Tenía, como dicen, buena vibra. Solo espero profesionalismo de los jueces”, manifestó.

Ahora, toda la atención está puesta en la decisión del tribunal. Los jueces deberán determinar cuál de las dos teorías encuentra sustento en la prueba reunida: la acusación, que sostiene que Cabrera Gallardo planificó el robo y asesinó a Romero para ocultarlo, o la defensa, que cuestiona que existan elementos suficientes para una condena por homicidio criminis causae.

Después de más de dos años de investigación y un extenso juicio oral, este miércoles Río Gallegos conocerá finalmente la sentencia por uno de los homicidios que más conmoción generó en la capital santacruceña en el último tiempo.

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