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El subjefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Luis Bordón, brindó detalles del amplio operativo de búsqueda que se lleva adelante en Palermo Aike, con equipos especializados, drones y recorridas por ambas márgenes del río, para dar con el paradero de dos hermanos de 10 y 12 años que cayeron al agua y fueron arrastrados por la corriente.

El despliegue cuenta con la participación de la Policía provincial, Protección Civil y la División de Parques e Incendios Forestales. Además, el Gobierno provincial brinda asistencia psicológica a los familiares y refuerza el llamado a la prevención en zonas de riesgo.

Bordón explicó que las tareas se reanudaron desde las primeras horas de la mañana: “En el día de hoy arrancamos muy temprano. Es una continuidad de lo que venimos haciendo desde el día de ayer”.

Seguidamente, indicó que “se desplegó todo el equipo de trabajo que tiene nuestra Policía de Santa Cruz, en coordinación con Protección Civil y la División de Parques e Incendios Forestales, un amplio operativo en la zona con la finalidad de poder encontrar a los niños que están desaparecidos”.

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Luis Bordón, brindó detalles del operativo de búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en Palermo Aike.

A su vez, destacó la intervención del Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), que realiza tareas de búsqueda subacuática, y del Grupo de Operaciones Rurales, cuyos integrantes recorren los sectores próximos al río en ambas márgenes. Protección Civil, por su parte, aporta personal y recursos para las caminatas de reconocimiento y el uso de drones.

“Nuestra Policía cuenta con distintas áreas especiales para este tipo de casos. El grupo especial GERS son los que están haciendo el trabajo sobre el agua, y en la profundidad, en la búsqueda de los niños”, señaló Bordón.

También mencionó que “desplegamos el grupo de operaciones rurales para todo lo que es la zona aledaña al río de ambos lados y, juntamente con el apoyo de Protección Civil, haciéndolo en caminatas, con drones y moviendo todo el equipo de trabajo para poder dar con los niños”.

El operativo se concentra en el sector de La Toma, en Palermo Aike, a la altura de la Ruta Nacional N.º 40, donde los dos hermanos fueron arrastrados por la corriente.

“La geografía del lugar es complicada”

El subjefe de Policía advirtió sobre las dificultades que presenta la geografía de Palermo Aike, con sectores pantanosos, brazos de agua y áreas peligrosas para la circulación. Por ese motivo, el despliegue prioriza la intervención de equipos que conocen el terreno y tienen experiencia para desenvolverse en ese entorno.

“La geografía del lugar es complicada y compleja. Para desplazarse, tiene que haber gente que conoce el terreno, porque hay muchos lugares que son pantanosos y peligrosos para circular de a pie”, subrayó.

En ese sentido, precisó: “Es una zona donde nuestro grupo especial realiza el curso que hace anualmente para incorporación de gente para su área. Ellos tienen pleno conocimiento del lugar, por eso están desplegados en la zona, con la apoyatura, como decía, del grupo de Operaciones Rurales, que también son conocedores de la zona”.

Asimismo, hizo hincapié en “el trabajo mancomunado y unificado con el resto de las áreas, para que haya un resultado positivo y no tengamos más personas afectadas por la situación y que no conozcan el terreno”.

Personal policial, Protección Civil y equipos especializados participan del amplio despliegue para localizar a los dos hermanos de 10 y 12 años.

Acompañamiento a las familias

Desde el inicio del operativo, profesionales del Hospital Regional de Río Gallegos (HRRG) brindan asistencia en salud mental y contención psicológica a los familiares de los niños. El dispositivo también contempla el acompañamiento al personal que participa de las tareas, debido a la complejidad humana y emocional de la situación.

“Desde el día de ayer, en que se tomó conocimiento del hecho, se dio intervención al personal del Hospital Regional, quienes colaboraron con la parte de salud mental. Los psicólogos estuvieron en el lugar asistiendo a la familia, dándole la contención necesaria por la situación que estaban pasando y atravesando en ese momento”, comentó el subjefe.

La asistencia se extendió hasta el cierre de la jornada: “Se sintieron contenidos y tuvieron la apoyatura hasta las últimas horas de anoche en el lugar, sintiendo lamentablemente el hecho y estando compungidos por lo que había sucedido”.

De igual manera, recalcó que “hoy también desde temprano en la mañana que arrancamos el operativo apenas amaneció. Están acompañados ellos y también nuestro personal tiene la apoyatura, porque se entiende la situación y estamos a la espera de un resultado positivo y ver qué sucede”.

“El río se ve manso, pero hay una corriente importante que arrastra todo”

En su mensaje a la comunidad, Bordón remarcó la importancia de respetar las medidas de seguridad en Palermo Aike, un espacio natural que recibe visitantes, pero que presenta riesgos debido a las diferencias de profundidad y las corrientes del río.

“El mensaje es que, es un lugar hermoso que tiene nuestra capital, a donde viene la gente a disfrutar el día. Hay que tener las precauciones del caso, porque por ahí se ven zonas que el río no es profundo, pero a pocos metros ya hay una profundidad importante”, dijo.

Y agregó: “En cuanto a la correntada en la parte superior, se ve el río manso, pero por debajo corre una corriente importante que arrastra todo lo que lleva y por eso hay evitar este tipo de accidentes”.

El funcionario recordó que la cartelería preventiva instalada por Protección Civil cumple una función central para advertir sobre los peligros del lugar. En ese marco, pidió a los visitantes que respeten las señales y eviten dañarlas o sustraerlas.

“Hay que tener precaución, la gente de Protección Civil en su momento puso cartelería en el lugar que ha sido dañada o sustraída por la gente que concurre a este lugar”, aseveró.

Aunque la superficie parece tranquila, las corrientes pueden arrastrar a quienes ingresan al agua. Las autoridades insisten en la importancia de extremar los cuidados.

El comisario general reiteró: “La cartelería es importante que permanezca, que no la destruyan, porque es para evitar este tipo de situaciones que hoy tenemos, lamentablemente. Hay gente que conoce la zona y gente que no conoce; por eso la cartelería es indicativa de las precauciones que se deben tener”.

Para cerrar, recomendó que “lo importante es estar atentos y alertas con los niños, o con un adulto que no sepa nadar, y no meterse al río, sí darse un baño en la orilla, pero más de eso no se puede hacer; cruzar hacia otro lado ya es mucho, así que la precaución es que, si uno disfruta en familia, disfrutar acá en el lugar, en zona segura y en compañía de supervisión de mayores”.

El accidente ocurrió mientras jugaban en el río

La emergencia se produjo este domingo 25 de octubre en el sector de La Toma, en Palermo Aike, a la altura de la Ruta Nacional N.º 40, en las afueras de Río Gallegos. El alerta ingresó alrededor de las 16 a través del sistema de emergencias 911.

Según la información recabada por La Opinión Austral, los dos hermanos se encontraban en el agua junto a otros dos adolescentes cuando fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente. Uno de los jóvenes que logró salir relató lo sucedido y describió el momento en que el agua comenzó a arrastrarlos. “El agua nos arrastró”, fue parte de su testimonio.

Los dos adolescentes pudieron ponerse a salvo, pero los hermanos desaparecieron de su vista. Posteriormente, el joven de 15 años fue trasladado al HRRG para permanecer en observación y recibir contención.

Las características de los dos hermanos

Los padres aportaron a la Policía información sobre las características físicas de los niños y la ropa que llevaban al momento de desaparecer. Estos datos permiten orientar las tareas de búsqueda.

El mayor, de 12 años, mide aproximadamente 1,50 metros, tiene cabello oscuro y corto y tez morena. Al momento del hecho vestía un conjunto de la Selección argentina.

El menor, de 10 años, mide alrededor de 1,40 metros, también tiene cabello oscuro y corto y tez morena. Llevaba una remera verde y un short negro.

La información proporcionada por la familia forma parte de los datos con los que cuentan los equipos que participan del operativo.

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