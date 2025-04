Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tres jóvenes armados con un machete sembraron el pánico en las calles de Río Gallegos. El saldo: al menos dos víctimas, una de ellas con graves lesiones, y una comunidad que hoy mira con recelo las esquinas donde antes circulaba sin preocupaciones.

Todo ocurrió cerca de las 09:00, en el corazón del barrio Del Carmen. Sergio, un hombre de 33 años, caminaba rumbo a su trabajo cuando fue interceptado por los atacantes. Sin mediar palabra, lo golpearon salvajemente, le fracturaron la mandíbula y le robaron su celular y billetera. La escena fue dantesca: el hombre quedó tendido en la vereda, ensangrentado, mientras sus agresores huían.

La rápida intervención del Comando de Patrullas permitió detener a los sospechosos –tres jóvenes de 26, 23 y 21 años– en las inmediaciones de Lisandro de la Torre y Congreso. No actuaron solos: minutos antes, habían amenazado y despojado de sus pertenencias a otro vecino, cuyo caso terminó en una denuncia en la Comisaría Sexta.

La voz de una madre

Marisol, la madre de Sergio, habló con La Opinión Austral y relató el calvario que vive su familia. “Él está de alta, pero no puede comer. Tiene un mes de reposo, un mes perdido de trabajo“, contó, con la voz entrecortada. La angustia no es solo física: “Mi nuera no quiere salir, la abuela tampoco. Estamos con miedo“.

Aunque la Policía recuperó las pertenencias robadas, el daño emocional persiste. “

“, agregó Marisol, mientras espera el próximo control médico de su hijo, previsto para el sábado.

Los tres acusados permanecen tras las rejas en la Comisaría Sexta, a la espera de ser indagados por el magistrado a cargo. Mientras tanto, el barrio Del Carmen intenta volver a la normalidad, aunque la sombra de la violencia aún planea sobre sus calles.