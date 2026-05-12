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En una conferencia de prensa realizada este martes en Perito Moreno, luego de la tragedia que se cobró la vida de un bebé de dos meses y dos hombres, el comisario Luis Alarcón dio precisiones acerca del trabajo de Bomberos para poder determinar las causas de la explosión en una de las viviendas del complejo habitacional.
Respecto a la investigación judicial, las pericias continúan bajo secreto de sumario y que todavía no existen conclusiones definitivas.
En ese marco, el comisario Luis Alarcón se refirió a las posibles causas del hecho: “A simple vista, pudo haber acumulación de gas. Lo que se veía en ese edificio es que había gas envasado, en cilindros de 45 y de 20 kilos. Eso será documentado en la pericia final de Bomberos”, explicó el comisario.
Las declaraciones del jefe de la comisaría local fueron en sintonía con lo manifestado por el superintendente de Bomberos, Claudio Castro, en exclusiva a La Opinión Austral, cuando marcó que “aparentemente se estaban calefaccionando con gas envasado”.
Asimismo, detalló: “Eso oportunamente, y ahora que se continúa con la labor, lo va a explicar o documentar el personal de Bomberos, que es el idóneo, para decir de manera precisa lo que va a constar en la pericia (…) los bomberos todavía no cerraron las conclusiones y por eso siguen trabajando en el lugar. Lo que se notó a simple vista fueron envases de garrafas acumuladas, pero de ahí en más no nos podemos adelantar”.
Los trabajos de las autoridades concluyeron este martes por la tarde, pero por el momento no se ha dado a conocer oficialmente el informe de Bomberos.
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