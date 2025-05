Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La tarde de este lunes se halló un cuerpo que sería el de Ofelia Navarro, la vecina de 56 años cuya desaparición se denunció el hace casi una semana atrás. Desde entonces, no se había logrado obtener ninguna pista clara que permitiera determinar su paradero, a pesar de los operativos realizados por las fuerzas de seguridad.

La Opinión Austral fue el primer medio en dar la noticia de la aparición del cuerpo de una mujer en el barrio Padre Oliveri de esta capital. Con el correr de las horas se fue confirmando que pertenecería a la mujer que era intensamente buscada.

Presente en el lugar, el Comisario inspector Luis Chacón, subdirector de la Unidad Regional Zona Sur, indicó a La Opinión Austral que “todo indicaría” que se trataría de la vecina que estaba desaparecida. Sin embargo, dijo: “Está el personal de la División de Criminalística realizando la diligencia procesal e inspección ocular, luego de ello el cuerpo va a ser trasladado a la morgue donde se hará la pericia médico forense y reconocimiento del cuerpo”, aclaró.

La zona donde fue encontrado el cuerpo. Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Al relatar los hechos, dijo que como es de dominio público, el 21 de mayo se da a conocer la desaparición de Ofelia Navarro. “Se inició una búsqueda en colaboración con la División de Investigaciones donde nos dio un par de pautas para poder establecer un radio de búsqueda”, subrayó. “En base a eso se empezó a trabajar, el día 22 y hasta la fecha que desgraciadamente dimos con el cuerpo ya sin vida de esta persona”, agregó.

En cuanto a la búsqueda de Navarro incluyó recorridas en distintos sectores: “Se hizo un rastrillaje en la zona de San Benito, se hizo uno en la Armada por proximidad al domicilio donde la víctima vivía y el de hoy fue a raíz del análisis de cámaras (de seguridad) que pudieron trazar un camino que esta persona transitó. Al cabo de una hora (17:00 aproximadamente) se encontró y se solicitó a la gente de la División Criminalística, al médico forense y al equipo pericial”, precisó

De todas maneras, Chacón explicó que aún no es posible brindar precisiones sobre la causa de muerte: “No podemos confirmar cómo falleció. Sería muy apresurado. Falta que se realice la inspección ocular y que el cuerpo sea trasladado para que se analice pericialmente”. No obstante confirmó que a simple vista no ven signos de violencia o algún elemento extraño cerca del cuerpo, aunque insistió que no se pueden hacer conjeturas sin el trabajo de los forenses.