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Lo que comenzó como una tragedia angustiante en el norte de Santa Cruz dio un vuelco drástico que conmociona a toda la provincia. La trágica muerte de Carla Martina Ríos Fernández, la joven de 22 años que quedó atrapada tras el voraz incendio en la vivienda que habitaba, ya se investiga bajo la hipótesis de un crimen atroz en Las Heras.

Tal como anticipara de manera exclusiva laopinionaustral.com.ar, los peritajes de Bomberos determinaron que las llamas fueron provocadas de manera intencional, lo que derivó en el cambio inmediato de la carátula judicial que instruye el juez Eduardo Quelín a homicidio calificado.

En diálogo con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos, el abogado querellante de la familia de la víctima, Alberto Luciani, confirmó la postura firme de los allegados y anticipó los cruces judiciales que se avecinan contra el principal sospechoso, quien permanece internado en terapia intensiva: Enzo Acosta (24), pareja de Martina.

Aun antes de que se conociera formalmente el informe técnico emitido por la Superintendencia de Bomberos, los allegados de la joven ya albergaban serias incertidumbres sobre el verdadero trasfondo de lo sucedido.

Enzo Acosta (24), pareja de Martina, y principal acusado del homicidio.

“Es una investigación en pleno curso de investigación, así que hay muchas cuestiones que vamos a tomar contacto en los próximos días, en las próximas horas”, comenzó explicando el doctor Alberto Luciani en los micrófonos de “La Decana de la Patagonia. La decisión de la familia de presentarse formalmente en la causa judicial responde a un mandato claro de búsqueda de verdad y justicia. “Desde un primer momento la familia me expresó, aún antes que se conocieran estos informes de bomberos, que ellos tenían dudas de cómo habían sido las circunstancias y por eso decidieron acudir a un abogado penalista y presentarse en la causa. Había cuestiones que no les terminaban de cerrar a ellos, y bueno, decidieron constituirse como parte querellante”, sostuvo.

El rol de la querella buscará fiscalizar al detalle cada paso del juzgado interviniente. Luciani enfatizó que la consigna central es “controlar todas las pruebas que se han hecho hasta el momento y ofrecer otras para lograr determinar finalmente cómo fue la trágica muerte de Carla”. Y sobre el mandato recibido, fue tajante: “Lo que nos pidieron es que hagamos las últimas consecuencias contra cualquiera que haya sido el responsable de este trágico homicidio, porque ya tenemos que hablar de un homicidio“.

Eduardo Quelín, juez a cargo de la causa.

El foco en la pareja y la refutación de la “relación armoniosa”

Respecto de las responsabilidades directas sobre el hecho, las miradas apuntan al muchacho que se encontraba junto a la joven en la propiedad y que actualmente lucha por su vida en el hospital regional. No obstante, desde la querella actúan con cautela.

“Hasta el momento el principal sospechoso es la pareja. No descartamos otras hipótesis, como digo, esto está en pleno proceso de investigación, así que no se descarta ninguna hipótesis, e iremos dilucidando cuáles son finalmente lo que se termina probando y despejando”, evaluó Luciani.

Asimismo, el letrado remarcó por qué evita brindar mayores detalles técnicos de las actuaciones en esta etapa preliminar: “Si yo brindara más información, además estaría conspirando además contra un montón de pruebas que se tienen que hacer todavía. Lo que podemos decir por el momento es esto, y bueno, en la medida que se vaya avanzando esperemos esclarecer este lamentable hecho, que cubre nuevamente de luto a la ciudad de las Heras“.

Luciani también fue consultado sobre el vínculo afectivo que unía a la víctima con el imputado. Mientras desde el entorno del joven herido se intentó instalar la idea de una convivencia pacífica, la querella desmintió categóricamente ese cuadro de situación.

La casa quedó completamente destruida por las llamas.

“La información que tenemos nosotros, que es la que me han suministrado ellos (NdR: por la familia de Martina), es que al momento del hecho no eran formalmente una pareja, que estaban separados, pero bueno, tenían muchas idas y vueltas“, reveló el abogado penalista. En esa misma línea, cruzó con severidad las versiones públicas vertidas por la familia del acusado: “Escuché decir a la madre de la expareja de ella, que decía que era una relación muy armoniosa; por algo eran exparejas, digamos, y por algo se habían separado. Ellos incluso me hicieron hincapié en que ‘nosotros no coincidimos con esas apreciaciones’, y a partir de ese momento tenían dudas justamente de cómo habían sido las cosas”.

Custodia, imputación por femicidio y posible alevosía

Por el momento, el joven continúa internado bajo estricto control médico en la unidad de cuidados intensivos a raíz de las severas lesiones sufridas durante el siniestro.

“Tenemos entendido que está en terapia intensiva todavía. Nosotros vamos a pedir que se incrementen las medidas de seguridad ahí, para resguardar su integridad y que esté resguardada su integridad, y bueno, a partir del momento de ahora ya va a cambiar, entiendo, su situación procesal desde el juzgado y nosotros también vamos a pedir otro tipo de imputaciones“, anticipó Luciani a LU12 AM680.

Consultado sobre el encuadre penal que exigirá la familia ante la Justicia, el abogado detalló la batería de agravantes que prevén impulsar en la acusación formal: “Nosotros ahí pediríamos un cambio de carátula a un homicidio calificado por femicidio. Faltan varias medidas de prueba para dilucidar bien las circunstancias en las que pasó todo el hecho, pero podría ser también por alevosía, si se logra demostrar que Carla estaba en una situación de indefensión y que ella no hubiera advertido que podía ser atacada en ese momento”. En ese sentido, amplió que “si la otra persona o las otras personas se aprovecharon de esa situación de indefensión para atacarla, entonces ya es un homicidio por alevosía, que es otra agravante”.

La vivienda ubicada sobre la calle Alem, en Las Heras, donde este domingo se registró un incendio que provocó la muerte de Carla Martina Ríos Fernández, de 22 años. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El hecho de que el presunto agresor también haya terminado con quemaduras y lesiones severas no altera, para la querella, el fondo de la responsabilidad criminal. “Eso no descarta que primero, si fuera así, deba hacerse cargo por lo que haya hecho, que sería un homicidio, y después sufrió consecuencias; eso ya se verá, pero no cambia por lo que deba hacerse responsable“, puntualizó.

A la espera de las diligencias y de la entrega del cuerpo

Por último, Luciani manifestó que por ahora esperan la recepción oficial de los informes periciales y que aún aguardaba que la Justicia autorizara la entrega de los restos de Martina para brindarle el último adiós.

“Él (NdR: por Acosta) tendrá todos los derechos que le garantiza la Constitución de defenderse como considere adecuado, las explicaciones que él crea convenientes y por supuesto que se le debe garantizar todos esos derechos, pero nosotros como querellantes también avanzaremos por otro lado”, analizó el letrado respecto del eventual llamado a indagatoria del sospechoso. Sobre el documento clave emitido por Bomberos, sostuvo: “No tenemos el informe en mano, tenemos solamente trascendidos hasta el momento; calculo que en las próximas horas lo vamos a tener”.

Finalmente, al referirse al reclamo doloroso de los familiares por el cuerpo de Martina, concluyó: “Todavía no ha sido entregado. Entendemos que están en curso otros tipos de medidas, por eso no se ha hecho efectiva la entrega del cuerpo. Veremos después qué otros elementos de prueba se van incorporando”

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