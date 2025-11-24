Imputaron al joven que chocó y mató a una familia en Río Negro

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El joven que provocó la muerte de cuatro integrantes de una familia en la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, fue formalmente imputado por el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. La jueza de garantías que encabezó la audiencia aceptó los cargos en su contra y dictó prisión preventiva mientras avance la investigación.

El hecho ocurrió el 21 de noviembre pasado, cuando el imputado conducía una camioneta en sentido oeste-este “en forma imprudente y antirreglamentaria”. La fiscalía indicó que el hombre circulaba bajo los efectos de estupefacientes, manipulando su celular, con un nivel de alcoholemia positivo y a una velocidad mínima superior a los 170 km/h.

El responsable, Axel Araneda, de 30 años, permanecía internado en un hospital público por distintas lesiones. Según confirmaron fuentes policiales, había salido de un boliche y condujo su camioneta en estado de ebriedad durante los primeros minutos del feriado, hasta que embistió de lleno al auto detenido en la banquina de la Ruta 22.

La familia de Río Negro acomodaba objetos en el baúl cuando la Volkswagen Amarok de Araneda los arrasó a gran velocidad desde atrás. El test de alcoholemia arrojó 0,46 gramos de alcohol por litro de sangre. El auto no tenía la patente colocada.

Axel Araneda, conductor de la Amarok.

Cómo ocurrió el choque que causó cuatro muertes

Según la reconstrucción judicial, la camioneta del acusado embistió en la parte trasera a un vehículo que estaba detenido en el carril izquierdo, en el mismo sentido de circulación. El impacto fue devastador: el auto fue arrastrado más de 37 metros hasta incendiarse por completo de manera inmediata.

Como consecuencia, fallecieron en el acto dos mujeres adultas, de 30 y 60 años. En tanto, una niña y un niño que viajaban con ellas murieron por inhalación de hollín, de acuerdo con el informe preliminar.

Pruebas clave que complican al imputado

La acusación se sostiene en una extensa cantidad de evidencia recopilada por la fiscalía, entre la que se destaca:

El acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial.

Elementos secuestrados en la camioneta y en allanamientos en el domicilio del conductor.

Una prueba de alcoholemia realizada tres horas después del choque, que arrojó un nivel de alcohol elevado y permitió estimar un porcentaje aún mayor al momento del impacto.

Exámenes toxicológicos que confirmaron consumo de sustancias.

Una pericia accidentológica que determinó la velocidad mínima superior a los 170 km/h.

Fotografías del lugar del siniestro y el estado de los vehículos.

Escena del siniestro vial en el kilómetro 1204: peritos trabajan entre los vehículos calcinados para reconstruir la mecánica del choque.

También se incorporó la declaración de un testigo que afirmó haber sido sobrepasado por la camioneta a altísima velocidad mientras circulaba a 120 km/h. El testigo aseguró que el imputado venía adelantando a varios vehículos de manera temeraria.

Otra prueba contundente fue el congelamiento de un perfil en redes sociales donde el imputado habría subido videos manejando la camioneta minutos antes del hecho. La Fiscalía agregó, además, imágenes de cámaras de un bar de Allen y un informe patrimonial que da cuenta de la solvencia económica del acusado.

Peritos de Seguridad Vial analizan los restos de ambos vehículos en el lugar del choque para determinar las condiciones exactas del siniestro.

Los argumentos de la querella y la defensa

Los abogados querellantes respaldaron la calificación del hecho como homicidio culposo cuádruplemente agravado y avalaron la abundante prueba reunida. En cambio, la defensa del imputado se opuso a la formulación de cargos y argumentó que la supuesta imprudencia habría comenzado con la maniobra del vehículo que terminó chocado.

La fiscalía rechazó esa postura: “Este hecho comenzó con imprudencia y terminó con un desenlace fatal, y la calificación atribuida coloca como único responsable penal a la persona imputada”, sostuvo durante la audiencia.

Prisión preventiva y próximos pasos

La jueza de garantías dio por formulados los cargos e hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal, ordenando la prisión preventiva del acusado mientras continúe la investigación.

El caso generó conmoción en Río Negro y reaviva el debate sobre la seguridad vial, el control de alcohol y estupefacientes en las rutas, y las responsabilidades penales de quienes conducen en condiciones temerarias.