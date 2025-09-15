Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave accidente registrado este domingo cerca de las 6:50 de la mañana sobre calle 22 de Río Gallegos dejó en evidencia una peligrosa conducta: permitir que un menor de edad, sin carné, conduzca un vehículo. Según informó la Comisaría Séptima, una camioneta terminó incrustada contra un poste de hormigón de 15 metros, lo que provocó que gran parte de la ciudad quedara sin suministro eléctrico durante 12 horas.

El vehículo era conducido por un joven de 16 años sin licencia de conducir, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol. Iba acompañado por su padre, V.R., quien también presentaba signos de ebriedad. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional Río Gallegos y recibieron el alta médica, mientras que el adolescente permaneció en observación.

Una camioneta derribó un poste de hormigón este domingo. FOTO: DALMA VIDAL / LA OPINIÓN AUSTRAL

¿Quiénes son los padres del menor?

El rodado estaba registrado a nombre de Isabela Saldaña Rengifo, quien junto a su esposo V.R. son propietarios de una reconocida cadena de verdulerías en Río Gallegos. La familia reside en el barrio Los Lolos y ahora enfrenta una compleja situación judicial y económica.

El Juez de Faltas de la Municipalidad de Río Gallegos, Dr. Norberto Fernández, fue contundente al explicar cómo continuará el proceso: “La imputación es por conducir sin estar habilitado, siendo un menor de edad. La responsabilidad parental es total: los padres deberán responder por los daños y las sanciones económicas”. Además, confirmó que el vehículo quedó secuestrado y permanecerá retenido hasta que los responsables legales se presenten en el Juzgado de Faltas.

El caso reaviva el debate sobre la responsabilidad parental en hechos viales. Más allá de las sanciones judiciales, los padres del menor deberán afrontar económicamente el daño causado al patrimonio público y los costos derivados del operativo de emergencia, que según estimaciones ascienden a varios millones de pesos.

¿Cuánto costará el arreglo del poste de hormigón?

El impacto contra la columna de hormigón de 15 metros no solo provocó un apagón general en Río Gallegos, sino que obligó a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) a activar un protocolo de emergencia para restituir el servicio eléctrico lo antes posible. Más de 40 trabajadores de distintas áreas de SPSE participaron del operativo que se extendió durante 12 horas ininterrumpidas, con grúas especiales, equipos de generación y personal de guardia movilizado.

El gerente provincial de Coordinación del Interior, Daniel Martínez, explicó que inicialmente se colocó una postación provisoria de madera para recuperar el suministro, pero que el reemplazo definitivo de la columna de hormigón demandará más tiempo: “Habrá que excavar, instalar una nueva fundación y reponer la estructura de hormigón. Ese trabajo está previsto para fin de año o inicios de 2026, con cortes programados de entre cuatro y cinco horas”.

Poste provisorio colocado sobre calle 22.

Desde SPSE adelantaron que se tomarán acciones legales y económicas contra los responsables, ya que el costo total del operativo fue millonario: movilizar maquinaria pesada, personal especializado y recursos de emergencia representa un gasto extraordinario para la empresa estatal.

En resumen, los padres del menor deberán afrontar el pago de sumas millonarias.

Recursos usados para la colocación del poste provisorio

Postación provisoria de madera (estructura temporal para restituir el suministro).

Grúas especiales para manipular y colocar la columna provisoria.

Equipos de generación eléctrica para respaldar el sistema mientras se ejecutaban las tareas.

Maquinaria pesada de apoyo (camiones, cargadores, herramientas hidráulicas).

Personal especializado de distintas áreas (más de 40 trabajadores).

Guardias de emergencia movilizadas para garantizar continuidad y seguridad en el servicio.

Insumos de seguridad (arneses, cascos, señalización vial, iluminación nocturna).

Implicancias del nuevo armado del poste de hormigón (definitivo)

Excavación del terreno para preparar la base.

Construcción e instalación de una fundación adecuada para soportar la columna de 15 m.

Colocación de la nueva columna de hormigón armado, que requiere maniobras con grúas de gran porte.

Montaje y reconexión de cables de alta tensión.

Pruebas de tensión y seguridad eléctrica antes de restablecer el suministro.

Cortes programados de 4 a 5 horas para la ejecución segura de los trabajos.

Planificación logística para coordinar cuadrillas, maquinaria y abastecimiento de insumos.

Costos adicionales en materiales, transporte y mano de obra especializada.

Leé más notas de La Opinión Austral