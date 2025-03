Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

No sé qué me querés esconder, pero bueno, vos sos la que esconde, yo no escondo cosas” fue el planteo que un hombre le hizo a una mujer en Río Gallegos hace exactamente una semana, antes de cometer una brutal agresión contra ella.

Se trata del caso de Luciano Iván Giménez Cárcamo, un ex asesor de la concejala Daniela D’Amico, quien apareció en todos los medios nacionales, luego de que La Opinión Austral publicara el video del momento en que Yanet Costilla, una joven que trabaja en las Fuerzas Armadas, fuera sometida a golpes de puño y patadas en el suelo.

El escenario de violencia es muy particular, ya que Giménez tenía varios antecedentes de agresión. Hace seis años, había sido “escrachado” en las redes sociales tras ser acusado de golpear a su pareja en el interior de un local nocturno de la capital de Santa Cruz.

En octubre del año pasado, después de una breve relación con Yanet, ella decidió terminarla tras un incidente en el que él provocó destrozos en su casa. “Tuvo un brote y ocasionó daños materiales. Ahí hice la primera denuncia. Me di cuenta de que no podía estar en esa situación. Se puso violento, me rompió una tele y un teléfono, y después intentó atentar contra su vida. En ese momento, tuve que pedir ayuda; fue su madre quien lo buscó y se lo llevó”, recuerda ahora la joven. Ella había radicado la denuncia por daños, no por violencia de género, algo que podría haber cambiado la situación.

En el medio, Giménez enfrentó otra causa por destruir prueba en torno a una denuncia sobre el intercambio de fotos íntimas de chicas de la localidad. Cuando le pidieron su celular para el peritaje, lo sumergió en agua, excusándose en que tenía “contactos de gente a la que le compraba droga“, recordó una hermana de Yanet.

Todo podría haber terminado allí, pero en el último tiempo ambos volvieron a hablarse, aunque la tranquilidad duró poco. “Ese domingo, se despierta en su casa y me hace un planteo celoso porque yo había bloqueado a su jefa en redes”, contó Yanet.

En audios que salieron a la luz, se escucha cómo él la increpa: “En el Instagram del que yo laburo pongo lo mismo que en el otro perfil y no me salís porque me bloqueaste totalmente. Dale, no soy boludo. Vos escondés cosas, no soy tan tarado. No sé qué me querés esconder, pero bueno, vos sos la que esconde, yo no escondo cosas.”

Luego llegaría el episodio que, desde que lo publicó La Opinión Austral, fue reproducido por todos los medios nacionales. Los metrajes son cortos y muestran, en primer momento, a un irascible y cobarde Giménez entrando a la casa de Yanet tras forzar la puerta de entrada; luego, la golpea en el interior.

El segundo video es brutal. Dura 35 segundos y muestra cómo Giménez golpea la cabeza de Yanet contra la medianera en tres oportunidades, la sujeta del cabello e intenta patearla mientras ella está en el suelo. En ese momento, aparece en escena un vecino que vive enfrente. Yanet agradeció a Dios y a la presencia del joven, porque, de no haber sido por él, la situación podría haber escalado aún más.

En las redes sociales hubo comentarios contra el vecino porque “no habría hecho nada y se quedó mirando”, dijeron algunos en los comentarios del video publicado por La Opinión Austral, aunque eso es falso. Por el mismo medio, el joven aclaró: “Me acerqué, le grité. Se fue corriendo. Obviamente no iba a permitir que siguiera golpeándola frente a mí, pero al verme, él escapó. ¿Qué debería haber hecho, salir a correrlo, matarlo yo a él?” y explicó que no intervino directamente porque está recientemente operado que no lo permitía moverse con normalidad.

Giménez escapó saltando la medianera. En paralelo, la Policía llegó y comenzó a buscarlo. Sus datos ya se conocían y fue interceptado antes de llegar a su casa en el barrio Evita.

La causa quedó en manos de Marcela Quintana y comenzó con “lesiones, daños y violación de domicilio“. Cumplidos los plazos legales, Giménez quedó tras las rejas. Una vez que los fiscales Federico Heinz y Analía Molina analizaron la prueba recabada, solicitaron una ampliación de indagatoria, ya que se analiza una carátula más grave que la primera. “No creemos que solo se haya acercado con intenciones de lesionarla”, indicaron desde la Fiscalía.

Quien fue tajante fue Sergio Macagno, querellante en la causa. En declaraciones a LU12 AM680, aseguró que se trató de un intento de femicidio. Lo cierto es que el caso conmocionó a Río Gallegos y al país por la brutalidad con la que el acusado agredió a la joven.

Este viernes hubo novedades en el caso. En el Salón de Usos Múltiples del Tribunal Superior de Justicia, representantes del Poder Judicial recibieron a Yanet, a su padre y a una compañera de trabajo de ella. Se trató de una audiencia informativa. La semana que viene será fundamental para la causa