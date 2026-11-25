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Este miércoles 25 de noviembre, Santa Cruz se suma a las movilizaciones que se realizan en todo el país para exigir justicia por las víctimas de violencia de género y reclamar respuestas concretas del Estado. La jornada se desarrolla en un contexto alarmante: según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026 se registraron 266 femicidios en Argentina, lo que equivale a uno cada 29 horas. Además, se contabilizaron 788 intentos de femicidio y 207 niños y niñas quedaron sin madre.

En Santa Cruz, la problemática también expone cifras preocupantes: 16 femicidios registrados entre 2016 y 2026, con numerosas causas que todavía no alcanzaron una resolución judicial definitiva.

El relevamiento realizado por la periodista Constanza Ryan reconstruye las historias de las víctimas y permite dimensionar el estado de las investigaciones. Según los datos recopilados, el 62,5% de las causas continúa sin resolución judicial definitiva, el 75% no registra condena efectiva y el 31,25% de las mujeres fue asesinada en su propia vivienda.

Además, el 12,5% de los femicidios fue cometido por integrantes o exintegrantes de fuerzas de seguridad y otro 12,5% correspondió a femicidios seguidos de suicidio.

Las estadísticas no representan solamente números: detrás de cada caso hay familias que continúan reclamando justicia, niños y niñas que perdieron a sus madres y comunidades atravesadas por crímenes que, en muchos casos, todavía permanecen impunes.

Los femicidios que marcaron a Santa Cruz: diez años de violencia e impunidad

Desde 2016 hasta 2026, distintas localidades de la provincia fueron escenario de femicidios que conmocionaron a la comunidad. Algunos tuvieron condenas, otros esperan fecha de juicio y varios permanecen sin responsables identificados o con investigaciones sin resolución.

Entre los casos más recientes se encuentran los de Martina Ríos, de 22 años, asesinada en Las Heras el 11 de octubre de 2026, y Ada Barroso, de 44 años, quien murió en Caleta Olivia el 11 de marzo de este año. En el caso de Martina, la investigación determinó que el incendio en el que murió habría sido provocado y la causa pasó a investigarse como homicidio calificado. Su pareja, que se encontraba con ella en el departamento, permanece detenido. Su familia reclama que el hecho sea investigado como femicidio.

Martina tenía tan solo 22 años cuando perdió la vida en el incendio de Las Heras.

En el caso de Ada, la autopsia determinó que murió por asfixia mecánica y presentaba nueve costillas fracturadas. Su pareja fue imputada por homicidio doloso doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Permanece detenido mientras continúa la investigación.

En diciembre de 2025, Sabrina Vega, de 24 años, fue asesinada en Puerto Deseado y su vivienda fue incendiada. El principal sospechoso, Maximiliano Oviedo, tenía antecedentes por violencia de género y un pedido de captura. La víctima era madre de una niña de cinco años. La causa espera fecha de juicio.

Ese mismo año se conocieron dos condenas a prisión perpetua por femicidio que volvieron a poner en discusión el papel de las fuerzas de seguridad en la violencia contra las mujeres. Daniel Formoso, expolicía federal, fue condenado por el asesinato de Vanesa Gauna, ocurrido en Río Gallegos en marzo de 2024. La mató de un disparo y luego intentó presentar el hecho como un suicidio.

También recibió prisión perpetua Pablo Alejandro Núñez, cabo primero de la Policía de Santa Cruz, por el femicidio de la docente Jesica Minaglia, cometido en Piedra Buena en marzo de 2020. La víctima tenía 30 años y, según reconstruyeron sus allegados, quería separarse de su pareja y vivía con miedo.

Jesica Minaglia tenía 30 años al momento de su muerte. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

La participación de integrantes de las fuerzas de seguridad en estos crímenes plantea una preocupación adicional: quienes tienen la responsabilidad institucional de proteger a la sociedad también pueden ejercer violencia extrema contra las mujeres. El uso de armas reglamentarias y la posición de autoridad de los agresores requieren controles y respuestas específicas dentro de las propias instituciones.

Otros casos continúan esperando justicia. Gimena Extremador, de 29 años, fue asesinada con múltiples heridas de arma blanca en Las Heras, en noviembre de 2023. El imputado permanece detenido y la familia reclama que se fije la fecha del juicio.

Gimena Extremador era madre de tres hijos y fue asesinada a puñaladas.

En Río Gallegos, Yoselin Hernández, de 27 años, había denunciado cuatro veces a su expareja por violencia de género antes de ser encontrada sin vida en diciembre de 2023. La causa continúa bajo investigación y no se conocen públicamente avances judiciales definitivos.

Yoselin Hernández tenía una hija menor de edad. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En septiembre de 2022, Rocío Trigo, de 21 años, fue asesinada a golpes en Puerto Deseado por su pareja, quien posteriormente se suicidó. El caso fue caratulado como femicidio seguido de suicidio.

Rocío Trigo, de 21 años, fue asesinada por Jesús Coitiño, quien tras cometer el femicidio le confesó el crimen a un amigo y se suicidó.

La lista también incluye a Blanca González, asesinada en Río Gallegos en 2017 por su esposo, quien se suicidó después del crimen; Romina Barría, víctima de femicidio en octubre de 2016, cuyo expareja fue condenado a prisión perpetua en 2019; y Cecilia Olmos, asesinada en Caleta Olivia en abril de 2016, pese a que existían antecedentes de violencia y una restricción de acercamiento contra su expareja.

Romina Barría, joven madre asesinada en octubre del 2016 en el barrio San Benito de Río Gallegos.

A ellas se suman Elba Antonieta García, asesinada en Caleta Olivia en septiembre de 2016; Mariana Ivonne Zambrano, víctima de un ataque mortal en Las Heras en noviembre de ese año; Liseth Barrera Carrasco, de 18 años, cuya muerte en Gobernador Gregores continúa sin esclarecerse; Zulma Malvar, reconocida obstetra de Puerto San Julián asesinada en julio de 2019.

Zulma Malvar fue asesinada el 18 de julio de 2019. Tenía 64 años.

También forma parte de este registro Santino Salbueza, un niño de cuatro años asesinado en Puerto Deseado en febrero de 2020, en un caso de femicidio vinculado. Este tipo de crimen ocurre cuando el agresor mata a un hijo o hija con el propósito de castigar o provocar un sufrimiento extremo a la madre. Santino fue arrojado desde un acantilado en el contexto de un ataque que incluyó el abuso sexual de su madre. La causa fue caratulada como femicidio agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de armas. Omar Alvarado, de 34 años, se suicidó antes de llegar a juicio, mientras que Javier Machado, señalado como cómplice, fue condenado a 15 años de prisión. La causa registra una condena efectiva.

El relevamiento también pone en evidencia el impacto de estos crímenes sobre las infancias. La violencia vicaria, ejercida por los agresores mediante el daño a hijos e hijas para castigar a las madres, y la aplicación de la Ley Brisa, que contempla una reparación económica para niños, niñas y adolescentes que perdieron a sus madres por femicidio, forman parte de una discusión que todavía exige respuestas concretas.

El diagnóstico del Poder Judicial

En paralelo a los reclamos sociales, la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz difundió su Diagnóstico Institucional 2026, elaborado para evaluar las respuestas estatales frente a las violencias por razones de género.

El informe reconoce la existencia de una red de organismos judiciales, provinciales, municipales, policiales, sanitarios y comunitarios, pero advierte dificultades de articulación y desigualdades en los recursos disponibles según cada localidad.

Uno de los principales problemas identificados es la falta de continuidad en el acompañamiento después de una denuncia o de la adopción de medidas judiciales de protección. El documento señala que una restricción de acercamiento, por sí sola, no garantiza la seguridad de una mujer si no existen recursos sociales, económicos, sanitarios y habitacionales que permitan sostener su salida de la situación de violencia.

También advierte diferencias territoriales en el acceso a servicios especializados y la necesidad de fortalecer los circuitos de orientación, derivación y atención para evitar la revictimización.

La Oficina de Género subrayó que la prevención y erradicación de las violencias por razones de género exige un compromiso articulado de los tres poderes del Estado. En ese sentido, señaló que el Poder Judicial debe garantizar el acceso a la justicia y la efectividad de las medidas de protección; el Poder Ejecutivo, fortalecer las políticas de prevención, asistencia y acompañamiento; y el Poder Legislativo, consolidar los marcos normativos y asegurar los recursos presupuestarios necesarios para su implementación.

En el cierre del documento, el organismo sintetizó el desafío institucional con una definición: “Ningún organismo protege solo. La protección integral se construye en red”, y reafirmó que garantizar una vida libre de violencias es una obligación estatal que requiere políticas sostenidas y respuestas coordinadas.

Las marchas del 25N en Santa Cruz

En este contexto, distintas organizaciones convocaron a movilizarse este miércoles. Entre ellas, la Mesa Feminista Independiente, ADOSAC y ATE, que además de reclamar justicia por los femicidios buscan visibilizar la violencia laboral y económica. Las organizaciones denunciaron que desde 2024 se registraron aproximadamente 160 denuncias por violencia, acoso y persecución laboral en el ámbito sindical.

Las convocatorias previstas en la provincia son:

Río Gallegos: concentración a las 17:30 en el mástil principal, ubicado en avenida Néstor Kirchner y San Martín.

concentración a las 17:30 en el mástil principal, ubicado en avenida Néstor Kirchner y San Martín. Caleta Olivia: marcha a las 18 en el Monumento al Gorosito.

marcha a las 18 en el Monumento al Gorosito. Las Heras: concentración a las 17 en la plaza General San Martín, en reclamo de justicia por Gimena Extremador y Martina Ríos. Luego recorrerán las principales calles de la ciudad y realizarán una intervención con pañuelos.

concentración a las 17 en la plaza General San Martín, en reclamo de justicia por Gimena Extremador y Martina Ríos. Luego recorrerán las principales calles de la ciudad y realizarán una intervención con pañuelos. Río Turbio: concentración a las 19 en la Escuela Auditorio de la Escuela de Minas.

concentración a las 19 en la Escuela Auditorio de la Escuela de Minas. Pico Truncado: marcha a las 18:30 desde la plaza General San Martín.

marcha a las 18:30 desde la plaza General San Martín. El Calafate: micrófono abierto e intervención artística a las 18 en la plazoleta Perito Moreno.

El mensaje que atraviesa este 25 de noviembre es claro: nombrar a las víctimas, reconstruir sus historias y exigir justicia para que ninguna quede en el olvido. Porque detrás de cada femicidio hubo señales, historias y vidas que merecían protección. Y porque la erradicación de la violencia de género no puede depender únicamente de quienes la padecen o de las organizaciones que acompañan sus reclamos.

La protección integral es una obligación del Estado.