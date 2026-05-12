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La explosión que sacudió a Perito Moreno y terminó con la vida de un bebé de dos meses y dos hombres continúa dejando escenas de profundo dolor en la localidad santacruceña. Mientras avanza la investigación judicial y pericial para determinar qué provocó el estallido en el complejo habitacional, el Gobierno de Santa Cruz despliega un operativo social y logístico para asistir a las familias afectadas, contener a los damnificados y coordinar el traslado de las víctimas hacia Salta.

En ese contexto, el director provincial de Desarrollo Social, Raúl Cárdenas, brindó detalles sobre el trabajo que se viene realizando desde las primeras horas posteriores al desastre. El funcionario habló mano a mano con el enviado especial del Grupo La Opinión Austral, Jorge Bilbao, en Perito Moreno y describió el fuerte impacto social que provocó la tragedia en toda la comunidad.

“Desde el primer momento del hecho estuvimos presentes, estuvimos en contención de familia. Después hicimos un relevamiento con Protección Civil de Provincia y con todas las autoridades que se acercaron”, señaló Cárdenas, al explicar que el operativo involucró al Ministerio de Seguridad, Bomberos, personal del hospital local y distintas áreas provinciales y municipales.

El funcionario remarcó que una de las prioridades inmediatas fue acompañar a los familiares de las víctimas fatales, especialmente a aquellos que debieron viajar desde Salta para despedir a sus seres queridos. “Yo me puse a disposición de la familia. El ministro de Desarrollo Social de Provincia, Sebastián Georgion, también me dijo que me ponga a disposición en lo que sea”, sostuvo.

En paralelo, explicó que Provincia, el Municipio de Perito Moreno y Minera Santa Cruz coordinaron esfuerzos para garantizar el traslado de los cuerpos y la asistencia logística a las familias. “Estamos trabajando con el traslado de la familia que quiere llevar los cuerpos a Salta Capital. Tanto la minera Santa Cruz como el municipio y Desarrollo Social trabajamos coordinados para hacerle el traslado”, afirmó.

La tragedia dejó además importantes daños materiales en distintos sectores cercanos a la explosión. Varias viviendas sufrieron roturas de vidrios, daños estructurales y pérdidas totales. Sobre ese punto, Cárdenas indicó que el relevamiento continúa y que todavía no hay un número definitivo de damnificados.

“No tengo un número porque hay familias que se asistieron desde el municipio, otras que se autoevacuaron y gente que no estaba en el domicilio al momento de la explosión”, explicó. No obstante, confirmó que existen “dos o tres viviendas con deterioro total”.

El escenario todavía impacta a los vecinos. Durante las últimas horas continuaron las tareas para derribar sectores del complejo habitacional afectado, debido al riesgo de derrumbe y a las fuertes ráfagas de viento características de la región.

Primeros trabajos de demolición y limpieza, en el complejo habitacional donde se produjo una explosión en una casa. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Esto para nosotros recién empieza”, admitió el funcionario. “Tenemos que dejar en condiciones que las familias estén en su comodidad y en sus viviendas. Ya se está trabajando en la colocación de vidrios y después habrá que hacer refacciones interiores”, detalló.

En medio del dolor, Cárdenas destacó la respuesta de la comunidad peritense y de las empresas privadas de la localidad, que rápidamente se pusieron a disposición para colaborar con materiales y mano de obra. “Lo bueno es que todas las empresas locales de Perito Moreno también se pusieron a disposición para el tema de la mano de obra, así que se está articulando para avanzar rápidamente”, expresó.

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista llegó cuando relató la llegada de los familiares de Franco Gómez y Jorge Valconte, dos de las víctimas fatales. Ambos grupos familiares arribaron desde Salta durante la madrugada y fueron recibidos por personal provincial.

“Ellos llegaron en horas de la madrugada a Comodoro Rivadavia. Los esperaba una camioneta de Desarrollo Social de Provincia y se hizo el traslado llegando a las 7:30 de la mañana”, contó.

Cárdenas reveló que fue él mismo quien recibió a las familias en el hotel donde fueron alojadas. “Estuve hablando con la familia, me puse a disposición en estos momentos tan críticos”, sostuvo.

La escena fue desgarradora. “La familia vino mal, sabemos la situación. Nosotros lo acompañamos y la gente del hospital también asistió para ayudar”, agregó.

Entre las víctimas se encontraba Jorge Valconte, trabajador minero de Minera Santa Cruz, muy conocido en la comunidad laboral de la zona.

“Quieren despedir a los cuerpos y agradecer también a la localidad de Perito Moreno y a todos sus compañeros, porque Jorge Balconte era un chico minero”, señaló.

Cárdenas reconoció que la localidad vive días extremadamente difíciles. “Para nosotros, los que somos peritenses, es algo nunca visto. Nadie está preparado para este terrible accidente”, afirmó.

El funcionario también valoró el trabajo articulado entre organismos provinciales y municipales durante las horas más críticas posteriores a la explosión. En ese sentido marcó que todas las áreas del Gobierno se pusieron a disposición y a trabajar luego de que el el gobernador Claudio Vidal instruyera actuar de inmediato para la asistencia y colaborar en todo lo necesario.

“Todo estuvo a disposición de Provincia, tanto el gobernador Claudio Vidal como las distintas áreas, colaborando para ayudar inmediatamente a la familia y al pueblo”, manifestó.

Finalmente, dejó una reflexión que resume el clima que atraviesa hoy Perito Moreno: “Como peritense duele mucho, más cuando hay pérdida de personas. Y hoy nos toca estar en un cargo y poder acompañar en cada necesidad que requiera la familia”.

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