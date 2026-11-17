La Justicia bajó a 2 años la condena a Roberto Neil por el asesinato de Franco Cuevas en una concesionaria El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz modificó la calificación del hecho y consideró que el comerciante actuó con exceso en la legítima defensa. La resolución dejó sin efecto la pena de 11 años de prisión que había impuesto la Cámara Criminal y ordenó computar los casi tres años que Neil permaneció detenido.

La Justicia de Santa Cruz resolvió reducir sustancialmente la condena de Roberto Oscar Neil, el comerciante que mató a Franco Cuevas de cuatro disparos dentro de la concesionaria Oasis de Río Gallegos, el 2 de junio de 2023. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hizo lugar parcialmente al recurso de casación presentado por la defensa y modificó la calificación legal del hecho: dejó de considerarlo un homicidio agravado por el uso de arma de fuego y lo encuadró como homicidio cometido con exceso en la legítima defensa.

Como consecuencia, el máximo tribunal provincial estableció una pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo, en reemplazo de los 11 años que había dictado la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial en noviembre de 2025.

Franco Cuevas, la víctima fatal. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La decisión se vincula con lo anticipado por La Opinión Austral el pasado 20 de octubre, cuando, después de una extensa audiencia de casación ante los nueve vocales del TSJ, se conoció la orden de inmediata liberación de Neil. En aquella oportunidad, el abogado defensor Alejandro Ruggero había explicado a LU12 AM680 que el planteo de la defensa apuntaba a conseguir la absolución, aunque la Procuración General había acompañado la interpretación de que existió un exceso en la legítima defensa.

Qué resolvió el Tribunal Superior de Justicia

La resolución hizo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Neil y modificó el encuadre jurídico de la conducta, conforme a los artículos 79 y 35 del Código Penal, con remisión al artículo 84.

De esta manera, los magistrados descartaron la figura de homicidio agravado por el uso de arma de fuego que había fundamentado la condena original y establecieron que el comerciante actuó en un contexto de legítima defensa, aunque excedió los límites permitidos por la ley.

El fallo dispuso condenarlo a dos años de prisión efectiva, de acuerdo con los artículos 29, inciso 3°, 35 y 84 del Código Penal. También ordenó remitir las actuaciones a la Cámara de origen para que realice el correspondiente cómputo de pena y adopte las decisiones procesales pertinentes.

La Policía afuera de la agencia, el día del lamentable suceso (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El nuevo pronunciamiento se conoce después de que Neil recuperara la libertad en octubre, cuando el TSJ anticipó su decisión durante la audiencia de casación. El comerciante llevaba casi tres años privado de su libertad, un período superior a la pena que finalmente estableció el máximo tribunal.

Por otra parte, los jueces rechazaron los planteos de nulidad formulados por la defensa respecto de las actuaciones posteriores a la intervención del Juzgado de Recursos y confirmaron los puntos primero, segundo y tercero de la sentencia recurrida.

La explicación de Ruggero tras la liberación

Luego de la audiencia del 20 de octubre, el abogado Alejandro Ruggero había explicado en diálogo con LU12 AM680 cuáles fueron los argumentos centrales que llevaron a modificar la condena.

El letrado, que se incorporó al expediente para intervenir en la instancia de casación, cuestionó duramente el fallo de primera instancia, que había impuesto 11 años de prisión a Neil.

“Yo fui convocado solo para esta etapa de casación, no estuve en toda la etapa de juicio. La familia Neil me convocó porque estaba cansada de que no lo ejecuten y el recurso de casación ya estaba presentado cuando yo ingresé en la defensa”, explicó.

Sobre el planteo central, sostuvo que la sentencia de la Cámara había sido arbitraria porque, a su entender, no había contemplado los argumentos defensivos sobre la reacción del comerciante frente a la situación que se produjo dentro del establecimiento.

“Hacía mucho tiempo, llevo 40 años de profesión, hacía mucho tiempo que no había una sentencia así de arbitraria, diría caprichosa, por decirlo de alguna forma, salvo el voto de Yance, que sí supo ver, pero quedó en minoría”, afirmó.

Ruggero también había detallado que el procurador Eduardo Sosa acompañó el planteo relacionado con el exceso en la legítima defensa y que la pena de dos años respondía a la interpretación jurídica que debía aplicarse al caso.

“Yo como defensor solicité la absolución, pero eso se va a resolver el 17 de noviembre. Sosa, por su parte, dijo: ‘Bueno, sí hubo legítima defensa, pero Neil se excedió, digamos, más de la cuenta’”, había señalado.

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En esa misma entrevista, el abogado cuestionó que durante la investigación no se hubiera profundizado sobre la procedencia del arma utilizada en el hecho. “Nunca se ocuparon de saber de dónde había salido el arma. Eran todos deducciones”, sostuvo.

La notificación a la madre de Franco Cuevas

Entre las disposiciones incorporadas al fallo, el Tribunal Superior de Justicia ordenó notificar personalmente, mediante cédula, a Rosa Zúñiga, madre de Franco Cuevas.

La comunicación deberá incluir una copia íntegra del apartado de la sentencia en el que los magistrados explicaron la resolución mediante un lenguaje claro y sencillo, con el objetivo de que la familia de la víctima pueda comprender los alcances de la decisión judicial.

Rosa Zúñiga, madre de Franco Cuevas y Jorge Trevotich, querellante. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, el máximo tribunal dispuso remitir copias de las constancias pertinentes al Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz para que tome conocimiento e intervenga respecto del desempeño del abogado de la parte querellante.

De 11 a 2 años

El caso se remonta al 2 de junio de 2023, cuando Franco Cuevas murió dentro de la concesionaria Oasis, propiedad de Roberto Neil, en el barrio Del Carmen de Río Gallegos.

El episodio se produjo en medio de un conflicto previo por una propiedad y una presunta deuda vinculada con la operación de un terreno. Cuevas ingresó al establecimiento y protagonizó un enfrentamiento con Neil que terminó con cuatro disparos de un revólver calibre .38.

Agentes en el lugar donde ocurrió la tragedia. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La investigación derivó en un juicio oral en noviembre de 2025. La Cámara en lo Criminal condenó por mayoría al comerciante a 11 años de prisión efectiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. También revocó la prisión domiciliaria que mantenía durante el proceso y ordenó su traslado a una dependencia penitenciaria.

La defensa cuestionó esa sentencia y sostuvo que Neil había actuado para defenderse de una agresión ilegítima. El recurso llegó al Tribunal Superior de Justicia, que en octubre ordenó su liberación y ahora formalizó una modificación sustancial de la condena.

Con esta resolución, la Justicia provincial dejó atrás la pena de 11 años y estableció dos años de prisión por homicidio cometido con exceso en la legítima defensa. La Cámara deberá realizar el cómputo correspondiente para determinar los efectos de la pena a partir del tiempo que Neil ya permaneció detenido.