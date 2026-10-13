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A más de una semana de la desaparición de Juan Segundo Contreras Contreras —el carpintero chileno de 56 años de quien nada se sabe desde el pasado sábado 3 de octubre—, la investigación en torno a su paradero ingresó en un terreno polémico: mientras la Justicia de Chile dio por sentado que el hombre ya pisaba suelo argentino y suspendió las tareas de rastreo en su jurisdicción, la Policía de Santa Cruz se hizo cargo de todas las actuaciones.

La reconstrucción de los hechos expone una trama dramática y compleja. Contreras había emprendido viaje el 3 de octubre desde Punta Arenas con destino a la capital de Santa Cruz, movilizado por la urgente necesidad de buscar oportunidades laborales en la Argentina. Sin embargo, al arribar al Paso Fronterizo Integración Austral, en Monte Aymond, el trámite migratorio se truncó de golpe: las autoridades chilenas le impidieron pasar debido a una medida de arraigo nacional relacionada con una deuda de pensión alimenticia. Impedido de avanzar por los canales legales, el hombre tomó la determinación de transitar a pie por un paso no habilitado en una zona geográficamente hostil, entre San Gregorio y la reserva natural Pali Aike.

Aquella misma tarde ocurrió el último contacto directo con sus seres queridos. A través de un mensaje desesperado y un breve video del entorno, el carpintero avisó a su familia que se encontraba perdido en medio del territorio fronterizo. Desde ese instante, la señal de su celular se apagó y la angustia familiar no paró de escalar.

Juan Contreras Contreras y el último lugar donde fue visto. FOTO: EL MAGALLÁNICO

Frente al silencio del celular y la falta de novedades, la familia de Contreras pidió ayuda a las autoridades y radicó la denuncia, pero según pudo constatar La Opinión Austral, fueron los propios funcionarios del país chileno quienes le indicaron a los allegados del desaparecido que cruzaran a la Argentina a radicar la denuncia.

La odisea familiar sumó un nuevo revés en el Paso Fronterizo: el hermano de Juan intentó formalizar la exposición ante Gendarmería Nacional en Monte Aymond, pero la fuerza federal rehusó tomar el trámite en ese lugar. Tras la negativa, fue derivado a la Policía de Santa Cruz, donde finalmente la Comisaría de Chimen Aike tomó intervención en las actuaciones.

Tras el despliegue inicial de Carabineros, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), perros rastreadores y drones, la Fiscalía de Chile decidió suspender intempestivamente el operativo de búsqueda. Según consignó La Prensa Austral, argumentaron que contaban con antecedentes —nunca precisados en detalle— que situaban a Contreras en suelo argentino.

Las características físicas de Contreras fueron informadas por la Policía de Santa Cruz para colaborar con la búsqueda: el carpintero mide 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene el cabello rapado y ostenta un tatuaje en uno de sus brazos. La última vez que fue visto vestía un pantalón de jogging negro, buzo negro con capucha, una campera rompevientos gris en la parte superior y blanca en la inferior, zapatillas grises con detalles blancos y llevaba consigo una bolsa de supermercado negra.

El operativo de búsqueda por parte de los agentes chilenos. Foto: 24horascl

En los últimos días, tomó intervención en el caso la División de Investigaciones (DDI) para realizar un trabajo más pormenorizado y evaluar todas las opciones e hipótesis con respecto a qué ocurrió con Juan y donde podría estar.

Por el momento no hay indicios de que Juan Contreras haya podido ingresar a Río Gallegos. Si bien las autoridades de Chile suspendieron la búsqueda en la frontera hay una gran probabilidad de que se haya perdido en el margen argentino de la estepa fronteriza. Se trata de una franja inhóspita donde el viento patagónico no da tregua y las temperaturas descienden abruptamente durante la noche.

Mientras la Policía de Santa Cruz debió hacerse cargo del vecino chileno desaparecido, su hermano Miguel Angel Contreras, compartió las imágenes difundidas por la fuerza provincial con emotivas palabras dirigidas a su ser querido:

“Hermano juany solo te pido que me des alguna señal estés donde estés, sean las circunstancias que sean, vamos a seguir buscándote, hemos hecho lo que está a nuestro alcance, no sientas temor no estás solo, sea lo que sea que se te paso por la cabeza tendrá alguna solución, acá te espera toda tu familia sobre todo mi madre, ruego a Dios que estés con vida y que me de una señal de ti, la gente comete errores y de alguna manera hay que afrontarlos y aprender de ello, por favor aparece”.

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