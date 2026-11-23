El brutal ataque sufrido por Yanet Costilla en marzo de 2025 quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de Río Gallegos. La difusión de aquellas imágenes estremecedoras, en las que se observaba una agresión despiadada que solo se detuvo gracias a la valiente intervención de un vecino, sacudió hasta los cimientos a la sociedad santacruceña y reavivó el debate urgente sobre la eficacia de los mecanismos estatales para frenar la violencia de género antes de que sea demasiado tarde.

Luciano Iván Giménez Cárcamo mirando a la cámara de La Opinión Austral. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Ahora, con el acusado Luciano Iván Giménez Cárcamo sentado en el banquillo de los acusados ante la Cámara en lo Criminal de la capital provincial, el proceso judicial ingresa en su tramo definitorio. En una extensa entrevista concedida a La Opinión Austral, el abogado querellante Sergio Macagno reconstruyó minuto a minuto la mecánica del intento de femicidio, detalló el peso contundente de las pruebas fílmicas y toxicológicas, y advirtió sobre las señales previas que pudieron haber evitado el calvario que obligó a la víctima a rehacer su vida lejos de Santa Cruz.

El cronograma judicial había sufrido una pausa obligada días atrás debido a un inconveniente, luego de que el propio Macagno ya hubiera expuesto su alegato acusatorio en primera instancia.

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Al explicar los pasos procesales inmediatos que marcarán el cierre del debate oral, el representante de la querella precisó que la audiencia se reanudará a partir de las diez de la mañana para escuchar las conclusiones del Ministerio Público Fiscal y de la defensa técnica. “Mañana (por este martes) se reanuda la audiencia de los alegatos, porque hace diez días, se tuvo que suspender. Me tocó alegar a mí en primera instancia y la audiencia se postergó. Ahora tiene que alegar la fiscalía y luego seguramente la defensa. Posteriormente va a haber llamado a sentencia y la sentencia estará en cinco días hábiles, serían los primeros días de diciembre“, detalló el letrado.

Lo que pasó

Durante el juicio oral y público se exhibieron registros audiovisuales y pericias telefónicas que, según subrayó Macagno, resultaron determinantes para derrumbar cualquier margen de duda sobre la premeditación y la brutalidad del ataque. Todo comenzó con una llamada telefónica intimidatoria en la que Giménez Cárcamo le advirtió explícitamente a su expareja: “Te voy a ir a matar“. Apenas trece minutos después de aquella comunicación, el agresor irrumpió de manera violenta en la vivienda de Costilla tras forzar una puerta de rejas y romper un vidrio para accionar la llave que se encontraba colocada del lado interior.

Tal como lo informó La Opinión Austral, dentro del domicilio se desató una desesperada persecución. Janet logró refugiarse inicialmente en el baño, pero el imputado consiguió derribar el resguardo y obligarla a huir hacia el patio delantero, en el sector de acceso vehicular. Fue allí donde otra cámara de seguridad captó el tramo más cruento de la golpiza. “La filmación que hubo de las cámaras realmente ayudó a que esto no quede impune, porque realmente no queda margen de dudas de cómo fueron transcurriendo toda la sucesión de hechos”, sostuvo Macagno al describir la escena registrada en el patio.

“Se ve cuando hace el ataque más violento, más cruel, y se observa cuando el vecino de enfrente logra, ante los gritos de auxilio que daba Yanet, dar un grito de alerta para que cese el hombre imputado. Y en vez de tomar razón de lo que estaba haciendo, él sigue golpeando la cabeza de la señora contra la pared de ese acceso de auto”.

La fiscal de la causa, Verónica Zuvic. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La intervención de ese vecino resultó providencial para salvarle la vida a la joven. Tras advertir que había sido descubierto, Giménez Cárcamo emprendió la huida saltando un muro lindero -secuencia que también fue presenciada por otro habitante de la cuadra- para luego alejarse caminando por la avenida Juan Domingo Perón.

Mientras tanto, el vecino que dio la voz de alarma logró resguardar a Yanet dentro de su propia casa y dio inmediato aviso a la Policía y a la ambulancia del Hospital Regional Río Gallegos. “Este acusado tenía un propósito que no llegó a perpetrarlo, a cumplirlo, por la intervención del vecino. La función y la intervención del vecino de enfrente ha sido muy valiosa en esto y sin duda su testimonio ha sido muy importante para acreditar cómo fue la secuencia, la mecánica de todo”, enfatizó el abogado querellante.

El rechazo

Para la representación de la víctima no existe ninguna fisura jurídica respecto de la calificación legal que debe recaer sobre el imputado, quien oportunamente rechazó un acuerdo de juicio abreviado propuesto por la fiscalía que contemplaba una pena de once años de prisión efectiva.

“Desde la querella, desde nuestra parte, está acreditada la intención de matar. Por eso la carátula que tiene este juicio se llama ‘Giménez Luciano Iván sobre homicidio doblemente agravado por su comisión en contra de una persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso real con amenazas -en dos hechos de amenazas- y daño -dos hechos-‘. Entonces, para nosotros este intento de femicidio está acreditado”, afirmó con contundencia.

La secuencia fue proyectada en la sala. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

A lo largo del debate, la defensa intentó instalar la hipótesis de que el acusado habría actuado bajo los efectos del alcohol y el consumo de estupefacientes, apoyándose incluso en el testimonio de una amiga del imputado que aseguró haber compartido la madrugada previa con él.

Sin embargo, en declaraciones a la Decana de la Patagonia, Macagno desarticuló ese planteo con los estudios científicos incorporados al expediente. “Según el análisis que le hicieron el mismo día a esta persona, él tenía 0,1 de grado de alcohol por litro de sangre, con lo cual no configura que el hombre estaba alcoholizado. Tampoco a nuestro criterio se acredita que tendría su conducta un desenvolvimiento bajo efecto de una sustancia, de alguna droga. En la secuencia fílmica se lo ve muy tranquilo, se lo ve caminando como que alguien pasea, y después cuando se retira se ve un fílmico sobre la avenida Perón que también va caminando tranquilo”, explicó.

Respecto de la declaración de la testigo presentada por la defensa, el letrado fue categórico al señalar que sus dichos se contradicen con los análisis clínicos: “De ser así como dice, hubiera quedado en el registro de sangre de laboratorio y eso no pasó. Lamentablemente esa testigo pudo haber tratado de ayudar a su amigo, pero no lo ha logrado; creo que hasta pudo haber incurrido en alguna cuestión que no era acorde a la verdad de los hechos”.

María Alejandra Vila hablando con Carlos Albarracín. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los tramos más sensibles de la entrevista giró en torno a los antecedentes del agresor y las alertas tempranas que el sistema judicial no logró contener a tiempo. Macagno recordó que en octubre de 2024 ya se había producido un episodio sumamente grave en el que Giménez Cárcamo le destruyó la vivienda a Costilla durante una discusión, pero además reveló que el acusado acumulaba denuncias previas de dos exparejas que nunca llegaron a instancia de juicio y terminaron prescribiendo. “Acá estaba el punto de que si hubieran prosperado años anteriores esos hechos, quizás no hubiéramos lamentado una situación tan grave que, por milagro, no le cobró la vida a Yanet Costilla”, reflexionó.

Las secuelas

A pesar de haber sobrevivido al ataque, las secuelas emocionales y el temor profundo alteraron por completo la existencia cotidiana de la víctima. Integrante de una fuerza armada, Yanet debió solicitar un traslado fuera de Santa Cruz para resguardar su integridad física y psicológica, aunque regresó a Río Gallegos para prestar testimonio con absoluta claridad en el inicio del debate oral y aguarda la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

“En este momento está viviendo en otra provincia porque por el miedo que ha tenido por toda esta situación ha pedido un traslado; la verdad que esto le cambió toda la vida, porque ella aún hoy desearía volver a Río Gallegos y espera, finalizando todo esto, poder en lo posible regresar y reconstruir su vida, porque ha sido muy duro para ella y para toda la familia”, relató Macagno, quien destacó además el acompañamiento terapéutico que recibe la joven tanto de manera particular como a través de la Oficina de Violencia Doméstica y el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del Poder Judicial de Santa Cruz.

Yanet dando su testimonio junto a una agente del Centro de Asistencia a la Víctima (CAV). FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En el tramo final de la conversación, el abogado agradeció la cobertura sostenida de los medios locales y el respaldo de la comunidad riogalleguense durante todo el proceso, dejando una reflexión profunda sobre la responsabilidad colectiva frente a la violencia machista. “Esto movilizó mucho a la sociedad y es lamentable llegar a situaciones donde se deban juzgar conductas que perfectamente se podían haber prevenido, se podía haber tratado de evitar llegar a este punto. Como sociedad y también a través de los medios de opinión pública es importante la toma de conciencia y que se pueda eventualmente prevenir esto; tenemos que mejorar en esos aspectos. Tenemos que ser una sociedad de iguales, con el máximo respeto al prójimo”, concluyó.