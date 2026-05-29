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El 2 de diciembre pasado, Miguel Ángel Triviño fue condenado a la pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo por considerarlo autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal con la modalidad de delito continuado”. Ahora, se conoció que hay sentencia firme.

El caso fue publicado en exclusiva por La Opinión Austral en marzo de 2021, en una entrevista con Belén, quien contó que a sus 16 año había sido abusada en reiteradas ocasiones por el pastor de la iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero (MCyM), lo significó que la jueza Rosana Suárez lo procesara por el delito de “abuso sexual con acceso carnal en la modalidad de delito continuado“.

Los hechos sucedieron en el año 2007, cuando concurría a colaborar en la Iglesia del Movimiento Cristiano y Misionero, y aunque en instrucción logró ser escuchada, más tarde el Juzgado de Recursos decidió revocar el procesamiento entendiendo que su relato no era suficiente, aún cuando las pericias marcaron el trauma que los abusos le generaron.

“Triviño cerró con llave, me bajó la ropa y me apoyó contra la mesa”, había dicho Belén durante el diálogo con La Opinión Austral, sabiendo que el pastor, que desde entonces fue trasladado a Tierra del Fuego, podía quedar libre de culpa y cargo.

El procesamiento de Suárez fue apelado por el pastor, quien nunca fue detenido por esta causa. El fallo de la jueza de instrucción fue ratificado por Sánchez y finalmente, Triviño llegó a juicio.

A fines de diciembre, a menos de un mes de haberse dictado la sentencia, la defensa del pastor había solicitado la excarcelación hasta que la sentencia quedase firme, lo que finalmente sucedió.

“Se hizo justicia!!! Hoy me notifican desde la Cámara Criminal de Río Gallegos que quedó la sentencia firme de Miguel Triviño !!!”, escribió Belén este jueves en las redes sociales.

“El infierno que viví, ahora, lo vas a vivir vos, monstruo”. BELÉN, VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

“Después de cinco meses, la sentencia quedó firme, ahora así hasta el 2033 no vas a salir de la cárcel. El infierno que viví, ahora, lo vas a vivir vos, monstruo”, manifestó.

“Muchos van a decir que ocho años no es nada después de que me arruinara la vida. Sí, es verdad, ocho años no son nada, pero ¿saben qué? ustedes no saben el alivio que siento en estos momentos que al fin la justicia de Santa Cruz creyó en mí después de 11 años esperando un juicio que parecía que no iba a dar pero que sí llegó“, explicó.

A 19 años de los hechos, la mujer afirmó: “Hoy puedo estar tranquila porque la justicia al fin dio un fallo justo. Ustedes no saben el daño emocional que me causaron los seis intentos de suicidio que tuve, problema con mi cuerpo a raíz de los hechos postraumático que viví cuando era menor de edad… Hoy estoy más aliviada, estoy en paz y puedo ir con la frente en alta y decir que se hizo justicia”.

“Ustedes no saben esa pequeña emoción que siento en estos momentos, fueron muchos años de lucha contra Triviño”, remarcó.

Belén agradeció a quienes estuvieron allí durante todos estos años.

“Agradecer a mis padres y pedirles perdón, mi mamá ya no está físicamente, pero el estrés que vivieron conmigo fue tremendo, nunca me dejaron sola y siempre creyeron en mí nunca minimizaron mi dolor, pero sí vieron mi sufrimiento y las veces que estuve en coma porqué tomaba esa decisión de no vivir más, pero ahí estaban ellos al lado mío y con el tiempo me enseñaron a amar a la vida”, valoró.

“A mis hermanos Rebeca y Matías, quienes tuvieron que vivir y aguantar mi situación, pero qué nunca me dejaron sola en esta situación. Pido perdón a mi familia por todo el estrés y la carga que les di en ese momento…”, agregó.

“Hoy puedo decir qué la justicia si existe y que sí me escucharon. Las pruebas estaban y cuando hablo de las pruebas, hablo de las pericias psicológica que nos hicieron tanto a Triviño (que salieron horribles) y las mías que confirmaba el abuso y también de las fotos que presenté en el juicio”, explicó.

“Agradezco a la comunidad por su apoyo y por creer en mí”, reafirmó.

Continuando, Belén añadió: “Agradecer en primer lugar al juez Antonio Andrade, quién me recibió en el 2014 cuando fui sola hacer la denuncia escuchó mi historia y le pedí que se investigara y así fue. En segundo al Dr. Raúl Guerrero quién llevó mi causa en primera instancia y no permitió que se archivara el expediente, también a la Dra. Chosco que llevó mi causa en segunda instancia penal y me acompañó en el proceso del juicio también porque no permitió que Miguel Triviño pidiera la libertad hasta qué la condena quedara firme y la reducción de pena que solicitó en su momento”.

“A Bolívar Santos no le deseo el mal, hay un Dios justo que vio todo”. BELÉN, VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

También agradeció a La Opinión Austral y a Sara Delgado por la primera nota sobre su caso.

“Me preguntarán qué pasó con Bolívar Santos quién encubrió y protegió a Triviño, bueno… a Bolívar Santos no le deseo el mal, hay un Dios justo que vio todo y que se encargará de él y en lo terrenal, a la gente, les pido que no se olviden de su cara yo seguiré pidiendo justicia y que Bolívar Santos también tenga un castigo como encubridor porque tapar un abuso es un delito“, manifestó.

“Hoy 28-05-2026 es una fecha que quedará marcada en mí y que podré decir se hizo justicia”, sostuvo.

Por último, compartió un mensaje para quienes vivieron o están viviendo una situación similar. “Quiero decirles a las víctimas que vivieron este infierno que yo si te creo y sé qué el miedo paraliza, que cuando se sientan preparadas, puedan hablar y no permitir que estos monstruos sigan arruinando la vida de otros“, cerró.