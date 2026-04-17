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En un contexto de creciente preocupación por las amenazas de tiroteos detectadas en escuelas de Santa Cruz —al menos dos en Río Gallegos, otras dos en Caleta Olivia y una institución de San Julián, donde suspendieron las clases de este viernes— la Policía de la provincia puso en marcha un despliegue preventivo en todos los establecimientos educativos.

Desde la fuerza recalcaron que, ante la circulación de contenido sensible en redes sociales, las unidades operativas ejecutan en toda Santa Cruz tareas de monitoreo preventivo e intervención temprana, “con un trabajo articulado para neutralizar cualquier situación de conflicto y garantizar que el ámbito educativo continúe siendo un lugar seguro para los jóvenes”.

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Y agregaron: “Este plan de seguridad se sostiene gracias a un diálogo permanente y directo con los equipos directivos de los niveles primario, secundario y técnico de cada localidad”.

La presencia policial se concreta de manera estratégica con patrullajes y controles fijos durante los horarios de ingreso y egreso de los alumnos, reforzados por recorridas cada hora frente a las instituciones.

“Este despliegue, que incluye la colaboración de unidades especiales y divisiones rurales según la zona, se mantendrá activo en todos los turnos escolares, reafirmando nuestro compromiso inclaudicable con la prevención y la paz social”, enfatizaron.

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