Pullaro lanzó un programa de intervención integral para reducir la violencia en 8 barrios de Rosario

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó hoy un programa de intervención social y de seguridad para abordar las problemáticas relacionadas al delito y la violencia para ocho barrios de Rosario.

Se trata del programa denominado Intervención Barrial Focalizada (IBF), en el que intervienen múltiples actores del Estado provincial y local y que fue presentado esta mañana por Pullaro en la sede del Gobierno de la provincia en Rosario, junto al intendente local Pablo Javkin.

"El desafío es hacérsela cada día mas difícil a la criminalidad organizada", expresó Pullaro durante una conferencia de prensa, en la que agregó que se busca "demostrar que el Estado tiene mucho más poder que los violentos, los narcotraficantes y los sicarios".

"No vamos a permitir impunidad en la provincia de Santa Fe y mucho menos en la ciudad de Rosario", apuntó.

En ese sentido, Pullaro dijo: "Vamos a ir contra las organizaciones narco criminales a fondo como nos comprometimos. Lo hacemos con mucha determinación, no vamos a aflojar y no nos van a amedrentar".

"Las amenazas que podemos ver a diario, no solo contra mí, sino contra diferentes funcionarios del poder Ejecutivo, nos marcan que vamos por el camino correcto, incomodando a las organizaciones criminales y logrando desarticularlas", enfatizó el gobernador.

"Cuando tengamos el control pleno de las cárceles, que logremos que desde esos lugares no se cometan delitos y no se controlen las organizaciones criminales, se van a retomar niveles de tranquilidad en la ciudad", afirmó.

Este plan no solo se llevará adelante en Rosario sino también en las localidades que mayor intervención de violencia presentan en esa provincia, indicó Pullaro.

A su vez, destacó que la llamada Ley de Narcomenudeo que ya se aplica en Santa Fe, "permite que la intervención sea prácticamente en forma inmediata, cuando hay un punto de venta de drogas que fue certificado por una investigación de la justicia, inmediatamente se puede intervenir, a la persona se la puede detener y el lugar se puede derrumbar".

El programa contempla la articulación de acciones y actividades tendientes a la prevención del delito y la disminución de la violencia, interviniendo de manera focalizada en las dinámicas que actúan como factores determinantes en la concentración de las áreas urbanas socialmente vulnerables.

Por su parte, el intendente Javkin consideró que el programa de seguridad "es una noticia fundamental para Rosario sobre un trabajo en común entre el gobierno provincial y la municipalidad".

"Es es ir a donde está el problema con todo lo que el Estado tiene", agregó el intendente, quien continuó:

"Esto implica lo social y lo urbanístico, pero también lo que tiene que ver con la investigación criminal y la seguridad".

"El programa no solo persigue delitos ligados al narcotráfico, sino también con las economías criminales de lugares donde tenemos hechos puntuales y repetidos", lo que "Incluye trabajar con las familias casa por casa en el sentido de identificar el núcleo de la violencia, e incluye el trabajo en las áreas culturales que tienen que ver con el abordaje de las oportunidades que los más pequeños no tienen naturalmente y que tenemos que darles nosotros", concluyó Javkin. (Télam)