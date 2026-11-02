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Tras el hallazgo sin vida de José y “Leo” Virreira, los hermanos de 12 y 10 años que fueron arrastrados por la corriente del río Gallegos en la zona de La Toma de Palermo Aike, la subsecretaria de Protección Civil de Santa Cruz, Sandra Gordillo, habló con Radio LU12 AM680 sobre el operativo de búsqueda, las dificultades que enfrentaron los equipos y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar nuevas tragedias.

La funcionaria explicó que su área tuvo a cargo la coordinación logística durante las cinco jornadas de rastrillajes y que movilizó a 20 trabajadores. “Nosotros como Protección Civil somos los que coordinamos todo lo que es la logística, lo que se necesita para el lugar y convocamos a los entes que van solicitando”, detalló.

Sobre su intervención inicial, recordó: “El domingo a las 17 horas tomé conocimiento por intermedio del jefe de Bomberos. Inmediatamente me fui al lugar. Hicimos la evacuación de toda la gente que estaba en el sector y también se pidió asistencia psicológica para la familia, ambulancia y médico del hospital“.

Carteles destruidos y la necesidad de mayores controles

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la falta de cumplimiento de las medidas preventivas en Palermo Aike, donde ya se registraron otros accidentes. Gordillo advirtió que la cartelería instalada por Protección Civil suele ser retirada o utilizada por los visitantes para hacer fuego.

“Protección Civil viene poniendo cartelería permanente, pero los que van a pasar el día al lugar, al no llevar leña, la ocupan para eso. Sacan los carteles para hacer fuego“, lamentó, al tiempo que agregó: “Nosotros hace una semana atrás veníamos revisando toda la cartelería, reemplazando todo eso. Cuando llegamos al lugar vimos varios carteles ya destruidos”.

La subsecretaria indicó que los patrullajes junto a Bomberos forman parte de las tareas habituales, especialmente cuando se anticipan jornadas de temperaturas agradables y una mayor concurrencia de personas.

Durante la charla surgió igualmente la posibilidad de establecer una guardia permanente o crear un cuerpo de guardavidas que dependa de Protección Civil. A propósito, Gordillo reconoció las dificultades que implica intervenir en un predio privado: “Es un tema complicado de resolver. La gente tiene que entender que es un campo privado y que tampoco es un balneario. No se puede tomar como un balneario”.

Además, mencionó otros sectores donde se repiten situaciones peligrosas y advirtió: “Hay un lugar donde cruzan, dejan los vehículos en la ruta y pasan por donde está la cancha de golf a una placita del otro lado. La gente también cruza con los niños sin mirar la marea. Si sube, después no pueden regresar”.

Gordillo insistió en que la prevención no depende únicamente de la presencia de carteles o de las recorridas de los organismos, sino también del comportamiento de quienes visitan estos espacios. En ese sentido, remarcó: “Los ríos de Santa Cruz son muy peligrosos“.

Asistencia psicológica para quienes participaron de la búsqueda

Por último, la subsecretaria se refirió al impacto emocional que dejó el operativo entre los trabajadores de Protección Civil y los demás equipos que intervinieron durante los cinco días de búsqueda. Al respecto, contó que se comunicó con un psicólogo de Gendarmería para organizar un espacio de acompañamiento destinado al personal que estuvo en Palermo Aike.

“Yo como subsecretaria ya unos días antes había hablado con el psicólogo de Gendarmería para hacer una terapia en conjunto con todo el personal que fue a trabajar en el lugar”, explicó. La asistencia comenzó a organizarse para esta semana y alcanzará a los trabajadores que participaron del procedimiento.

“Por más capacitado que uno esté, se necesita una charla psicológica (…) siempre tengo como prioridad cuidar al personal primero”, señaló. Finalmente, destacó la importancia de brindar herramientas de contención a quienes intervienen en situaciones de emergencia: “Tenés que brindarle todas las herramientas para poder después tener el personal en condiciones para continuar trabajando”.

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