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La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz de requerir información sobre el estado de la causa que investiga la desaparición y muerte de Mario “Pato“ García fue recibida con expectativa por su familia.

Así lo manifestó Gisela Cruz, hermana de García, quien fue entrevistada por LU12 AM680 y consideró que la intervención del máximo órgano judicial de la provincia representa “un progreso” y genera “un poco más de estabilidad y tranquilidad” para los familiares.

“Para nosotros significa un progreso, significa un poco más de estabilidad y tranquilidad, porque es algo que venimos pidiendo desde el primer momento”, expresó.

La mujer explicó que la familia decidió recurrir al Tribunal Superior de Justicia luego de manifestar su disconformidad con el avance de la investigación. Según relató, el planteo fue realizado junto a sus hermanos y surgió de la preocupación por lo que consideraban falta de respuestas y demoras en distintas instancias del expediente.

Mario “Pato” García está desaparecido desde diciembre de 2025.

“Llegamos a un momento, aproximadamente en el mes de junio, de poder ponernos en contacto con el Tribunal Superior para que ellos puedan escucharnos y hacer eco de esto que nos está pasando como familia”, indicó.

El reclamo por el avance de la investigación

Cruz señaló que, durante los primeros meses de la causa, tuvieron contactos con autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo la comunicación se volvió más difícil. “El juez me atendió a mí personalmente una vez y la segunda vez fue con nuestra abogada. Después, el fiscal también nos atendió en un par de oportunidades”, relató.

No obstante, sostuvo que posteriormente comenzaron a encontrar dificultades para acceder a información sobre el desarrollo de la investigación. “Necesitábamos que alguien ponga la mira y vea si realmente estaban trabajando o no, porque era como mi palabra contra la de ellos”, manifestó.

La hermana de Mario García cuestionó, además, lo que consideró una falta de información hacia la familia. “Siempre hubo más desinformación que información”, aseguró durante la entrevista.

La desaparición y los primeros días de la búsqueda

Mario Pato García desapareció el 8 de diciembre del año pasado en Caleta Olivia. De acuerdo al relato de su hermana, la causa llegó al juzgado una semana después, el 15 de diciembre. “A partir de ahí, toda la responsabilidad recae sobre ellos, de cómo se trabajó la causa”, sostuvo Cruz.

Los restos fueron encontrados en una casa abandonada el 19 de febrero. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La mujer afirmó que la familia comenzó a advertir situaciones que despertaron sus dudas sobre el desarrollo de las medidas investigativas. Entre ellas, mencionó la existencia de una persona que habría sido una de las últimas en ver a su hermano y un teléfono que, según planteó, no habría sido investigado inicialmente.

También cuestionó el tiempo que, según su relato, transcurrió para solicitar registros de cámaras de seguridad. “Yo esperé 18 días para ir a buscar las cámaras porque creí que ellos estaban haciendo el trabajo”, contó.

Según relató, cuando comenzó a realizar averiguaciones por cuenta propia, encontró comercios y sectores donde, aseguró, todavía no se habían solicitado imágenes. “Caminé la mitad de Caleta y nadie había ido a pedir las cámaras. Al día 19 recién empezaban a tirarse entre unos y otros quién tenía que hacerlo”, manifestó.

Para Cruz, esas situaciones generaron preocupación en la familia porque, sostuvo, el tiempo transcurrido pudo haber afectado la posibilidad de obtener elementos relevantes para esclarecer el caso. “Al no trabajar en su debido momento como deberían haberlo hecho, hoy por hoy no tenemos nada, o lo poco que tenemos hay que seguir trabajándolo”, afirmó.

“Nosotros creemos que fue para callarlo”

Consultada sobre las hipótesis que maneja la familia acerca de lo ocurrido con Mario, Gisela Cruz aclaró que se trata de una apreciación de los allegados, mientras la causa continúa bajo investigación. “Más allá de la investigación, lo que nosotros suponemos como familia es que a mi hermano lo callaron”, expresó.

En su momento hubo dos detenidos por la desaparición de Mario García en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La mujer señaló que desconocen cuál pudo haber sido el motivo y sostuvo que la familia considera distintas posibilidades. “No sabemos si viene por ahí o por dónde puede llegar a venir, qué información podría llegar a tener mi hermano o no”, indicó.

En ese sentido, aseguró que, desde la mirada de la familia, las circunstancias de la muerte podrían haber tenido como objetivo enviar un mensaje. “Nosotros creemos que fue para callarlo y dar un mensaje a alguien”, sostuvo.

Hasta el momento, remarcó, la causa continúa en etapa investigativa y no brindó precisiones sobre eventuales sospechosos.

La última comunicación

Cruz contó que el día de su desaparición su hermano le envió un mensaje mientras viajaba en un remis, aunque no le indicó hacia dónde se dirigía ni con quién se encontraría. “Él me mandó a mí un mensaje ese día, antes de tomar el remis, mientras iba a bordo. Pero nunca me dijo: ‘Voy a algún lado’”, recordó.

También explicó que Mario había dejado sus pertenencias en su vivienda y que, para la familia, esa situación daba cuenta de que no tenía previsto ausentarse durante un período prolongado. “Mi hermano dejó la casa como que iba y venía. Dejó sus cosas porque era hacer un trámite y mi hermano nunca se iba sin avisar”, expresó.

Mario García se encontraba desempleado y formaba parte de un emprendimiento familiar dedicado a la venta de productos de limpieza.

Expectativa por el informe al TSJ

La familia espera ahora conocer el resultado del requerimiento efectuado por el Tribunal Superior de Justicia, que solicitó información sobre el estado procesal de la causa y otorgó un plazo para que el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal correspondiente informe sobre las actuaciones.

Para Gisela Cruz, la decisión representa una instancia de control sobre el desarrollo de la investigación. “Hoy por hoy, nosotros como familia estamos dentro de todo tranquilos porque sabemos que el Tribunal va a poner su parte, va a trabajar y va a ver si el juzgado también trabaja”, afirmó.

La mujer aclaró que la familia se encuentra conforme con el acompañamiento de su representación legal, pero reiteró sus cuestionamientos al avance que tuvo la causa durante los primeros meses.

Gissella Cruz cuestionó la demora en la investigación por la desaparición y muerte de su hermano Mario “Pato” García (este último en la foto).

Asimismo, destacó el trabajo realizado por otros organismos que participaron de las tareas de búsqueda e investigación. “La comisión que estuvo trabajando hizo un buen trabajo. Prefectura está haciendo un perfecto trabajo”, expresó.

Finalmente, Cruz aseguró que la familia continuará reclamando el esclarecimiento de lo sucedido y manteniendo el caso presente públicamente. “Las veces que pudimos nos manifestamos y tratamos de que no se duerma la causa. Si muchas veces no hablamos o callamos es porque es un dolor inmenso que a veces no podés controlar”, señaló.

Con la expectativa puesta en los informes que deberán ser remitidos al Tribunal Superior de Justicia, la familia de Mario Pato García aguarda que el relevamiento permita conocer el estado de la investigación y determinar los próximos pasos en una causa que, para sus allegados, aún tiene numerosos interrogantes.

“Sabemos que la verdad en algún momento va a salir a la luz. Por el momento nos queda luchar como personas y conseguir ser escuchados por el Tribunal, tratando de creer hoy en la Justicia”, concluyó Gisela Cruz.