Familiares y amigos de Yoselin Hernández se congregaron en las sedes judiciales ubicado en Fagnano y Juan B. Justo para exigir Justicia por la joven de 27 años de edad fue encontrada el pasado 30 de diciembre por sus seres queridos sin signos vitales en el interior de su casa ubicada en la calle Dean Funes al 1300 de Río Gallegos.

La autopsia oficial determinó que se había quitado la vida. Sin embargo, se comprobó que la ex pareja de Yoselin y padre de su hija había estado en las inmediaciones de su casa. En consecuencia, el Juzgado de Instrucción N°2, subrogado por Fernando Zanetta ordenó que fuera detenido y luego fijara domicilio por haber violado la restricción perimetral. La familia de la joven expresó su rechazo ante la liberación de la ex pareja, E.H., por falta de pruebas.

En la manifestación, Lorena, la madre de Yoselin, habló con La Opinión Austral y descartó completamente la hipótesis de suicidio

“Hace poquito había empezado a trabajar en una panadería y la habían dejado definitiva, estaba re contenta mi hija. No tenía motivos de matarse. Ella vivía sola con su hija. Estaba re contenta, no tenía motivos de matarse“, remarcó.

Según detalló la madre, la autopsia certificó “muerte por estrangulamiento“, pero advirtió que el cuerpo de su hija “no tenía marcas”.

“En el cuello no tenía nada marcado, tenía rasguños, quemaduras de cigarros en la cara y estaba toda tajeada la espalda“, agregó.

Por otro lado, Lorena reveló los detalles de la relación de su hija con su ex pareja, apuntado como sospechoso por la familia de Yoselin.

“Él veía a la nena. Mi nieta me decía ayer llorando, que el papá siempre le pegaba a la madre. Mi hija no me decía. Tenía miedo, nunca me dijo”.

Además, apuntó a que uno de los motivos por los que se podría haber desencadenado un hecho de violencia que le cause la muerte a Yoselin es que la joven se había puesto en pareja con otra personas. “Mi hija estaba de novio con otro chico. Ese día, el chico llegó a la casa con mi hija y se ve que él los vio“, aseguró Lorena.

En otro tramo de la entrevista, la madre de Yoselin aseguró que se encontraron unas sábanas en la casa de su hija que no le pertenecían. “Mi hija del medio la encontró tirada, nunca tuvo esas sábanas. Yo la llamé todo el día a mi hija, nunca me contestó. Le dije a mi hija más chica que vaya a verla, cuando llegó se la encontró”, explicó.

La pequeña hija de Yoselin, ahora está al cuidado de la abuela. “Mi nieta está conmigo”, confirmó Lorena.

Por último, Lorena habló de las situaciones de violencias denunciadas previamente: “En noviembre le rompió la nariz, seis puntos le hicieron y ahí se fue de la casa. Él le pego y quedó todo en la nada. Ese día se acercó y fue lo que pasó. Ellos se llevaban bien por la nena. Mi nieta quiere mucho a su papá”.

“Mi hija no se mató“, concluyó la madre.